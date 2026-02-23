UE ia în calcul să amâne ratificarea acordului comercial cu SUA, negociat anul trecut după tarifele impuse de Donald Trump. Există temeri că, odată cu anularea acestora de către Curtea Supremă, noile tarife (15%) anunțate de Trump zilele trecute sunt lipsite de claritate și modifică, practic, condițiile stabilite în acordul inițial.

11:10

Directorii a cinci servicii de informații externe din țări europene au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că Rusia nu dorește să pună capăt rapid războiului, motiv pentru care sunt pesimiști că războiul se va termina în acest an. Patru dintre ei evaluează că rușii se folosesc de negocieri doar pentru a promova ridicarea sancțiunilor […]