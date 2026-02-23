Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim: Am avut prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.

14:40

Întâlnirea neoficială de un minut dintre Nicușor Dan și Marco Rubio, de după desfășurarea reuniunii Consiliului Păcii, care a avut loc pe un culoar cu un Marius Lazurca pe picior de plecare, a fost organizată de un om de afaceri, pe numele lui Paolo Zampolli, și nu de Președinție sau MAE