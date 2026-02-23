Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim: Am avut prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
ActiveNews.ro, 23 februarie 2026 16:20
Părintele Ioan Meiu, reprezentantul a postat pe Facebook un mesaja în care anunță că, în prima zi a Postului Mare a avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
• • •
Părintele Ioan Meiu, reprezentantul a postat pe Facebook un mesaja în care anunță că, în prima zi a Postului Mare a avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
Părintele Ioan Meiu, reprezentantul a postat pe Facebook un mesaja în care anunță că, în prima zi a Postului Mare a avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
"CĂLIN NEVINOVAT" - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Termen decisiv pentru Călin Georgescu - CU UȘILE ÎNCHISE. Ședință tensionată - Instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. Horațiu Potra a leșinat în sală
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
"CĂLIN NEVINOVAT" - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Termen decisiv pentru Călin Georgescu: instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. ACTUALIZARE: Horațiu Potra a leșinat în sală
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
Această carte nu se citește - se trăiește! Într'o lume apăsată de neliniști, de temeri și de nesfârșite căutări fără răspuns, tocmai a fost trimisă alinarea.
Înregistrările care zguduie lumea psihologiei. Fostul șef al Direcției psihologie la SIE, membru al Colegiului Psihologilor, acuzat că își hărțuiește clientele: "Ești sigură că știi să faci sex ca lumea? / Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta"
Un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie. Înregistrări audio realizate în cabinetul acestuia, publicate de PressOne, conțin dialoguri cu un limbaj explicit și propuneri cu tentă sexuală adresate pacientelor încă de la prima întâlnire.
LIVE: Termen decisiv pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel: instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. ACTUALIZARE: Horațiu Potra a leșinat în sală
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
Viktor Orban o compară pe șefa diplomației a UE cu Hitler și Napoleon: „Acum va încerca și ea să înfrângă Rusia"
Premierul ungar Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie, a făcut sâmbătă noi declarații controversate, comparând-o pe Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, cu Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte.
URMEAZĂ ȘI LA NOI? 750.000 de dolari de dolari amendă pentru directorul unei școli din Canada care s-a împotrivit ideologiei homosexualiste în școli. Tribunalul l-a acuzat de "discurs instigator la ură" împotriva "persoanelor SLGBTQ+"
Tribunalul pentru Drepturile Omului din provincia canadiană British Columbia a decis că fostul director al școlii Chilliwack, Barry Neufeld trebuie să plătească 750.000 de dolari pentru încălcarea Codului drepturilor omului prin publicarea discursurilor instigatoare la ură și conținut discriminatoriu împotriva „persoanelor SLGBTQ+".
Pregătire pentru legea marțială? Europa ar putea recruta migranți pentru „apărarea națională". Irlanda, prima țară care vrea să aducă migranți în armată
Lipsa de pregătire militară a Europei a devenit evidentă în ultimii ani, mai ales în urma războiului din Ucraina, precum și a eforturilor administrației Trump de a forța pe membrii NATO să-și îndeplinească obligațiile de bază.
Este săptămâna testului decisiv pentru Ilie Bolojan! La ora 13.00, liderii Coaliției s-au reunit în ședință ca să negocieze împărțirea banilor în bugetul pe anul acesta.
A murit regizorul Cristian Pepino, personalitate marcantă a teatrului de păpuși. A format generații de artiști și profesori specializați în artele spectacolului de animație
Regizorul, scriitorul, scenograful și graficianul Cristian Pepino, profesor al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" din București, s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de UNATC și de Teatrul de Animație Țăndărică
Răsplata lui Bolojan pentru studenți și profesori: taxe duble de școlarizare în facultăți și înjumătățirea indemnizației pentru titlul de doctor
Începând din toamna acestui an, multe universități din România vor majora semnificativ taxele de școlarizare, iar în paralel, Guvernul propune reducerea drastică a indemnizației pentru titlul științific de doctor.
Fostul director al unei școli din Canada, acuzat de "discurs instigator la ură" împotriva persoanelor SLGBTQ+, obligat să plătească 750.000 de dolari
Tribunalul pentru Drepturile Omului din provincia canadiană British Columbia a decis că fostul director al școlii Chilliwack, Barry Neufeld trebuie să plătească 750.000 de dolari pentru încălcarea Codului drepturilor omului prin publicarea discursurilor instigatoare la ură și conținut discriminatoriu împotriva persoanelor SLGBTQ+.
Dublu standard la Banca Centrală Europeană: Președinta Christine Lagarde încasează 140.000 € de la o altă bancă de renume, contrar regulamentului
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, primește aproximativ 140.000 € anual ca membră a consiliului de administrație al Băncii Reglementărilor Internaționale (BIS), în pofida interdicției BCE ca angajații să...
Campanie de donații pentru Opozitia.net. Chiar dacă administrația Trump pare că a întrerupt momentan planurile globaliștilor fără niciun Dumnezeu, în Europa au rămas la butoane aceeiași potlogari dedicați imperiului Soros
Am ajuns la a XVIII-a campanie de strângere de fonduri "10 zile de donații pentru 100 de zile de Opoziție". Pe 15 ianuarie 2022 am lansat platforma opozitia[.]net cu multe emoții și speranțe, fără alt sprijin decât cel al cititorilor.
Cărtărescu a depăsit-o pe Elena Ceaușescu. Lucian Ciuchiță: Scribul și Sistemul: Spectacolul Imposturii
Rețineți: zeci de milioane de euro din banii publici au fost înghițite pentru a-l preamări, pentru a vă face să credeți că ceea ce vedeți pe scenă este valoare. Al șaptelea titlu „Doctor Honoris Causa"!
LIVE: Termen decisiv pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel: instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor
Un termen important în dosarul lui Călin Georgescu are loc astăzi, de la ora 12:00, la Curtea de Apel București. Audierea poate influența semnificativ parcursul juridic al celui de‑al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată.
Rețineți: zeci de milioane de euro din banii publici au fost înghițite pentru a-l preamări, pentru a vă face să credeți că ceea ce vedeți pe scenă este valoare. Al șaptelea titlu „Doctor Honoris Causa”!
Am ajuns la a XVIII-a campanie de strângere de fonduri ”10 zile de donații pentru 100 de zile de Opoziție”. Pe 15 ianuarie 2022 am lansat platforma opozitia[.]net cu multe emoții și speranțe, fără alt sprijin decât cel al cititorilor.
Haos în Mexic, după ce armata l-a ucis pe liderul de cartel "El Mencho". Cum au contribuit Statele Unite la operațiune - FOTO/VIDEO
Mexicul se confruntă cu o criză fără precedent după ce Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept El Mencho, liderul presupus al Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), a fost ucis într-o operațiune militară coordonată.
Războiul din Iran nu poate fi izolat ca o serie de ciocniri limitate între armate. El este expresia unei perioade în care conflictele locale se pot transforma rapid în crize cu reverberații planetare.
Ion Cristoiu: Un mister - ce a vrut Nicușor Dan când a fost împins de agentul de la Secret Service
Jurnalul meu video | 22 februarie 2026: Un mister: ce a vrut Nicușor Dan când a fost împins de agentul de la Secret Service. Un apel patetic adresat Mirabelei Grădinaru: Luați-i lui Nicușor Dan carnețelul și aruncați-l în foc!
„23 februarie, Curtea de Apel București, ora 11. Toți, împreună cu președintele real ales Călin Georgescu.", sună o chemare de solidaritatea de pe internet.
Prostia cu "poza falsă" a lui Nicușor Dan cu Donald Trump este ca să râdă progresiștii de suverniștii manipulați și ca să se acopere scandalul cu îndepărtarea "prim-ministrului" României de agenții Secret Service. POZA NU E FALSĂ
Subiectul (fals): Poza cu Nicușor Dan dând mâna cu Donald Trump la Consiliul Păcii ar fi realizată cu Inteligență Artificială. Cine a „probat"? Altă „Inteligență Artificială". Oare n-ar fi mai ușor să ne folosim inteligența noastră naturală? Dacă o avem, desigur.
Subofițer de jandarmi secerat în plină stradă la 40 de ani - Moartea subită a fost surprinsă de camerele de supraveghere - VIDEO CU AVIZ
„La data de 22.02.2026, în jurul orei 11:50, plt.adj. Spînu Marian, a fost găsit căzut pe asfalt. Avea vârsta de 40 de ani și lucra în Jandarmerie din anul 2007."
Gelu A. Tudor: Discurs "rabiat" - Alice Weidel în Bundestag: "Zelenski, tu ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îți permiți să vii din nou să ne ceri ceva?"
În Parlamentul german, „ieșirile critice virulente" ale politicienei Alice Weidel, la adresa guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz, au intrat deja în cotidian. Șefa partidului suveranist cere categoric schimbarea „macazului politic": „În loc de sancțiuni (contra Rusiei) și ajutoare militare (pentru Ucraina) inițiativă și intermediere diplomatică!"
INTRAREA ÎN POSTUL MARE. ÎPS Laurențiu Streza: Iertarea aproapelui, condiție a dobândirii iertării de la Dumnezeu pe drumul Postului Mare. Duminica izgonirii lui Adam din Rai
În duminica lăsatului sec de brânză (a izgonirii lui Adam din Rai sau a Iertării), care
Bărbat împușcat mortal de Secret Service după ce a încercat să pătrundă înarmat în complexul Mar-a-Lago al lui Trump # ActiveNews.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal în jurul orei 1:30 a.m. duminică, după ce a intrat în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago, stațiunea președintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida.
Globaliștii anti-umani de la BBC, în centrul unui nou scandal, după ce au scris că studentul conservator francez ucis în bătaie de teroriștii Antifa era ”extremist de dreapta” # ActiveNews.ro
BBC este criticată după ce l-a calificat pe studentul conservator de 23 de ani Quentin Deranque, ucis în bătaie de activiști Antifa drept „extremist de dreapta”. Incidentul a avut loc la Lyon, săptămâna trecută. BBC este acuzată de părtinire flagrantă, transformând victima în răufăcător în timp ce minimalizează extremismul Antifa.
Sabina Fati, propagandista lui Liiceanu, îi face platformă de ”useranist” lui Nicușor Dan prin criticarea sa virulentă într-un articol de pe site-ul DW: Vrea România să meargă cu Statele Unite orice-ar fi? Și atunci când americanii își dau mâna cu rușii? # ActiveNews.ro
Președintele român s-a întors de la Washington cu o șapcă roșie inscripționată cu MAGA, Make America Great Again (Faceți din nou America mare), sloganul folosit în campania lui Donald Trump, preluat de la fostul președinte american, Ronald Reagan, care a avut succes cu el în 1980.
Sabina Fati, propagandista lui Liiceanu, îl desființează pe Nicușor într-un articol din DW după vizita in SUA: Vrea România să meargă cu Statele Unite orice-ar fi? Și atunci când americanii își dau mâna cu rușii? # ActiveNews.ro
Președintele român s-a întors de la Washington cu o șapcă roșie inscripționată cu MAGA, Make America Great Again (Faceți din nou America mare), sloganul folosit în campania lui Donald Trump, preluat de la fostul președinte american, Ronald Reagan, care a avut succes cu el în 1980.
Progresișții de la BBC, în centrul unui nou scandal, după ce au scris că studentul conservator francez ucis în bătaie de extremiști Antifa era ”extremist de dreapta” # ActiveNews.ro
BBC este criticată după ce l-a calificat pe studentul conservator de 23 de ani Quentin Deranque, ucis în bătaie de activiști Antifa drept „extremist de dreapta”. Incidentul a avut loc la Lyon, săptămâna trecută. BBC este acuzată de părtinire flagrantă, transformând victima în răufăcător în timp ce minimalizează extremismul Antifa.
Mihail Neamțu și Vlad Bilevsky despre geniul lui Constantin Noica și pătimirile lui Nichifor Crainic. Emisiuni excepționale - VIDEO # ActiveNews.ro
Mihail Neamtu continuă o discuție despre Constantin Noica, în două părți, dintre care prima este disponibilă aici.
Bărbat împușcat mortal de Secret Service după ce a încercat să pătrundă în complexul Mar-a-Lago al lui Trump # ActiveNews.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal în jurul orei 1:30 a.m. duminică, după ce a intrat în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago, stațiunea președintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida.
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune” # ActiveNews.ro
Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, susține că, în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind încheierea războiului ruso-ucrainean. Mai mult, el nu a exclus posibilitatea unei întâlniro între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Ion Cristoiu: În cadrul aventurii prezidențiale de la Consiliul Păcii, Donald Trump a vrut să transmită niște semnale grave lui Nicușor Dan și românilor. Cum s-a confecționat un fake-news de dragul lui Nicușor Dan - VIDEO # ActiveNews.ro
Cum s-a confecționat un fake-news de dragul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu: În cadrul aventurii prezidențiale de la Consiliul Păcii, Donald Trump a vrut să transmită niște semnale grave lui Nicușor Dan și românilor.
Ucrainizarea românilor din regiunea Cernăuți, sub dicatatorul anti-român Zelenski, merge înainte cu complicitatea lui Țoiu. Zeci de licee din Cernăuți riscă să dispară. MAE a trimis ”o notă verbală” # ActiveNews.ro
După ce cea mai proastă reprezentată a diplomației de la Bucureți din întreaga Istorie a României, USR-ista Oana Țoiu, a mințit cu nerușinare pe tema noii legi a cetățeniei din Ucraina, pe aria regimului dicatorului Zelenski,
Există o vorbă din bătrâni care spune că „maimuța, când n-are ce face, se scarpină în cur până își face rană”. Să fie clar, această afirmație există dinainte ca să înceapă nebunia woke, a egalității de gen, a „me too”, a „cancel culture” și a altor tâmpenii d-astea progresiste.
Cum s-a confecționat un fake-news de dragul lui Nicușor Dan
Ucrainizarea românilor din regiunea Cernăuți, sub diatatorul Zelenski, merge înainte cu complicitatea lui Țoiu. Zeci de licee din Cernăuți riscă să dispară. MAE a trimis ”o notă verbală” # ActiveNews.ro
După ce cea mai proastă reprezentată a diplomației de la Bucureți din întreaga Istorie a României, USR-ista Oana Țoiu, a mințit cu nerușinare pe tema noii legi a cetățeniei din Ucraina, pe aria regimului dicatorului Zelenski,
Tucker Carlson: Detalii incendiare despre hărțuirea la care a fost supus în Israel – "Bibi nu vrea să te vadă pentru că ești antisemit" # ActiveNews.ro
Publicăm relatarea, tradusăintegral, făcută de ziaristul american despre scenele halucinante petrecute peaeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în urmă cu câteva zile.
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, discurs puternic pro-viață, anti-woke: „Hristos este Rege” VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a transmis un puternic mesaj pro-creștin, pro-viață și anti-woke, care a fost frecvent marcat de aplauze și urale prelungite.
La postul de televiziune unde buletinul de știri — acea liturghie zilnică a evidențelor răsturnate și a banalităților rostite cu morgă de revelație — își desfășoară ritualul, ultima perlă a fost livrată publicului de către inegalabila Arabela E(I)scarioteanul. Cu privirea fixată evlavios în altarul prompterului, de parcă ar fi citit „Tablele Legii”
Diplomația 0 (ZERO) a României. Întâlnirea de pe culoar de la Consiliul Păcii dintre Nicușor Dan și Marco Rubio a fost organizată de omul de afaceri Paolo Zampolli nu de Președinție, de MAE sau de Ambasada din SUA # ActiveNews.ro
Întâlnirea neoficială de un minut dintre Nicușor Dan și Marco Rubio, de după desfășurarea reuniunii Consiliului Păcii, care a avut loc pe un culoar cu un Marius Lazurca pe picior de plecare, a fost organizată de un om de afaceri, pe numele lui Paolo Zampolli, și nu de Președinție sau MAE
O bacterie înghețată timp de 5.000 de ani în Peștera Scărișoara ar putea lupta împotriva superbacteriilor. Dar există o problemă # ActiveNews.ro
Bacterii extrase din gheață veche de 5.000 de ani din Peștera Scărișoara ne-ar putea ajuta să combatem superbacteriile, arată o nouă cercetare, cu condiția să nu devină ele însele o astfel de amenințare.
Începând de duminică, 22 februarie, până pe 22 martie, în biserica inferioară a Bazilicii Sfântului Francisc din Assisi, pelerinii vor putea să se roage pentru prima dată în fața moaștelor sfântului Francisc.
DEZVĂLUIRI din culisele SRI și CIA: Constantinescu și Severin au vândut românii din Ucraina și pământul strămoșesc pentru o himeră creată chiar de ei: marota intrării României în NATO la Summitul de la Madrid condiționată de Tratatul cu Ucraina # ActiveNews.ro
Aflăm după 20 de ani, de la cel care a fost 7 ani purtător de cuvânt al SRI, că toată povestea cu Tratatul și NATO a fost o mascaradă. Emisarul CIA cu care s-a întâlnit Ulieriu a fost trimis chiar de Clinton
La postul de televiziune unde buletinul de știri — acea liturghie zilnică a evidențelor răsturnate și a banalităților rostite cu morgă de revelație — își desfășoară ritualul, ultima perlă a fost livrată publicului de către inegalabila Arabela E(I)scarioteanul. Cu privirea fixată evlavios în altarul prompterului, de parcă ar fi citit „Tablele Legii”
Președintele Poloniei taie toate drepturile speciale pentru refugiații ucraineni. Karol Nawrocki: A venit timpul ca guvernul să pună capăt „privilegiilor necondiționate” acordate ucrainenilor # ActiveNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat un proiect de lege guvernamental care pune capăt statutului special acordat în 2022 refugiaților ucraineni și care vor fi tratați de-acum pe aceeași bază legală ca și alți străini.
