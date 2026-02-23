Modificările decise în Coaliție în cazul taxelor și impozitelor locale. Ar urma să se renunțe la proiectul prin care șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile rutiere

Coaliția de guvernare a ajuns, luni, în ședință, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și reducerea impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ActiveNews.ro