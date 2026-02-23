Lăcrămioara Diaconu-Pinţea, OX2 România: Aderarea la OCDE aşteptată va reduce costul finanţării, va atrage mult capital şi vedem investitori care aşteaptă această aderare pentru a intra în ţară
Ziarul Financiar, 23 februarie 2026 17:00
Radiografia industriei veterinare: În România sunt aproape 5.000 de cabinete veterinare împărţite în mod relativ egal între urban şi rural. Dintre acestea, peste 40% au contract cu statul, aproape toate la sate şi comune # Ziarul Financiar
România are în total 4.851 de cabinete veterinare, dintre care 2.500 sunt în urban, iar 2.351 sunt în rural, conform datelor de la Colegiul Medicilor Veterinari.
România a avut una dintre cele mai bune evoluţii ale turismului de incoming din regiune în 2025, plus 7,2%. Polonia şi Ungaria au reuşit să atragă mai mulţi turişti străini. Cei mai mulţi turişti străini au venit din Germania şi Italia în 2025 # Ziarul Financiar
Turismul de incoming în România, adică vizitele turiştilor străini în destinaţiile locale, a avut una dintre cele mai bune creşteri din regiune, cu o creştere de 7,2% a numărului de vizite faţă de 2024, potrivit datelor de la ETC – European Travel Commission.
Nicolas Richard, CEO, ENGIE Romania & Country Manager: Eu cred că pentru o ţară care este producătoare de gaz ar trebui să avem o abordare unde gazul şi electricitatea devine complementară. Faptul că acasă se po face pompe hibrid, gaze naturale şi electricitate, este un avantaj major pentru România # Ziarul Financiar
Ce universităţi vor avea campusuri noi: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Bucureşti se află pe lista de proiecte prioritare a Ministerului de Finanţe, fiecare cu câte un nou cămin studenţesc în construcţie # Ziarul Financiar
Raport How to Web & Underline Ventures: Startup-urile româneşti au atras finanţări de 103 mil. euro în 2025, cu 20% mai puţin decât în anul anterior. România a coborât pe locul 11 în Europa de Est, iar numărul tranzacţiilor s-a înjumătăţit # Ziarul Financiar
Ecosistemul de startup-uri din România a trecut printr-un an de contracţie în 2025, cu investiţii totale de 103,2 milioane de euro rezultate din doar 40 de tranzacţii, faţă de 129 de milioane de euro şi 78 de tranzacţii în 2024, potrivit raportului anual „Venture in Eastern Europe 2025", realizat de Nicoleta Pîrvu (Investor Relationship Manager, How to Web) şi Bogdan Iordache (GP Underline Ventures şi partener How to Web). Scăderea de 20% a volumului şi de 49% a numărului de runde plasează România pe locul 11 regional, în coborâre de la locul 8 ocupat anul trecut.
ZF Live. Elena Gheorghe, country manager, PayU: Estimăm piaţa de e-commerce pentru 2025 la circa 12,5 mld. euro. Retailul a crescut puţin mai lent, în timp ce creşterea este susţinută în special de servicii, entertainment şi travel. România are unul dintre cele mai mari procente de cash din regiune, ceea ce e o oportunitate majoră pentru furnizorii de plăţi digitale # Ziarul Financiar
Elena Gheorghe, country manager, PayU, spune că piaţa de e-commerce pentru anul 2025 este estimată la aproximativ 12,5 mld. euro. Retailul a crescut puţin mai lent, în timp ce creşterea este susţinută în special din zona de servicii, entertainment şi travel.
Joachim Steenstrup, Eurowind Energy: „Alocăm aproximativ 30% din capitalul nostru până în 2030 către piaţa din România. Este o proporţie semnificativă. În prezent ne uităm la investiţii de aproximativ 300 – 400 de milioane de euro pe an până în 2030, ceea ce însemnă 1 miliard de euro din acest moment şi până atunci” # Ziarul Financiar
Bacău şi Bistriţa-Năsăud, campioane în antreprenoriat, unde capitalul românesc ţine frâiele economiei. Doar cinci firme cu capital străin îşi fac loc în topul celor mai mari companii din cele două judeţe # Ziarul Financiar
În fiecare an, în această perioadă, jurnaliştii din redacţia Ziarului Financiar pregătesc Anuarul celor mai mari 1.000 de companii, analizate după cifra de afaceri obţinută în ultimul an pentru care există date publice. Ediţia din acest an a anuarului va aduce, pe lângă o analiză a acestui top, şi o perspectivă asupra investiţiilor străine directe în România, care îşi propune să pună lupa pe ceea ce înseamnă capitalul vărsat de străini în economia românească.
Un nou exit: Belgienii de la Atenor, la un pas de a semna cu turcii de la Mondo Development pentru vânzarea birourilor @Expo din zona Romexpo. Tranzacţia s-ar putea semna la puţin peste 1.000 de euro/mp, valoare record pentru piaţa locală, preţul plătit de belgieni pentru a ieşi din România # Ziarul Financiar
Prima de risc, care evidenţiază modul în care pieţele financiare internaţionale percep riscul de a finanţa România, rămâne cea mai mare din regiune, deşi a înregistrat o „îmbunătăţire extraordinară“ faţă de primăvara şi vara anului 2025. Ungaria, Polonia şi Cehia au în continuare prime de risc mai mici decât România # Ziarul Financiar
România are în continuare cea mai mare primă de risc faţă de ţările din regiune cu care ne comparăm, cu toate că a înregistrat o „îmbunătăţire extraordinară“ faţă de situaţia din timpul crizei politice interne din mai-iunie 2025, după cum a indicat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
ZF Live. Adrian Mitroi, profesor ASE Bucureşti: În 2026 vom avea o creştere economică de circa 0,5%. Recesiunea tehnică este o consecinţă a măsurilor luate, dar şi a celor care nu au fost luate # Ziarul Financiar
În 2026, România va avea o creştere economică de circa 0,5%. Recesiunea tehnică în care a intrat economia locală este o consecinţă a măsurilor luate, dar şi a celor care nu au fost luate de coaliţia de guvernare, spune Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale la ASE Bucureşti.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Producătorul de carne de pui Morandi din Vaslui: Autostrada ajută la dezvoltarea de pieţe noi. Ajungem din estul ţării către Olanda în doar 48 de ore # Ziarul Financiar
Alina Moraru, manager de marketing şi proiecte în cadrul grupului Morandi, producător de carne de pui cunoscut pentru brandul Fermele Moraru, spune că deşi grupul din Vaslui investeşte constant în noi capacităţi de producţie şi aceste investiţii nu sunt determinate în mod direct de construcţia autostrăzii 7, existenţa acesteia constituie o oportunitate şi un element în plus ce influenţează decizia de a investi şi zona de investiţie.
Piaţa de IT caută un nou profil de inginer: versatil, cu competenţe multiple şi obligatoriu cu abilităţi AI. Inginerii care ştiu să vorbească „în limba AI“ prin „prompturi“ au devenit o specializare în sine. Ce spun Kostas Fiakas, INFORM şi Mihai Constandiş, Cognizant # Ziarul Financiar
Modelul pe baza căruia s-a dezvoltat sectorul de servicii IT din România - IT-işti cu o specializare adâncă pe un limbaj de programare, calitate ridicată a codului, stabilitate în proiecte de lungă durată - nu mai este suficient. Clienţii cer acum echipe mai mici, dar formate din specialişti capabili să treacă de la o tehnologie la alta simultan. Iar pe toate se suprapune un strat nou, care devine obligatoriu: inteligenţa artificială.
Analiza de luni. PIB-ul fără ţară: Mai contează dublarea PIB-ului în zece ani când în oraşe ale României trec luni întregi fără să se nască niciun copil? # Ziarul Financiar
Declinul demografic din ultimii ani din România este vizibil şi imposibil de ignorat. Cifrele o arată, natalitatea este în cădere liberă în ultimii 20 de ani, cu un record negativ în 2025, când s-au născut doar 145.000 de copii.
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Continuăm să cumpărăm energie din piaţă, indiferent care va fi producţia Hidroelectrica. Vrem să creştem pe segmentul de furnizare către clienţi casnici şi industriali; Bugetul de investiţii va creşte. 2025 a fost anul investiţiilor şi această tendinţă va continua # Ziarul Financiar
Grupul Lactalis are în plan investiţii de peste 10 milioane de euro anul acesta în România şi mizează pe creşterea exporturilor. „Exportăm lapte, iaurt, cremă de brânză, brânză proaspătă de vaci tip cottage cheese şi brânză maturată în peste 20 de pieţe.“ # Ziarul Financiar
Lactalis România, liderul pieţei de lactate, care deţine branduri precum Zuzu, Covalact şi LaDorna, a finalizat recent un proiect de investiţii la fabrica din Oiejdea (jud. Alba), una dintre cele mai mari ale grupului din Europa de Sud-Est.
