Raport How to Web & Underline Ventures: Startup-urile româneşti au atras finanţări de 103 mil. euro în 2025, cu 20% mai puţin decât în anul anterior. România a coborât pe locul 11 în Europa de Est, iar numărul tranzacţiilor s-a înjumătăţit

Ziarul Financiar, 23 februarie 2026 16:30

Ecosistemul de startup-uri din România a trecut printr-un an de contracţie în 2025, cu investiţii totale de 103,2 milioane de euro rezultate din doar 40 de tranzacţii, faţă de 129 de milioane de euro şi 78 de tranzacţii în 2024, potrivit raportului anual „Venture in Eastern Europe 2025", realizat de Nicoleta Pîrvu (Investor Relationship Manager, How to Web) şi Bogdan Iordache (GP Underline Ventures şi partener How to Web). Scăderea de 20% a volumului şi de 49% a numărului de runde plasează România pe locul 11 regional, în coborâre de la locul 8 ocupat anul trecut.

