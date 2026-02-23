Raport How to Web & Underline Ventures: Startup-urile româneşti au atras finanţări de 103 mil. euro în 2025, cu 20% mai puţin decât în anul anterior. România a coborât pe locul 11 în Europa de Est, iar numărul tranzacţiilor s-a înjumătăţit

11:15

O investiţie de 10.000 de lei în acţiunile Banca Transilvania (TLV) la începutul anului 2026 a generat până astăzi – la două luni distanţă - un câştig de 1.800 de lei, adică aproximativ cât ar fi obţinut un deponent în trei ani la un depozit cu dobândă de 6% pe an la aceeaşi bancă, arată calculele realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor bvb.ro. Pentru a investi în acţiuni este nece­sară deschiderea unui cont la un broker autorizat, acţiunile TLV fiind tranzacţionate la maxim istoric.