Ondrej Safar, CEO Distributie Oltenia : Avem aproape 600 MW instalaţi pe acoperişurile clienţilor noştri, iar numărul prosumatorilor continuă să crească, dar la nivel de ţară dezbatem încă dacă trebuie să construim infrastructura de reţea necesară
Ziarul Financiar, 23 februarie 2026 15:30
Ondrej Safar, CEO Distributie Oltenia : Avem aproape 600 MW instalaţi pe acoperişurile clienţilor noştri, iar numărul prosumatorilor continuă să crească, dar la nivel de ţară dezbatem încă dacă trebuie să construim infrastructura de reţea necesară
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
15:30
Acum 30 minute
15:15
Joachim Steenstrup, Eurowind Energy: „Alocăm aproximativ 30% din capitalul nostru până în 2030 către piaţa din România. Este o proporţie semnificativă. În prezent ne uităm la investiţii de aproximativ 300 – 400 de milioane de euro pe an până în 2030, ceea ce însemnă 1 miliard de euro din acest moment şi până atunci” # Ziarul Financiar
15:15
Bacău şi Bistriţa-Năsăud, campioane în antreprenoriat, unde capitalul românesc ţine frâiele economiei. Doar cinci firme cu capital străin îşi fac loc în topul celor mai mari companii din cele două judeţe # Ziarul Financiar
În fiecare an, în această perioadă, jurnaliştii din redacţia Ziarului Financiar pregătesc Anuarul celor mai mari 1.000 de companii, analizate după cifra de afaceri obţinută în ultimul an pentru care există date publice. Ediţia din acest an a anuarului va aduce, pe lângă o analiză a acestui top, şi o perspectivă asupra investiţiilor străine directe în România, care îşi propune să pună lupa pe ceea ce înseamnă capitalul vărsat de străini în economia românească.
15:15
15:15
15:15
Acum o oră
15:00
15:00
15:00
14:45
Un nou exit: Belgienii de la Atenor, la un pas de a semna cu turcii de la Mondo Development pentru vânzarea birourilor @Expo din zona Romexpo. Tranzacţia s-ar putea semna la puţin peste 1.000 de euro/mp, valoare record pentru piaţa locală, preţul plătit de belgieni pentru a ieşi din România # Ziarul Financiar
14:45
14:45
Prima de risc, care evidenţiază modul în care pieţele financiare internaţionale percep riscul de a finanţa România, rămâne cea mai mare din regiune, deşi a înregistrat o „îmbunătăţire extraordinară“ faţă de primăvara şi vara anului 2025. Ungaria, Polonia şi Cehia au în continuare prime de risc mai mici decât România # Ziarul Financiar
România are în continuare cea mai mare primă de risc faţă de ţările din regiune cu care ne comparăm, cu toate că a înregistrat o „îmbunătăţire extraordinară“ faţă de situaţia din timpul crizei politice interne din mai-iunie 2025, după cum a indicat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
14:45
14:45
Acum 2 ore
14:30
14:15
14:15
ZF Live. Adrian Mitroi, profesor ASE Bucureşti: În 2026 vom avea o creştere economică de circa 0,5%. Recesiunea tehnică este o consecinţă a măsurilor luate, dar şi a celor care nu au fost luate # Ziarul Financiar
În 2026, România va avea o creştere economică de circa 0,5%. Recesiunea tehnică în care a intrat economia locală este o consecinţă a măsurilor luate, dar şi a celor care nu au fost luate de coaliţia de guvernare, spune Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale la ASE Bucureşti.
14:00
14:00
13:45
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Producătorul de carne de pui Morandi din Vaslui: Autostrada ajută la dezvoltarea de pieţe noi. Ajungem din estul ţării către Olanda în doar 48 de ore # Ziarul Financiar
Alina Moraru, manager de marketing şi proiecte în cadrul grupului Morandi, producător de carne de pui cunoscut pentru brandul Fermele Moraru, spune că deşi grupul din Vaslui investeşte constant în noi capacităţi de producţie şi aceste investiţii nu sunt determinate în mod direct de construcţia autostrăzii 7, existenţa acesteia constituie o oportunitate şi un element în plus ce influenţează decizia de a investi şi zona de investiţie.
Acum 4 ore
13:30
13:30
13:30
13:15
13:15
Piaţa de IT caută un nou profil de inginer: versatil, cu competenţe multiple şi obligatoriu cu abilităţi AI. Inginerii care ştiu să vorbească „în limba AI“ prin „prompturi“ au devenit o specializare în sine. Ce spun Kostas Fiakas, INFORM şi Mihai Constandiş, Cognizant # Ziarul Financiar
Modelul pe baza căruia s-a dezvoltat sectorul de servicii IT din România - IT-işti cu o specializare adâncă pe un limbaj de programare, calitate ridicată a codului, stabilitate în proiecte de lungă durată - nu mai este suficient. Clienţii cer acum echipe mai mici, dar formate din specialişti capabili să treacă de la o tehnologie la alta simultan. Iar pe toate se suprapune un strat nou, care devine obligatoriu: inteligenţa artificială.
13:00
12:45
12:30
12:15
Analiza de luni. PIB-ul fără ţară: Mai contează dublarea PIB-ului în zece ani când în oraşe ale României trec luni întregi fără să se nască niciun copil? # Ziarul Financiar
Declinul demografic din ultimii ani din România este vizibil şi imposibil de ignorat. Cifrele o arată, natalitatea este în cădere liberă în ultimii 20 de ani, cu un record negativ în 2025, când s-au născut doar 145.000 de copii.
12:15
12:00
12:00
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica: Continuăm să cumpărăm energie din piaţă, indiferent care va fi producţia Hidroelectrica. Vrem să creştem pe segmentul de furnizare către clienţi casnici şi industriali; Bugetul de investiţii va creşte. 2025 a fost anul investiţiilor şi această tendinţă va continua # Ziarul Financiar
11:45
Grupul Lactalis are în plan investiţii de peste 10 milioane de euro anul acesta în România şi mizează pe creşterea exporturilor. „Exportăm lapte, iaurt, cremă de brânză, brânză proaspătă de vaci tip cottage cheese şi brânză maturată în peste 20 de pieţe.“ # Ziarul Financiar
Lactalis România, liderul pieţei de lactate, care deţine branduri precum Zuzu, Covalact şi LaDorna, a finalizat recent un proiect de investiţii la fabrica din Oiejdea (jud. Alba), una dintre cele mai mari ale grupului din Europa de Sud-Est.
Acum 6 ore
11:30
11:30
11:15
Bursă. 10.000 de lei investiţi în acţiuni Banca Transilvania la începutul anului au adus 1.800 de lei în doar două luni, echivalentul unui depozit bancar pe trei ani la aceeaşi bancă. Atenţie însă la riscuri # Ziarul Financiar
O investiţie de 10.000 de lei în acţiunile Banca Transilvania (TLV) la începutul anului 2026 a generat până astăzi – la două luni distanţă - un câştig de 1.800 de lei, adică aproximativ cât ar fi obţinut un deponent în trei ani la un depozit cu dobândă de 6% pe an la aceeaşi bancă, arată calculele realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor bvb.ro. Pentru a investi în acţiuni este necesară deschiderea unui cont la un broker autorizat, acţiunile TLV fiind tranzacţionate la maxim istoric.
11:15
11:00
11:00
10:15
Bursă. Acţiunile Sphera, în scădere după ce compania a anunţat că va închide şapte restaurante # Ziarul Financiar
Operatorul în sistem de franciză Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) înregistra o depreciere de 2,4% a preţului acţiunilor în după-amiaza de vineri, pe un rulaj de 135.000 de lei, la o zi după ce compania a anunţat că va închide şapte restaurante Pizza Hut, operate prin subsidiara American Restaurant System.
10:15
10:15
10:00
10:00
10:00
09:45
Bursa de la Bucureşti a crescut cu 5% săptămâna trecută: cinci recorduri în tot atâtea şedinţe. BET a urcat cu aproximativ 65% în ultimele 12 luni. Săptămâna aceasta, atenţia investitorilor se mută spre rapoartele financiare ale majorităţii companiilor din BET # Ziarul Financiar
Indicele BET – de referinţă pentru întreaga piaţă de capital din România – a urcat cu 0,7% vineri, 20 februarie şi a bifat astfel un nou record istoric de 29.194 de puncte, fiind pentru prima dată când încheie o şedinţă peste pragul de 29.000 de puncte.
Acum 8 ore
09:30
09:15
Bursă. De unde vin următorii campioni ai bursei? Aflaţi pe 16 martie la ZF Capital Markets Summit 2026. Toate cele mai mari zece companii antreprenoriale care s-au listat în ultimii zece ani la bursă, de la MedLife la Sphera, Digi, One, Aquila, la TTS, Premier Energy şi Cris-Tim, sunt astăzi pe plus, cu aprecieri de la 20% la 1.300% ale acţiunilor # Ziarul Financiar
În ultimul deceniu, Bursa de Valori Bucureşti a fost scena unor listări antreprenoriale care au schimbat structura pieţei şi au demonstrat că pentru companiile private locale bursa poate fi nu doar o sursă de finanţare, ci şi un accelerator de creştere. Analiza celor mai mari zece listări antreprenoriale realizate din 2016 până astăzi arată un rezultat rar întâlnit în pieţele emergente: toate sunt pe plus faţă de momentul debutului, cu aprecieri care pornesc de la aproximativ 20% şi ajung până la un spectaculos 1.300%.
09:15
08:45
Bursă. Venituri de 634 mil. lei pentru Aerostar în 2025, cu un profit de 98 mil. lei # Ziarul Financiar
Aerostar Bacău (simbol bursier ARS), furnizor de aerostructuri, componente, ansambluri şi sisteme hidraulice pentru programe globale de fabricaţie, a încheiat anul trecut cu venituri din exploatare de 634 mil. lei, în uşoară creştere faţă de 2024, în timp ce profitul net a însumat 98 mil. lei, plus 2,4%.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.