România a avut una dintre cele mai bune evoluţii ale turismului de incoming din regiune în 2025, plus 7,2%. Polonia şi Ungaria au reuşit să atragă mai mulţi turişti străini. Cei mai mulţi turişti străini au venit din Germania şi Italia în 2025

13:15

Modelul pe baza căruia s-a dezvoltat sectorul de servicii IT din România - IT-işti cu o specializare adâncă pe un limbaj de programare, calitate ridicată a codului, stabilitate în proiecte de lungă durată - nu mai este suficient. Clienţii cer acum echipe mai mici, dar formate din specialişti capabili să treacă de la o tehnologie la alta simultan. Iar pe toate se suprapune un strat nou, care devine obligatoriu: inteligenţa artificială.