ARENA RUȘINII  Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil 

Derby-ul cu numărul 178 dintre Steaua Roşie Belgrad şi Partizan (3-0), disputat pe stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut şi ca „Marakana”, a fost umbrit de un incident nefericit în tribune. Peluza sud, sectorul ocupat de galeria lui Partizan, „Grobari”, a fost cuprinsă de flăcări după golul de 2-0 al gazdelor, iar partida a fost întreruptă temporar.