Există un precedent clar  De ce a fost suspendat Prestianni pentru returul cu Real Madrid, chiar dacă ancheta nu s-a încheiat: „Asta spune inspectorul UEFA”

Golazo.ro, 23 februarie 2026 21:30

Dale Johnson, jurnalist BBC, a venit cu o serie de explicații, după decizia UEFA de a-l suspenda în mod provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după actul rasist împotriva lui Vinicius.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
21:50
S-au bucurat degeaba Ofri Arad a marcat la debutul său, dar VAR a stricat momentul familiei » A fost schimbat la pauză Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani) a marcat la debutul său pentru FCSB, însă golul a fost anulat. Fundașul i-a dedicat reușita soției, dar gestul nu a mai contat după decizia VAR. După pauză, mijlocașul defensiv a fost schimbat.
21:50
Probleme pentru Demetrescu  FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus. Aflată la centrul partidei, Iuliana Demetrescu a avut parte de un mic incident chiar în primele minute.
Acum 30 minute
21:30
Există un precedent clar  De ce a fost suspendat Prestianni pentru returul cu Real Madrid, chiar dacă ancheta nu s-a încheiat: „Asta spune inspectorul UEFA” Golazo.ro
Dale Johnson, jurnalist BBC, a venit cu o serie de explicații, după decizia UEFA de a-l suspenda în mod provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după actul rasist împotriva lui Vinicius.
Acum o oră
21:10
Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei României, nu a putut continua partida și a fost înlocuit după aproximativ 20 de minute. Problema medicală a jucătorului a recidivat, deși fotbalistul efectuase recent în Serbia, să se trateze la medicul Marijana Kovacevic.
21:00
Demisie neașteptată A scris istorie în preliminarii, dar nu va conduce naționala la CM 2026! Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Dick Advocaat (78 de ani) și-a reziliat contractul cu naționala statului Curacao cu mai puțin de 4 luni înainte de startul CM 2026.
Acum 2 ore
20:50
„Nu mi se pare o strategie bună” Victor Angelescu a comentat clipul controversat al lui Dinamo: „Au vrut să lase loc de interpretare” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a intervenit în scandalul creat de videoclipul postat de Dinamo înaintea meciului cu Rapid, pierdut scor 1-2.
20:50
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă Golazo.ro
Un moment amuzant din Premier League a avut o continuare neașteptată în social media, după meciul Nottingham - Liverpool (0-1). Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul lui Liverpool, a strecurat într-o postare de pe Instagram o fotografie cu Nadia Comăneci (64 de ani), într-o asociere inedită care a atras atenția fanilor.
20:20
„Transferurile nu mă ajută”  Dorinel Munteanu, dezamăgit după înfrângerea cu Csikszereda: „Sunt responsabil, una ne antrenăm și alta jucăm” Golazo.ro
Csikszereda - Hermannstadt 2-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, este dezamăgit după a șasea înfrângere de la preluarea echipei. Tehnicianul a spus că jucătorii aduși de el nu i-au oferit, până acum, sprijinul pe care îl aștepta.
20:00
ARENA RUȘINII  Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil  Golazo.ro
Arena Națională, stadionul care ar trebui să reprezinte România la cel mai înalt nivel european, se află într-o stare îngrijorătoare chiar, o spun și imaginile surprinse înainte de meciul FCSB - Metaloglobus.
Acum 4 ore
19:40
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026 Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a stabilit o primă pentru Mircea Lucescu (80 de ani), dacă selecționerul va obține calificarea la Cupa Mondială după 28 de ani.
19:20
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare Golazo.ro
Dinamo ar putea să se despartă de unul dintre primele transferuri realizate în mandatul lui Zeljko Kopic (48 de ani).
19:10
Radu Naum De-a păcălitelea Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre entuziasmul excesiv pentru rezultate mediocre la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
18:40
Pedeapsă provizorie pentru Prestianni Ce decizie a luat UEFA după actul de rasism asupra lui Vinicius »  Ancheta rămâne în curs Golazo.ro
UEFA a venit cu o primă decizie în cazul lui Gianluca Prestianni (20 de ani) după scandalul de rasism din meciul Benfica - Real Madrid 0-1.
18:30
Președinta CIO, în dificultate  Kirsty Coventry, surprinsă de întrebările jurnaliștilor » A amenințat șeful echipei de PR: „Cineva trebuie concediat” Golazo.ro
Kirsty Coventry (42 de ani), președinta Comitetului Internaţional Olimpic, a avut parte de o conferință de presă tensionată la finalul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
18:20
Comitetul rămâne pe poziții  Rusia și Belarus vor avea sportivi la Jocurile Paralimpice, în ciuda anunțului de boicot al Ucrainei: „Un mesaj de incluziune”  Golazo.ro
Comitetul Internațional Paralimpic va păstra decizia de la acorda sportivilor ruși și bieloruși dreptul de a participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă.
18:10
Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga Golazo.ro
Răzvan Trif a reușit un gol spectaculos în partida dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa #28 a Superligii. Fundașul stânga se află chiar la meciul cu numărul 150 în primul eșalon al României.
18:00
„A apărut accidental” FOTO. Primăria Tg. Mureș, explicații după gafa de la stadionul „Bölöni Laszlo”: „Nu a generat costuri suplimentare” Golazo.ro
Primăria Tg. Mureș a reacționat după ce GOLAZO.ro a publicat imaginile cu marea eroare de la stadionul „Bölöni Laszlo”.
Acum 6 ore
17:50
Strategia lui Montella Cum vrea selecționerul Turciei să învingă România în barajul pentru CM 2026 și care e legătura cu Cristi Chivu Golazo.ro
În timp ce Mircea Lucescu (80 de ani) a stat mai mult prin spitale din cauza unor probleme medicale, selecționerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani) a făcut un adevărat tur de forță înaintea duelului Turcia - România.
17:10
Boateng pleacă de la Dinamo Fundașul lui Dinamo ar fi semnat deja cu noua echipă » Va avea un salariu imens Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul lui Dinamo aflat în ultimele 6 luni de contract, ar fi semnat deja cu o nouă echipă.
17:10
Cristian Tudor Popescu Tribuna nu e tribunal Golazo.ro
Cristian Tudor Popescu scrie, pe GOLAZO.ro, despre opinia lui Dan Udrea.
16:40
„Au apărut servitorii!” Adrian Porumboiu, reacție dură după comentariile unei faze controversate din această etapă: „Fii, mă, corect, nu duplicitar!” Golazo.ro
La Oțelul - UTA 2-2, în final de meci, oaspeții au solicitat un penalty, la duelul dintre Paul Iacob și Alin Roman.
16:30
„Spui asta și râzi?” Cristi Chivu, enervat de un jurnalist norvegian, înainte de Inter - Bodo/Glimt  Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a avut un schimb de replici tensionat cu un jurnalist norvegian, la conferința dinaintea returului cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
16:20
Retrogradată după derby! Sezon de coșmar pentru echipa cu patru titluri câștigate în Anglia » Nu mai are nicio șansă cu 13 etape înainte de final Golazo.ro
Sheffield Wednesday a avut un sezon de coșmar și nu mai are nicio șansă de a rămâne în Championship în sezonul viitor.
Acum 8 ore
15:50
Rapid - Dinamo, cel mai lipsit de interes Audiența TV, sub cea a meciului FCSB - Csikszereda, puțin peste Slobozia - Craiova și e pe ultimul loc între derby-uri Golazo.ro
Rapid - Dinamo nu a suscitat un interes mare, ratingul TV fiind chiar și sub FCSB - Csikszereda 1-0, meci jucat în urmă cu 3 săptămâni.
15:50
Cristian Geambașu Câinii roșii nu erau javre! Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre ce înseamnă „câinii roșii” și istoria lui Dinamo.
15:40
Incident Laporta - Messi Superstarul argentinian nu-l iartă pe oficial pentru că l-a dat afară de la Barcelona. A ieșit la iveală ce s-a întâmplat la Gala Balonului de Aur Golazo.ro
Joan Laporta, fost președinte al clubului FC Barcelona, a vorbit clar despre relația cu Lionel Messi și a dezvăluit un incident de la Gala Balonului de Aur.
15:40
„Acesta e singurul meu plan” George Pușcaș dezvăluie cum l-a convins Dinamo să semneze Golazo.ro
Prezentarea lui George Pușcaș la Dinamo este iminentă, iar atacantul a oferit o primă declarație înainte să semneze contractul cu formația din „Ștefan cel Mare”.
15:00
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a avut o serie de derapaje sexiste și jignitoare după ce Iuliana Demetrescu (36 de ani) a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus de astăzi, de la ora 20:00.
14:30
Politic și Alibec, luați la țintă Becali îi critică chiar și după ce au plecat de la FCSB: „N-am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, regretă că i-a cedat pe Denis Alibec (35 de ani) la Farul și pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt.
14:30
Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Mircea Lucescu.
14:10
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia” Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua la echipa națională, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.
Acum 12 ore
13:50
FCSB - Metaloglobus LIVE de la 20:00, în etapa #28. Victoria, singura soluție pentru campioana României Golazo.ro
FCSB și Metaloglobus se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în ultimul meci al etapei #28 din Liga 1.
13:20
Biletul Zilei XBets.ro luni, 23 februarie 2026 – cota 5.82 Golazo.ro
13:20
„Meritul îi revine lui Chivu!” Gazzetta dello Sport îl elogiază pe român: „A construit, șurub cu șurub, un tanc care zdrobește Serie A” Golazo.ro
Celebra publicație italiană Gazzetta Dello Sport a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul clubului Inter Milano.
13:00
Radu Naum De-a păcălitelea Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre entuziasmul excesiv pentru rezultate mediocre la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
12:30
Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul” român va arbitra un meci dificil din play-off-ul pentru optimi Golazo.ro
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.
12:20
Vassaras refuză să explice CCA anunță că nu va comenta deciziile luate de arbitri: „Fie ele corecte sau incorecte” + „Persistă așteptări nerealiste despre VAR” Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) și-a prezentat, luni, noua strategie de comunicare. Forul condus de Kyros Vassaras a anunțat că „nu va adopta o abordare reactivă săptămânală”, în situațiile în care vor mai apărea greșeli de arbitraj.
11:40
Meci întrerupt de gloanțe! FOTO: Toată lumea a fugit la vestiare, din cauza împușcăturilor din afara stadionului Golazo.ro
Un meci de fotbal feminin din Mexic, dintre Club Necaxa Femenil și Queretaro, a fost suspendat din cauza împușcăturilor din afara stadionului.
11:20
„Pare de pe altă planetă!” Clubul din Liga 1 care l-a speriat pe Andrei Nicolescu: „Nu știu ce altă echipă a mai reușit asta” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas impresionat de forma foarte bună pe care o are o rivală din Liga 1.
11:10
Ronaldinho vs. Marcelo FOTO: Tensiunea din El Clasico, recreată de starurile braziliene care au jucat la Barcelona, respectiv Real Madrid Golazo.ro
Meci de gală în SUA, între legendele lui Real Madrid și cele de la Barcelona, încheiat la egalitate 1-1. Golurile au fost marcate de Saviola y David Barral.
11:10
Sezon încheiat pentru Loftus-Cheek? Diagnosticul crunt primit de jucătorul lui AC Milan după accidentarea teribilă din meciul cu Parma Golazo.ro
AC Milan - Parma 0-1. Gigantul italian a oferit informații noi despre starea lui Ruben Loftus-Cheek (30 de ani), după accidentarea suferită la începutul meciului de duminică.
10:40
Omagiu pentru coechipierul ucis FOTO. Emoționant: cui au dedicat hocheiștii americani aurul istoric de la JO 2026: „Ar fi trebuit să fie aici!” Golazo.ro
După ce SUA a câștigat medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice, sportivii i-au dedicat succesul lui Johnny Gaudreau, fostul lor coechipier.
10:00
Chivu, out de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba Golazo.ro
Știre-bombă în Spania, cu ecouri în Italia! Jose Manuel Estrada, un cunoscut jurnalist spaniol, susține că Inter nu va mai continua cu Cristi Chivu în sezonul viitor!
09:40
„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta” Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, și-a exprimat opinia cu privire la subiectul scandărilor împotriva adversarilor din Liga 1.
09:40
Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026 Golazo.ro
Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, lider al temutului cartel Jalisco New Generation (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, a fost ucis, azi, într-o operațiune militară desfășurată de armata mexicană.
09:10
„Diamantul” taie la 40 de ani FOTO-VIDEO. România o să aibă probleme cu bosniacul Dzeko. Priviți ce face în Germania! Golazo.ro
Edin Dzeko împlinește 40 de ani luna viitoare. Recordmanul naționalei Bosniei joacă extraordinar la Schalke, marchează, pasează decisiv, apoi cântă în mijlocul vulcanicei galerii albastre
Acum 24 ore
00:10
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc Golazo.ro
Derby-ul cu numărul 178 dintre Steaua Roşie Belgrad şi Partizan (3-0), disputat pe stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut şi ca „Marakana”, a fost umbrit de un incident nefericit în tribune. Peluza sud, sectorul ocupat de galeria lui Partizan, „Grobari”, a fost cuprinsă de flăcări după golul de 2-0 al gazdelor, iar partida a fost întreruptă temporar.
22 februarie 2026
23:40
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a anunțat că jucătorii formației piteștene vor avea prime la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.
23:10
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a bifat primul său gol în tricoul lui Al Ain, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.
23:10
Trump, ironie la adresa Canadei  Ce a apărut pe contul oficial al Casei Albe, după medalia de aur câștigată de SUA la Milano-Cortina Golazo.ro
După ce SUA a obținut medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, pe contul oficial al Casei Albe a apărut o postare ironică la adresa Canadei.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.