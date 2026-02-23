Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din Premier League, într-o postare amuzantă
Golazo.ro, 23 februarie 2026 20:50
Un moment amuzant din Premier League a avut o continuare neașteptată în social media, după meciul Nottingham - Liverpool (0-1). Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul lui Liverpool, a strecurat într-o postare de pe Instagram o fotografie cu Nadia Comăneci (64 de ani), într-o asociere inedită care a atras atenția fanilor.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
21:10
Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc # Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei României, nu a putut continua partida și a fost înlocuit după aproximativ 20 de minute. Problema medicală a jucătorului a recidivat, deși fotbalistul efectuase recent în Serbia, să se trateze la medicul Marijana Kovacevic.
Acum 30 minute
21:00
Demisie neașteptată A scris istorie în preliminarii, dar nu va conduce naționala la CM 2026! Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Dick Advocaat (78 de ani) și-a reziliat contractul cu naționala statului Curacao cu mai puțin de 4 luni înainte de startul CM 2026.
Acum o oră
20:50
„Nu mi se pare o strategie bună” Victor Angelescu a comentat clipul controversat al lui Dinamo: „Au vrut să lase loc de interpretare” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a intervenit în scandalul creat de videoclipul postat de Dinamo înaintea meciului cu Rapid, pierdut scor 1-2.
20:50
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din Premier League, într-o postare amuzantă # Golazo.ro
Un moment amuzant din Premier League a avut o continuare neașteptată în social media, după meciul Nottingham - Liverpool (0-1). Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul lui Liverpool, a strecurat într-o postare de pe Instagram o fotografie cu Nadia Comăneci (64 de ani), într-o asociere inedită care a atras atenția fanilor.
Acum 2 ore
20:20
„Transferurile nu mă ajută” Dorinel Munteanu, dezamăgit după înfrângerea cu Csikszereda: „Sunt responsabil, una ne antrenăm și alta jucăm” # Golazo.ro
Csikszereda - Hermannstadt 2-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, este dezamăgit după a șasea înfrângere de la preluarea echipei. Tehnicianul a spus că jucătorii aduși de el nu i-au oferit, până acum, sprijinul pe care îl aștepta.
20:00
ARENA RUȘINII Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil # Golazo.ro
Arena Națională, stadionul care ar trebui să reprezinte România la cel mai înalt nivel european, se află într-o stare îngrijorătoare chiar, o spun și imaginile surprinse înainte de meciul FCSB - Metaloglobus.
19:40
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a stabilit o primă pentru Mircea Lucescu (80 de ani), dacă selecționerul va obține calificarea la Cupa Mondială după 28 de ani.
Acum 4 ore
19:20
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare # Golazo.ro
Dinamo ar putea să se despartă de unul dintre primele transferuri realizate în mandatul lui Zeljko Kopic (48 de ani).
19:10
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre entuziasmul excesiv pentru rezultate mediocre la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
18:40
Pedeapsă provizorie pentru Prestianni Ce decizie a luat UEFA după actul de rasism asupra lui Vinicius » Ancheta rămâne în curs # Golazo.ro
UEFA a venit cu o primă decizie în cazul lui Gianluca Prestianni (20 de ani) după scandalul de rasism din meciul Benfica - Real Madrid 0-1.
18:30
Președinta CIO, în dificultate Kirsty Coventry, surprinsă de întrebările jurnaliștilor » A amenințat șeful echipei de PR: „Cineva trebuie concediat” # Golazo.ro
Kirsty Coventry (42 de ani), președinta Comitetului Internaţional Olimpic, a avut parte de o conferință de presă tensionată la finalul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
18:20
Comitetul rămâne pe poziții Rusia și Belarus vor avea sportivi la Jocurile Paralimpice, în ciuda anunțului de boicot al Ucrainei: „Un mesaj de incluziune” # Golazo.ro
Comitetul Internațional Paralimpic va păstra decizia de la acorda sportivilor ruși și bieloruși dreptul de a participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă.
18:10
Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga # Golazo.ro
Răzvan Trif a reușit un gol spectaculos în partida dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa #28 a Superligii. Fundașul stânga se află chiar la meciul cu numărul 150 în primul eșalon al României.
18:00
„A apărut accidental” FOTO. Primăria Tg. Mureș, explicații după gafa de la stadionul „Bölöni Laszlo”: „Nu a generat costuri suplimentare” # Golazo.ro
Primăria Tg. Mureș a reacționat după ce GOLAZO.ro a publicat imaginile cu marea eroare de la stadionul „Bölöni Laszlo”.
17:50
Strategia lui Montella Cum vrea selecționerul Turciei să învingă România în barajul pentru CM 2026 și care e legătura cu Cristi Chivu # Golazo.ro
În timp ce Mircea Lucescu (80 de ani) a stat mai mult prin spitale din cauza unor probleme medicale, selecționerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani) a făcut un adevărat tur de forță înaintea duelului Turcia - România.
Acum 6 ore
17:10
Boateng pleacă de la Dinamo Fundașul lui Dinamo ar fi semnat deja cu noua echipă » Va avea un salariu imens # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul lui Dinamo aflat în ultimele 6 luni de contract, ar fi semnat deja cu o nouă echipă.
17:10
Cristian Tudor Popescu scrie, pe GOLAZO.ro, despre opinia lui Dan Udrea.
16:40
„Au apărut servitorii!” Adrian Porumboiu, reacție dură după comentariile unei faze controversate din această etapă: „Fii, mă, corect, nu duplicitar!” # Golazo.ro
La Oțelul - UTA 2-2, în final de meci, oaspeții au solicitat un penalty, la duelul dintre Paul Iacob și Alin Roman.
16:30
„Spui asta și râzi?” Cristi Chivu, enervat de un jurnalist norvegian, înainte de Inter - Bodo/Glimt # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a avut un schimb de replici tensionat cu un jurnalist norvegian, la conferința dinaintea returului cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
16:20
Retrogradată după derby! Sezon de coșmar pentru echipa cu patru titluri câștigate în Anglia » Nu mai are nicio șansă cu 13 etape înainte de final # Golazo.ro
Sheffield Wednesday a avut un sezon de coșmar și nu mai are nicio șansă de a rămâne în Championship în sezonul viitor.
15:50
Rapid - Dinamo, cel mai lipsit de interes Audiența TV, sub cea a meciului FCSB - Csikszereda, puțin peste Slobozia - Craiova și e pe ultimul loc între derby-uri # Golazo.ro
Rapid - Dinamo nu a suscitat un interes mare, ratingul TV fiind chiar și sub FCSB - Csikszereda 1-0, meci jucat în urmă cu 3 săptămâni.
15:50
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre ce înseamnă „câinii roșii” și istoria lui Dinamo.
15:40
Incident Laporta - Messi Superstarul argentinian nu-l iartă pe oficial pentru că l-a dat afară de la Barcelona. A ieșit la iveală ce s-a întâmplat la Gala Balonului de Aur # Golazo.ro
Joan Laporta, fost președinte al clubului FC Barcelona, a vorbit clar despre relația cu Lionel Messi și a dezvăluit un incident de la Gala Balonului de Aur.
15:40
Prezentarea lui George Pușcaș la Dinamo este iminentă, iar atacantul a oferit o primă declarație înainte să semneze contractul cu formația din „Ștefan cel Mare”.
Acum 8 ore
15:00
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a avut o serie de derapaje sexiste și jignitoare după ce Iuliana Demetrescu (36 de ani) a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus de astăzi, de la ora 20:00.
14:30
Politic și Alibec, luați la țintă Becali îi critică chiar și după ce au plecat de la FCSB: „N-am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, regretă că i-a cedat pe Denis Alibec (35 de ani) la Farul și pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt.
14:30
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Mircea Lucescu.
14:10
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua la echipa națională, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.
13:50
FCSB - Metaloglobus LIVE de la 20:00, în etapa #28. Victoria, singura soluție pentru campioana României # Golazo.ro
FCSB și Metaloglobus se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în ultimul meci al etapei #28 din Liga 1.
Acum 12 ore
13:20
„Meritul îi revine lui Chivu!” Gazzetta dello Sport îl elogiază pe român: „A construit, șurub cu șurub, un tanc care zdrobește Serie A” # Golazo.ro
Celebra publicație italiană Gazzetta Dello Sport a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul clubului Inter Milano.
13:00
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre entuziasmul excesiv pentru rezultate mediocre la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
12:30
Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul” român va arbitra un meci dificil din play-off-ul pentru optimi # Golazo.ro
Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre PSG și Monaco, din returul play-off-ului din Liga Campionilor.
12:20
Vassaras refuză să explice CCA anunță că nu va comenta deciziile luate de arbitri: „Fie ele corecte sau incorecte” + „Persistă așteptări nerealiste despre VAR” # Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) și-a prezentat, luni, noua strategie de comunicare. Forul condus de Kyros Vassaras a anunțat că „nu va adopta o abordare reactivă săptămânală”, în situațiile în care vor mai apărea greșeli de arbitraj.
11:40
Meci întrerupt de gloanțe! FOTO: Toată lumea a fugit la vestiare, din cauza împușcăturilor din afara stadionului # Golazo.ro
Un meci de fotbal feminin din Mexic, dintre Club Necaxa Femenil și Queretaro, a fost suspendat din cauza împușcăturilor din afara stadionului.
11:20
„Pare de pe altă planetă!” Clubul din Liga 1 care l-a speriat pe Andrei Nicolescu: „Nu știu ce altă echipă a mai reușit asta” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas impresionat de forma foarte bună pe care o are o rivală din Liga 1.
11:10
Ronaldinho vs. Marcelo FOTO: Tensiunea din El Clasico, recreată de starurile braziliene care au jucat la Barcelona, respectiv Real Madrid # Golazo.ro
Meci de gală în SUA, între legendele lui Real Madrid și cele de la Barcelona, încheiat la egalitate 1-1. Golurile au fost marcate de Saviola y David Barral.
11:10
Sezon încheiat pentru Loftus-Cheek? Diagnosticul crunt primit de jucătorul lui AC Milan după accidentarea teribilă din meciul cu Parma # Golazo.ro
AC Milan - Parma 0-1. Gigantul italian a oferit informații noi despre starea lui Ruben Loftus-Cheek (30 de ani), după accidentarea suferită la începutul meciului de duminică.
10:40
Omagiu pentru coechipierul ucis FOTO. Emoționant: cui au dedicat hocheiștii americani aurul istoric de la JO 2026: „Ar fi trebuit să fie aici!” # Golazo.ro
După ce SUA a câștigat medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice, sportivii i-au dedicat succesul lui Johnny Gaudreau, fostul lor coechipier.
10:00
Chivu, out de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba # Golazo.ro
Știre-bombă în Spania, cu ecouri în Italia! Jose Manuel Estrada, un cunoscut jurnalist spaniol, susține că Inter nu va mai continua cu Cristi Chivu în sezonul viitor!
09:40
„E ceva ce se întâmplă la fotbal” Cătălin Cîrjan, despre scandările controversate la adresa rivalelor: „Nu voi evita să fac asta” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, și-a exprimat opinia cu privire la subiectul scandărilor împotriva adversarilor din Liga 1.
09:40
Criza de securitate în Mexic Haos pe străzi, după asasinarea lui „El Mencho”, liderul celui mai temut cartel! Ce se întâmplă cu turneele de tenis și cu CM 2026 # Golazo.ro
Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, lider al temutului cartel Jalisco New Generation (CJNG), una dintre cele mai puternice organizații criminale din Mexic, a fost ucis, azi, într-o operațiune militară desfășurată de armata mexicană.
09:10
„Diamantul” taie la 40 de ani FOTO-VIDEO. România o să aibă probleme cu bosniacul Dzeko. Priviți ce face în Germania! # Golazo.ro
Edin Dzeko împlinește 40 de ani luna viitoare. Recordmanul naționalei Bosniei joacă extraordinar la Schalke, marchează, pasează decisiv, apoi cântă în mijlocul vulcanicei galerii albastre
Acum 24 ore
00:10
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc # Golazo.ro
Derby-ul cu numărul 178 dintre Steaua Roşie Belgrad şi Partizan (3-0), disputat pe stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut şi ca „Marakana”, a fost umbrit de un incident nefericit în tribune. Peluza sud, sectorul ocupat de galeria lui Partizan, „Grobari”, a fost cuprinsă de flăcări după golul de 2-0 al gazdelor, iar partida a fost întreruptă temporar.
22 februarie 2026
23:40
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a anunțat că jucătorii formației piteștene vor avea prime la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.
23:10
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc # Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a bifat primul său gol în tricoul lui Al Ain, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.
23:10
Trump, ironie la adresa Canadei Ce a apărut pe contul oficial al Casei Albe, după medalia de aur câștigată de SUA la Milano-Cortina # Golazo.ro
După ce SUA a obținut medalia de aur la proba de hochei masculin de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, pe contul oficial al Casei Albe a apărut o postare ironică la adresa Canadei.
23:00
Lionel Messi, probleme în MLS Starul argentinian, foarte nervos după înfrângere » A vrut să meargă în cabina arbitrilor și a fost ținut de Suarez! # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) se află în centrul unei analize a Major League Soccer (MLS).
22:40
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - U CRAIOVA 0-3. Nicușor Bancu (33 de ani) a criticat brigada de arbitri la finalul partidei câștigate de echipa sa.
22:00
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off” Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să se califice în play-off.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.