Omul care l-a prezentat pe Nicușor Dan lui Marco Rubio: Am reușit să obțin 20 de miliarde de dolari în 20 de minute

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, bazându-se pe execuțiile bugetare, face o afirmație de o gravitate extremă: România nu mai are bani din PNRR în conturi și folosește bani naționali pentru orice plată curentă aferentă proiectelor din PNRR. Potrivit lui Câciu, România nu a mai tras nici un „eurocent din PNRR de la Comisia Europeană” […]