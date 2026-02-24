DOCUMENTAR: Dragobetele – sărbătoarea primăverii şi a iubirii la români

13:50

Hidrologii au emis un cod galben de posibile inundaţii pe râuri din şase judeţe din sudul ţării. Este vorba de apele curgătoare din bazinele hidrografice Călmăţui şi Argeş, aferente judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Olt şi Ilfov. Avertizarea este în vigoare până mâine la ora 24:00. Specialiştii spun că se pot semnala scurgeri importante pe […]