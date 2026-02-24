Războiul din Ucraina a transformat țara noastră într-un pivot logistic și energetic în Europa de Est (Adrian Negrescu, consultant economic)
24 februarie 2026
Cei patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina au însemnat pentru România un seism economic marcat de inflație ridicată, costuri energetice majore, dar și o repoziționare strategică, care a transformat țara noastră într-un pivot logistic și energetic în Europa de Est, spune consultantul economic Adrian Negrescu. Cea mai mare problemă a fost cea generată […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 12:00 – Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, sala 28 – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală – nivel P1, Salonul Alb ora 9:00 – Comisia […]
Autorităţile ucrainene au raportat noi atacuri ruseşti în Zaporijjia. Bombardamentele de luni seară s-au soldat cu rănirea a cinci persoane, inclusiv un copil, iar mai multe blocuri de locuințe și obiective de infrastructură au suferit avarii. Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a scris pe Telegram că, în intervalul 23:10-23:45, oraşul a fost atacat […]
Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la începutul anului, majorarea preţului ţiţeiului pe pieţele internaţionale, şi creşterea cererii în regiune, după avarierea conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia. Reporter: Iulian Olescu – Dumitru Chisăliță explică faptul că majorările din acest an […]
Noua taxă vamală unică de 15% impusă de președintele american, Donald Trump, pentru toate schimburile comerciale globale cu Statele Unite a intrat în vigoare. El a anunțat nivelul tarifului după decizia de vineri a Curții Supreme a Statelor Unite, care a declarat ilegale alte tarife impuse anterior. Tariful de 15% va afecta unele țări, inclusiv […]
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Dezbaterea despre modelul de integrare europeană cu viteze multiple „multi-speed Europe” a revenit în prim-plan în discursul politic al Uniunii Europene (UE), reflectând dificultățile blocului de a concilia diversitatea politică și economică cu necesitatea de a avansa în profunzime pe teme strategice, cum ar fi economia, apărarea și competitivitatea globală. Conceptul […]
Eurovision ești tu! – Toți cei 12 finaliști ai Selecției Naționale, în podcast la București FM # Rador
Emoție, culise, declarații fără filtru și povești pe care publicul abia așteaptă să le audă – toate se regăsesc în Eurovision ești tu!, podcastul special realizat de București FM în colaborare cu Televiziunea Română (TVR), dedicat celor 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România. Episoadele sunt deja filmate și pregătite pentru difuzare, iar din 24 februarie până pe 3 martie, în fiecare […]
Împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina oferă un bilanț sumbru, rezumat de Associated Press în câteva cifre: 1,8 milioane de soldați uciși, răniți sau dispăruți de ambele părți din care se estimează că 1,2 milioane sunt ruși – ”cea mai mare pierdere de trupe înregistrate de orice mare putere de la […]
VILÁGGAZDASÁG: Nu există așa ceva, este un șoc total: Dacia este scoasă din România, noile modele vor fi produse în alte țări # Rador
În timp ce marca auto Dacia din România va lansa două modele noi în acest an, niciunul dintre ele nu va fi construit la Mioveni. Decizia nu va afecta doar producția Automobile Dacia, ci ar putea duce și la plecarea voluntară a aproximativ 900 de angajați VILÁGGAZDASÁG (Ungaria), 23 februarie – Transformarea industriei auto europene […]
Marţi, 24 februarie, în ţara noastră este marcată sărbătoarea populară de Dragobete, un moment bazat pe numeroase tradiţii, care parcă în ultimii ani a început să „pălească” în faţa mult mai comercialei sărbători de „Valentine’s Day”. În esenţă, Dragobete este considerat a fi fiul Dochiei şi cumnat cu eroul vegetațional Lăzărică, o divinitate mitologică a […]
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi # Rador
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns astăzi la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi. Astfel, impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va fi redus cu 25%, iar cel pentru clădirile între 50 și 100 de ani, cu 15%. De asemenea, va fi redus impozitul pentru clădiri și mașini […]
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat reprogramarea participării în cadrul „Orei Guvernului” # Rador
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a solicitat Camerei Deputaților reprogramarea pentru lunea viitoare a dezbaterii politice din cadrul „Orei Guvernului”. Aceasta fusese invitată astăzi, de la ora 16:00, de social-democrați, pentru a explica cum s-a ajuns la blocarea investiției strategice Acumularea Mihăileni. Vă reamintim că autorizația de construire a barajului de pe râul Crișul Alb, județul […]
Rata de vaccinare rămâne problematică în România, deşi au fost implementate diverse programe de imunizare – a atras atenţia ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete. El consideră că principala problemă este dezinformarea medicală din spaţiul public, în special proliferarea unor mesaje false pe reţelele de socializare care descurajează vaccinarea şi promovează opinii fără fundament medical. În opinia […]
Kaja Kallas a anunţat că va propune UE să ridice sancţiunile impuse preşedintelui interimar al Venezuelei # Rador
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat luni că va propune blocului european să ridice sancțiunile impuse președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, după ce parlamentarii din țara sud-americană au aprobat săptămâna trecută un proiect de lege privind amnistia limitată pentru anumiți deţinuţi. „Voi propune ridicarea sancțiunilor impuse lui Delcy […]
Corul Madrigal și Centrul de Cultură Arcuș au plăcerea să vă invite la Vernisajul Expoziției „Dintre toate formele din lume”, ce prezintă lucrări semnate de artistul Ștefan Orth. Evenimentul se va desfășura miercuri, 25 martie 2026, de la ora 19:00, la Casa Madrigal – sediul Corului Madrigal, de pe Aleea Dealul Mitropoliei 11, București, în prezența artistului Ștefan Orth, a istoricului de […]
După uciderea lui El Mencho, mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă # Rador
Mai multe state mexicane se confruntă cu haos, violențe și lupte de stradă după uciderea de către amată a celui cunoscut sub porecla El Mencho, liderul unuia dintre cele mai puternice carteluri de droguri din această țară. Numeroase zboruri sunt anulate și foarte mulți turiști au fost prinşi în mijlocul violențelor. Ministerul de Externe avertizează […]
Parlamentul României va fi iluminat mâine, de la ora 18:00, în culorile drapelului ucrainean pentru a marca patru ani de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Instituția se alătură astfel altor state care vor comemora, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului, a anunțat Camera Deputaților. Peste o oră, la începutul ședinței de plen, va fi păstrat […]
Sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, spune că sunt puţine şanse ca miniştrii europeni de externe să adopte astăzi cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziţiei Ungariei, care cere reluarea tranzitului de petrol rusesc pe teritoriul Ucrainei. Premierul Orbán a anunţat că din acelaşi motiv […]
Bananele sunt unul dintre cele mai gustoase şi accesibile alimente, ideale pentru menţinerea sănătăţii şi a energiei în fiecare zi. Bogate în potasiu, aceste fructe ajută la reglarea tensiunii arteriale şi susţin buna funcţionare a inimii, reducând riscul bolilor cardiovasculare. Fibrele naturale contribuie la o digestie sănătoasă, previn constipaţia şi menţin echilibrul florei intestinale. Zaharurile […]
Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii până marți după-amiază pe sectoare de râuri din 15 judeţe din vestul, nord-vestul şi sudul ţării. Până la miezul nopţii este cod galben şi pe cursuri de apă din judeţele Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri […]
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face luni controale ample la firmele de protecţie şi pază cu risc fiscal ridicat; sunt vizate peste 60 de societăţi din toată ţara. Selecţia lor a fost realizată în baza unor analize care au evidenţiat practici de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligaţiilor fiscale şi neconcordanţe între volumul […]
Sala de concerte Palais des Fêtes din Strasbourg va găzdui, marţi, un concert al ansamblului național de soliști ucraineni „Camerata Kievului”. Este vorba despre un concert caritabil, intitulat Lumières sur l’Ombre, dedicat împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Evenimentul este organizat de asociația Support Action Ukraine, […]
Vreți să dăruiți celor dragi un mărțișor muzical, sub forma unei seri speciale la Sala Radio? Vă doriți mai multe momente de relaxare în primăvara ce urmează? Orchestrele și Corurile Radio România lansează noile abonamente și bilete pentru concertele de la Sala Radio, valabile în perioada aprilie-iunie 2026. Invitați aplaudați pe scenele internaționale, cele mai […]
Drepturile omului sunt atacate în întreaga lume, a avertizat luni șeful ONU, invocând încălcări pe scară largă ale dreptului internațional și impact sever asupra civililor în conflictele din Sudan, Gaza și Ucraina. „Domnia legii este depășită de domnia forței”, a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la deschiderea Consiliului pentru Drepturile Omului de la […]
Precipitaţiile se extind de astăzi dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării. În nord şi centru vor fi şi lapoviţă şi ninsorare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei, iar la munte va se va depune […]
La microfon, Elvira Chilaru
92 de persoane au fost salvate de pe munte într-o singură zi, iar 23 dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital cu ambulanţele. Ceilalţi turişti care au solicitat ajutorul de urgenţă din partea salvamontiştilor au primit acceptul să ajungă la medic cu maşinile aparţinătorilor. Dispeceratul Naţional Salvamont anunţă […]
Există incertitudine la nivel global în privința politicii comerciale a Statelor Unite, după intervenția de săptămâna trecută a Curții Supreme americane, care a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump, considerându‑le ilegale. Președintele american a spus că va introduce imediat o nouă taxă de import de 15%. India a anunțat că va amâna planurile de […]
Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiţii de iarnă şi cu vizibilitate redusă pe mai multe drumuri naţionale – pe un carosabil umed şi aglomeraţie în zona marilor oraşe. Mihai Sitaru, inspector principal de poliţie, Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple ‘Diplomaţia progresistă cu hashtag-uri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune ‘da’ altora şi ‘nu’ […]
Astăzi sunt programate interviurile pe care le vor susţine candidaţii înscrişi pentru a prelua conducerea Parchetului General. Aceştia sunt Cristina Chiriac şi Bogdan Pârlog pentru funcţia de procuror şef, iar pentru funcţia de adjunct – Marius Voineag, actualul şef al DNA. Mâine va fi rândul celor care vizează poziţiile de conducere la DNA; s-au înscris […]
Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a impus o interdicție de circulație în oraș înaintea unei furtuni în rapidă intensificare. Măsura se aplică tuturor vehiculelor, cu excepția celor de urgență. Școlile vor fi închise luni. Avertizări de viscol sunt în vigoare pentru șapte state din nord-est, inclusiv New York, New Jersey, Massachusetts și Connecticut, unde sunt […]
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales ca secretar general al partidului comunist aflat la putere, în a patra zi a congresului. Analiștii spun că Kim Jong Un și-a consolidat ani la rând cultul personalității în această țară izolată, iar congresul i-a oferit încă o ocazie de a-și demonstra controlul absolut asupra puterii./aspanily/asalar (BBC […]
Volodimir Zelenski afirmă într-un interviu că preşedintele rus, Vladimir Putin, a declanşat deja al treilea război mondial # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Volodimir Zelenski afirmă într-un interviu pentru BBC că preşedintele rus, Vladimir Putin, a declanşat deja al treilea război mondial, iar singurul răspuns este o presiune militară şi economică intensă pentru a-l forţa să dea înapoi. Potrivit preşedintelui ucrainean, concesiile teritoriale cerute Ucrainei la negocierile mediate de Statele Unite […]
Un avion cu aproape 200 de oameni la bord a aterizat de urgenţă pe Aeroportul „Henri Coandă” # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Un avion cu aproape 200 de oameni la bord a aterizat de urgenţă aseară pe Aeroportul „Henri Coandă” din capitală de unde decolase cu puţin timp în urmă. Pilotul semnalase o posibilă problemă tehnică. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Reporter: Nicoleta Turcu – Aeronava […]
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Parlamentul are inclus pe agenda săptămânii proiectul noii legi a apărării naţionale, care a trecut deja de una dintre camere, iar astăzi senatorii vor dezbate şi supune votului încă o moţiune simplă a opoziţiei la adresa unuia dintre membrii guvernului. Are detalii Cătălin Purcaru. Reporter: Moțiunea simplă împotriva […]
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Reforma administrației publice și pachetul de relansare economică urmează să fie adoptate de guvern în următoarea ședință săptămânală, acte normative premergătoare aprobării legii bugetului de stat pe acest an. În a doua parte a săptămânii, premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene, Ursula von […]
RADIO CHIȘINĂU: La Chișinău va fi creată o filială a Academiei Române: O viziune comună a cercetătorilor în spațiul românesc # Rador
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru MOLDPRES vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău va […]
Un cunoscut baron al drogurilor din Mexic, cunoscut drept „El Mencho”, a fost ucis într-o operaţiune a armatei (presa locală) # Rador
Unul dintre cei mai temuţi baroni ai drogurilor din Mexic a fost ucis în urma unei operaţiuni de securitate derulate de armata mexicană, conform presei locale. Nemesio Oseguera Cervantes – cunoscut drept „El Mencho” – a fost cofondator şi lider al cartelului transnaţional Jalisco New Generation. Statele Unite oferiseră anterior o recompensă de 15 milioane […]
Săptămâna viitoare aduce târguri de Dragobete și de Mărțișor în mai multe orașe. În capitală, un astfel de eveniment va începe mâine la sediul Creart din Piața Lahovari, iar la el vor participa studențe de la UNArte, meșteșugari, artizani și artiști plastici. Un târg de mărțișor va avea loc și la Brașov, în Piața Sfatului, […]
Actualitatea nord-americană ține din nou capul de afiș al presei internaționale. Agenții serviciilor secrete americane au împușcat și ucis un bărbat care a pătruns în perimetrul securizat al proprietății Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump duminică dimineața devreme, anunță Washington Post citând un comunicat al Serviciilor Secrete, care au precizat că Trump nu se afla la […]
Mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de tipul avertizării și de gravitatea situației # Rador
Mesajele Ro-Alert vor avea în perioada următoare sunete diferite în funcție de tipul avertizării și de gravitatea situației, scrie șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Sunetul actual Ro-Alert pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standard la nivel internațional. Modificările vizează în special alte tipuri […]
Preşedintele Iranului afirmă că negocierile recente cu SUA au oferit „semnale încurajatoare” # Rador
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat că negocierile recente cu Statele Unite „au oferit semnale încurajatoare”. „Continuăm să monitorizăm îndeaproape acțiunile Statelor Unite și am luat toate măsurile necesare pentru orice scenariu posibil”, a scris Pezeshkian, duminică, pe platforma X./mbrotacel/cpodea REUTERS – 22 februarie
*Acest conținut a fost creat în Rusia şi necesită să fie verificat din alte surse media independente RADOR RADIO ROMÂNIA (22 februarie) – Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că obiectivul Kievului este continuarea conflictului, în caz contrat Ucraina va rămâne fără finanțare. „Dacă războiul se va termina, finanțarea se va opri și ea. Ucraina […]
Rusia își va apăra interesele, indiferent cât de mult ar deranja acest lucru pe dușmanii săi (Maria Zaharova) # Rador
Rusia își va apăra interesele naționale în lupta diplomatică, indiferent cât de mult ar deranja acest lucru pe dușmanii săi, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS. Răspunzând la o întrebare dacă faptele dialogului cu partea americană și încercările țărilor europene de a declara necesitatea […]
Producția de gaze naturale a țării a scăzut ușor anul trecut cu aproape un procent, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, importurile au crescut puternic cu 75% în 2025. Comisia Națională de Strategie și Prognoză indică o posibilă creștere a producției până în 2027, în timp ce importurile ar urma să se reducă […]
Vot decisiv la Camera Deputaților pentru proiectul privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane # Rador
Camera Deputaților urmează să dea săptămâna viitoare un vot decizional asupra proiectului de lege privind sesizarea cazurilor de trafic de persoane. Potrivit documentului, unitățile care desfășoară activități de relații cu publicul, inclusiv agențiile de plasare a forței de muncă, trebuie să afișeze vizibil datele de contact ale liniei TelVerde 0800800678. Cei care nu respectă aceste […]
Poziția Rusiei a contribuit la păstrarea stabilității Venezuelei, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenţiei TASS. „Înțelegeți perfect că, dacă nu ar fi fost poziția de lungă durată a Rusiei, și cea actuală, puțin ar mai fi rămas din statalitatea Venezuelei. Nu ar fi negociat cu […]
Conform unui oficial american, nicio țară nu a anunţat că se va retrage din acordurile cu SUA privind taxele vamale # Rador
Duminică, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat că poartă discuții active cu țări care au încheiat acorduri privind taxele vamale cu SUA și că niciuna nu a anunţat că ar renunţa la acele înţelegeri în urma deciziei de vineri a Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte din taxele vamale […]
