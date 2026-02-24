Calendarul evenimentelor, 24 februarie – selecțiuni

20:50

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns astăzi la un acord privind reducerea impozitelor pentru locuințele vechi. Astfel, impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va fi redus cu 25%, iar cel pentru clădirile între 50 și 100 de ani, cu 15%. De asemenea, va fi redus impozitul pentru clădiri și mașini […]