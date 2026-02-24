Ziua Universității Transilvania din Brașov: Expoziții tematice, recitaluri, concerte vocal-instrumentale și workshopuri, printre activitățile din aceste zile

12:00

Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe, începe mâine, pe 23 februarie, și se va încheia pe 11 aprilie, cu o zi înainte ca ortodocșii să sărbătoarească Învierea Domnului. Postul este abținerea de la mâncare și băutură, nu simpla înlocuire de alimente, cu intenția de [...]