Mâine vor suna alarmele la Râșnov. Va fi un exercițiu de testare a funcționării sirenelor: „Recomandăm cetățenilor să rămână calmi”

06:00

Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor. Sala Polivalentă din Brașov, care, la finalizarea lucrărilor, va fi mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei. Lucrările de construcţie a Sălii [...]