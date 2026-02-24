Volumul „Meserii nerecomandate femeilor”, semnat de Gabriela Adameşteanu, va fi lansat mâine la Brașov

10:20

Ministrul Finanţelor: Nu avem ipoteza de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an. El a amintit că problemele din anii trecuţi [...]