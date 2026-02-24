Planurile noii conduceri a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav: Un milion de pasageri pe an din 2029, trecerea la orarul 24/24 din 2026 și renunțarea la subvenții din 2027
BizBrasov.ro, 24 februarie 2026 06:10
Noua conducere a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav și-a impus o țintă de creștere de 200.000 de pasageri anual. Astfel, dacă planul este dus la îndeplinire, Aeroportul de la Ghimbav ar ajunge să depășească un trafic de un milion de pasageri anual abia în 2029, se arată într-o propunere de plan de afaceri propusă aprobării Consiliului [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
06:10
Planurile noii conduceri a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav: Un milion de pasageri pe an din 2029, trecerea la orarul 24/24 din 2026 și renunțarea la subvenții din 2027 # BizBrasov.ro
Noua conducere a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav și-a impus o țintă de creștere de 200.000 de pasageri anual. Astfel, dacă planul este dus la îndeplinire, Aeroportul de la Ghimbav ar ajunge să depășească un trafic de un milion de pasageri anual abia în 2029, se arată într-o propunere de plan de afaceri propusă aprobării Consiliului [...]
Acum o oră
06:00
Proiectul de 13 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea troițelor junilor brașoveni a fost depus la ADR Centru. De ce a fost întârziată depunerea și când se va lua o decizie privind finanțarea din fonduri europene? # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a depus la mijlocul acestei luni, la Agenția de Dezvoltare Centru, proiectul de reabilitare a troițelor junilor brașoveni, proiect care a iscat scandaluri politice anul trecut, aleșii USR susșinând că prețurile sunt mult prea mari și că banii s-ar „sifona”. Proiectul, în valoare de peste 13 milioane de lei (cu TVA inclus), vizează [...]
05:50
Plata parcării în Brașov nu va mai putea fi fentată. Dispare fotografia „sperietoare” și se va aplica direct amendă, care poate ajunge la 1.000 de lei/ Ce se întâmplă cu tarifele # BizBrasov.ro
Subiectul așa-ziselor amenzi primite de șoferii care nu își achită parcarea în municipiul Brașov a fost intens dezbătut de-a lungul anilor, iar concluzia unanimă a fost că „fotografia” din parbriz este doar de „sperietoare”, fără alte consecințe. Astfel, unii șoferi profită din plin de acest lucru și au făcut coleție de astfel de notificări în timp [...]
05:40
Brașovul trimite o factură de peste 19 milioane de lei Uniunii Europene pentru skatepark-ul de la Fartec # BizBrasov.ro
În vara anului trecut, Primăria Brașov a început demersurile birocratice în vederea accesării unor fonduri europene pentru skate-park-ul de la Pasajul Fartec. După finalizarea evaluarii tehnice și financiare a cererii de finanațare, a fost emisa decizia de admitere a proiectului, acesta trecând în etapa de contractare. Astfel, valoarea totală a proiectului a fost de 21.181.011,13 [...]
05:40
Bani europeni pentru refacerea pietonalului din Răcădău cu zone verzi generoase și alei din plută. Investiția totalizează peste 40 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a refăcut anul trecut proiectul de reabilitare a pietonalului din Răcădău pentru a-l transforma într-o adevărată pădure urbană, cu alei din plută, care permite drenarea apelor meteorice, cu zone verzi generoase și cu foarte mulți arbori, transformând zona dintr-o insulă de căldură, într-o zonă de agrement și relaxare. Conform primarului George Scripcaru, noua [...]
Acum 2 ore
05:20
VIDEO De la o promisiune din copilărie, la o afacere educațională de succes. Cum a apărut, la Brașov, cel mai mare muzeu interactiv de științe din România # BizBrasov.ro
VIDEO De la o promisiune din copilărie, la o afacere educațională de succes. Cum a apărut, la Brașov, cel mai mare muzeu interactiv de științe din România. O fetiță de 10 ani din Brașov intră pentru prima dată într-un muzeu interactiv de științe în cadrul unei excursii la Zürich. Nu înțelege tot ce o înconjoară, [...]
04:50
Litigiu cu privire la dreptul de proprietate: Cum se rezolvă și în ce cazuri are loc? # BizBrasov.ro
Conflictele legate de dreptul de proprietate reprezintă situații care pot afecta siguranța locuirii și stabilitatea financiară. De la moșteniri complicate și erori cadastrale, până la revendicări istorice sau posesii de lungă durată, litigiile privind proprietatea apar acolo unde drepturile se suprapun sau nu sunt suficient de clare. Ce este dreptul de proprietate Proprietatea, în sens [...]
04:50
Dacia lansează o ediție specială a SUV-ului Duster, limitată la doar 500 de exemplare. Detaliile modelului inspirat de mașinile de la raliul Paris – Dakar # BizBrasov.ro
Dacia lansează o ediție specială a SUV-ului Duster, limitată la doar 500 de exemplare. Detaliile modelului inspirat de mașinile de la raliul Paris – Dakar. Dacia prezintă Duster Spirit of Sand, o ediție specială a SUV-ului compact autohton inspirat de modelele Sandrider de la Dakar și care va fi fabricat exclusiv pentru piața din România [...]
Acum 4 ore
04:20
Ziua Universității Transilvania din Brașov: Expoziții tematice, recitaluri, concerte vocal-instrumentale și workshopuri, printre activitățile din aceste zile # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov celebrează „Ziua Universității” printr-un amplu program de manifestări academice, științifice, culturale, artistice și sportive, desfășurate în perioada 23 februarie – 6 martie 2026. „Expoziții tematice, recitaluri și concerte vocal-instrumentale, workshopuri de robotică, inginerie, matematică, informatică și știința materialelor, ateliere creative și educaționale, cursuri de proiectare și fabricație digitală, concursuri și competiții [...]
Acum 12 ore
18:00
„La Bohème”, 130 de ani de la premiera mondială: Spectacolul va avea loc pe scena Operei Brașov, la final de săptămână # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 28 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la spectacolul cu opera „La Bohème” de Giacomo Puccini. Cu acest prilej, marcăm 130 de ani de la premiera mondială a acestei lucrări, ce a avut loc pe 1 februarie 1896, la Teatrul Regio din Torino, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini, [...]
Acum 24 ore
16:40
Profesori și elevi din Brașov, schimb de experiență în Polonia: Sunt implicați într-un proiect de explorare a modului în care jocurile pot fi integrate în educație # BizBrasov.ro
În perioada 16–20 februarie 2026, o delegație din Brașov, formată din doi elevi, cinci profesori și un reprezentant al Asociației Mioritics, a participat la prima vizită de lucru din cadrul proiectului „GameStory – Gamification and Education in Culturally Diverse Environments”, găzduită de polonezi, în Cracovia și în localități din apropiere. Vizita a marcat debutul implementării [...]
14:40
Amenzi de peste 300.000 de lei, aplicate de inspectorii Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în 2025. În urma controalelor, un furnizor de servicii sociale a rămas fără licență # BizBrasov.ro
169 de controale au făcut inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în 2025. Aceștia au dispus peste 500 de măsuri de remediere a problemelor constatate și au aplicat amenzi care depășesc 300.000 de lei. Cea mai gravă situație constatată a dus la retragerea licenței unui furnizor de servicii sociale, transmit [...]
14:20
VIDEO Pus pe harță cu partenera, la ora 3 dimineață. I-a trecut cheful de ceartă în beciul poliției # BizBrasov.ro
VIDEO Pus pe harță cu partenera, la ora 3 dimineață. I-a trecut cheful de ceartă în beciul poliției Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați duminică dimineața în jurul orei 03:00, de către o tânără, care le-a semnalat faptul că între părinții săi are loc un conflict și că mama acesteia este agresată [...]
14:20
150.000 de euro ar putea readuce în teren șase ambulanțe din Brașov. Speranțe pentru donații de la Fundația Metropolis # BizBrasov.ro
Șase autospeciale de intervenție ale Serviciului Județean de Ambulanță Brașov sunt trase pe dreapta după ce motoarele acestora s-au deteriorat și trebuie înlocuite. Repunerea lor în funcțiune ar costa peste 150.000 de euro – o sumă care nu poate fi acoperită din bugetul din acest an, marcat de restricții financiare. O soluție ar putea veni [...]
13:50
Poiana Brașov, „împânzită” de polițiști. Amenzi în valoare de 5.000 de lei și două permise de conducere reținute # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au organizat o acțiune în Poiana Brașov. „Astfel, în intervalele orare 07.00-09.00 dimineața și 18.00-20.00 seara, polițiștii au acționat pe străzile din stațiune, ocazie cu care au legitimat persoane, au verificat autoturisme și au efectuat peste 100 de testări pentru consumul de alcool și substanțe interzise. [...]
13:40
Tânăra în vârstă de 18 ani care și-a înjunghiat partenerul, reținută de procurori și propusă pentru arestare preventivă # BizBrasov.ro
Tânăra în vârstă de 18 ani care și-a înjunghiat partenerul, reținută de procurori și propusă pentru arestare preventivă. După cum vă informa Biz Brașov în exclusivitate în această dimineață, o femeie și-a înjunghiat sâmbătă partenereul de viață. Procurorii au dispus reținerea agresoarei pentru 24 de ore și au propus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 [...]
13:20
La furat… cu ghiozdanul: Un brașovean și-a făcut un obicei „prost”, până când a fost prins de polițiști. De data aceasta, a furat produse în valoare de 1.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, de pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Brașov, care [...]
13:10
Tânăr agresiv, reținut de polițiști, după ce „i-a dărâmat” ușa unui vecin și a intrat în casă peste acesta pentru a se lua la harță # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție au intervenit în urma unei sesizări privind o faptă de distrugere și au dispus la scurt timp reținerea bărbatului care se manifesta agresiv. Duminică dimineața, în jurul orei 10:00 dimineața, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de [...]
13:00
Un fost fotbalist portughez, manager sportiv la un club de fotbal din țara noastră, a învățat limba română fără profesor. Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în România # BizBrasov.ro
Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la liderul din SuperLiga, Universitatea Craiova, a dezvăluit cum a învățat atât de bine limba română. Ce a făcut după ce a ajuns în țara noastră, în urmă cu mai mulți ani. Majoritatea străinilor din fotbalul românesc preferă să se exprime în engleză la interviuri și la conferințele de [...]
12:50
O familie de turiști acuză că a fost atacată de ploșnițe într-o vilă din Predeal, în acest weekend # BizBrasov.ro
O familie de turiști acuză că a fost atacată de ploșnițe într-o vilă din Predeal, în acest weekend. Pe un grup de socializare din Predeal este zarvă mare începând de ieri. Într-o postare, însoțită de poze și urmată de foarte multe cometarii, este prezentată pățania unei familii cazată în week-end într-o unitate turistică din Predeal. [...]
12:30
ANAF controlează 62 de firme de protecție şi pază. Suspiciuni de neplată a taxelor și a contribuțiilor către Stat # BizBrasov.ro
ANAF a anunţat că demarează controale ample, la nivel național, în rândul firmelor cu activități de protecție şi pază, iar 62 de societăți sunt vizate. Inspectorii au identificat risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat. „Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, [...]
12:30
„Marea reformă” a pădurilor, umbrită de politică. Cine analizează candidatura unui fost deputat PNL de Brașov # BizBrasov.ro
Procedura de selecție pentru funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva stârnește controverse, după apariția unor informații legate de componența comisiei care analizează dosarele candidaților. Potrivit Cotidianul.ro, doi membri ai Consiliului de Administrație al regiei, ambii cu trecut liberal, se numără printre cei care evaluează candidatura unui fost parlamentar PNL de Brașov, [...]
12:10
Afaceristul Donca, cunoscut pentru problemele cu legea, vrea să își extindă rețeaua de magazine în întreaga țară # BizBrasov.ro
Călin Donca, antreprenor din Brașov, cunoscut pentru problemele cu legea, și-a schimbat direcția și s-a reprofilat în HoReCa și retail, după ce a încercat să intre tare pe piața energiei verde și a criptomonedelor. A deschis deja un magazin în Brașov, urmează Cluj, și vrea să își deschidă magazine peste tot în țară, potrivit Replica [...]
12:00
Spitalul Județean Brașov caută un farmacist șef pentru Pavilionul Astra. Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorii candidați # BizBrasov.ro
Reprezentanții Spitalulului Clinic Județean de Urgență Brașov anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de farmacist-șef la farmacia cu circuit închis, din cadrul Pavilionului Astra. Potrivit anunțului, titularul postului va conduce și coordona întreaga activitate a farmaciei, asigurând conservarea, depozitarea și eliberarea medicamentelor, precum și a celorlalte produse pe care farmacia le poate deține, [...]
11:40
Primar PSD: „Jucăm alba-neagra de şase luni. PSD bagă băţul prin gard (…). Haideţi să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, îşi face treaba” „Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit?” „S-a aruncat cu banii și în câini” # BizBrasov.ro
Primar PSD: „Jucăm alba-neagra de şase luni. PSD bagă băţul prin gard (…). Haideţi să nu-l mai atacăm atât pe Bolojan, îşi face treaba” „Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit?” „S-a aruncat cu banii și în câini”. PSD să nu mai bage băţul prin gard, pentru că [...]
11:40
Dobânzile la credite nu vor scădea prea curând. Economiștii băncilor revizuiesc prognozele # BizBrasov.ro
Banca Centrală își schimbă perspectiva privind momentul în care vom asista la reducerea dobânzii de politică monetară în acest an pentru luna august. Conform sursei citate, banca centrală va prefera o reducere moderată a dobânzii cheie în august și nu una agresivă în mai, așa cum se anticipa anterior. Rata dobânzii cheie ar putea ajunge [...]
11:30
Brașovul are „Cel mai bun Gelatier” din România: „Acest premiu este o emoție și o responsabilitate” # BizBrasov.ro
O poveste construită la Brașov a fost recunoscută la nivel național. Diana, gelatiera Casa del Gelato, a fost desemnată „Cel mai bun Gelatier” în cadrul galei CHEFI DE ROMÂNIA – ediția a IV-a, desfășurată la București pe 19 februarie 2026. Premiul a fost acordat de membrii juriului CHEFI DE ROMÂNIA, în cadrul evenimentului național care [...]
11:10
Brașovul, sub avertizare Cod galben de vânt. Meteorologii anunță ploi și lapoviță în aproape toată țara # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme rea. Din 23 februarie, ora 10:00 până pe 25 februarie, ora 22:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea [...]
10:40
VIDEO Țepele bancare prin telefon, explicate pas cu pas de polițiștii brașoveni. Cum poți să rămâi fără toți banii din cont # BizBrasov.ro
Țepele bancare prin telefon, explicate pas cu pas de polițiștii brașoveni.Cum poți să rămâi fără toți banii din cont. Imaginația infractorilor români a ajuns la niveluri la care orice om de bun simț poate să cadă într-o capcană frumos împachetată. Mesaje text, mesaje pe WhatsApp, e-mail-uri capcană, toate sunt folosite în încercarea infractorilor de a [...]
10:30
Start vot pentru cei mai apreciați profesori brașoveni! Care sunt propunerile elevilor pentru cele trei categorii din cadrul concursului „Profesori Altfel” # BizBrasov.ro
Concursul ,,Profesori Altfel” a ajuns la cea de-a 4-a ediție și este un proiect inițiat de Asociația „Brașovul Altfel”, alături de Interact Kronstadt și Consiliul Județean al Elevilor Brașov. „Concursul are la bază dorința de a ne arăta recunoștința față de profesorii cu adevărat implicați și de a-i motiva pe alți profesori în aceeași direcție. [...]
10:20
Ministrul Finanţelor: Nu avem ipoteza de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an # BizBrasov.ro
Ministrul Finanţelor: Nu avem ipoteza de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nu avem alte taxe proiectate pentru acest an. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că nu are această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026 şi nici alte taxe proiectate pentru acest an. El a amintit că problemele din anii trecuţi [...]
10:10
Sâmbătă seara, o femeie din comuna Budila și-a înjunghiat concubinul, în urma unei altercații. Bărbatul a supraviețuit, iar cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru acuzația de tentativă de omor. Știre în curs de actualizare.
10:00
Un municipiu din județul Brașov face ordine cu aerul condiționat. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru montajul neconform al aparatelor pe fațade # BizBrasov.ro
Montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele clădirilor nu se va mai face la întâmplare, ci după reguli stricte stabilite de autoritățile locale. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Făgăraș în ședința de plen programată joi, 26 februarie, potrivit datelor Bună Ziua Brașov . Actul normativ vizează [...]
09:50
Turismul din Brașov și de pe Valea Prahovei riscă să piardă odată cu deschiderea autostrăzii Pitești – Sibiu. Atenția investitorilor se mută spre Sibiu # BizBrasov.ro
Indiferent de anul finalizării, autostrada Sibiu-Pitești va lega Sibiul de Capitală în aproximativ trei ore de condus. Timpul este comparabil, poate chiar mai scurt decât în majoritatea situațiilor, cu cel necesar pentru a ajunge de la Brașov la București cu mașina. Astfel, apar primele temeri dinspre brașoveni, scrie Turnul Sfatului. În mini-vacanțe și anumite perioade [...]
09:40
Ministrul Sănătăţii cataloghează drept „sfidare la adresa unei ţări întregi” atitudinea medicilor care profesează în privat în timp ce au program în spitalele de stat # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii cataloghează drept „sfidare la adresa unei ţări întregi” atitudinea medicilor care profesează în privat în timp ce au program în spitalele de stat. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este de părere că medicii care profesează în cabinete private în timp ce sunt plătiţi pentru a-şi desfăşura activitatea în unităţi sanitare publice „sfidează o ţară [...]
09:20
Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors la aeroport la scurt timp de la decolare, din cauza unor probleme tehnice # BizBrasov.ro
Avion cu aproape 200 de oameni la bord, întors la scurt timp de la plecarea de pe Aeroportul Otopeni din cauza unor probleme tehnice. O aeronavă a companiei HiSky care opera pe ruta București – Hurghada (Egipt), a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, duminică seară, după ce pilotul „a semnalat activarea unui [...]
Ieri
06:00
VIDEO Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor # BizBrasov.ro
Sala Polivalentă din Brașov arată din ce în ce mai bine. Care este stadiul lucrărilor. Sala Polivalentă din Brașov, care, la finalizarea lucrărilor, va fi mai mare din România, este în continuare în plin șantier. Este vorba despre proiectul aflat în lucru pe amplasamentul fostului stadion „Municipal” de la poalele Tâmpei. Lucrările de construcţie a Sălii [...]
05:40
Veterinar căutat pentru a oferi servicii non-stop în cazul urșilor care ajung în Brașov. Zeci de exemplare, monitorizate în zona orașului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat procedura de achiziție pentru servicii veterinare necesare intervențiilor în cazul urșilor care ajung în intravilan, contractul fiind estimat la maximum 20.150 de lei + TVA. Potrivit datelor oficiale comunicate de municipalitate, în zona municipiului sunt monitorizate zeci de exemplare de urs brun, numărul acestora fiind în creștere în ultimii ani, ceea [...]
05:40
Aeroportul Internațional Brașov plătește 125.000 de lei pentru a-și pune la punct procedurile de securitate aeronautică # BizBrasov.ro
Conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a semnat un contract pentru implementarea procedurilor de securitatea aeronautică. Contractul a fost semnat cu firma Avsec Guard Consult din județul Timiș pentru suma de 125.000 de lei, fără TVA, în conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice. Prestatorul va avea obligația, conforma contractului, să evalueze și identifice [...]
05:40
Baza de recuperare a Spitalului „Neuro” din Brașov are nevoie de investiții de peste 2,7 milioane de lei # BizBrasov.ro
Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov vrea să demareze investiții în baza de recuperare. Este vorba de refacerea instalațiilor electrice, o investiție imperios necesară, ținând cont că instalațiile existente prezintă un grad de uzură ridicat, iar siguranța în exploatare prezintă riscuri. Indicatorii tehnico-economici aferenți investiției ar urma să fie supuși aprobării plenului Consiliului Județean în [...]
05:30
Secretele pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi zboruri la cel mai mic preț # BizBrasov.ro
Secretele pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi zboruri la cel mai mic preț. Lunile ianuarie și februarie sunt ideale pentru a rezerva vacanțe, oferind reduceri de tip Early Booking de 40 – 50% din valoarea unei vacanțe pentru sezonul de vară și iarnă, fiind și perioada cu [...]
05:20
Puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate și de ce, în multe cazuri, fondurile se epuizează rapid. Consultațiile, tratamentele simple și urgențele stomatologice pot fi gratuite pentru unii pacienți, dar [...]
04:40
Aproape de principalele atracții turistice, precum Castelul lui Dracula – Bran, Cetatea Râșnov și orașul medieval Brașov, Poiana Brașov, denumită și Poiana Soarelui, este una dintre cele mai căutate destinații turistice din România fiind cea mai mare și mai luxoasă stațiune de munte din țara noastră, cu o lungime totală a domeniului schiabil de 24,5 [...]
22 februarie 2026
18:20
O nouă postare xenofobă a deputatului extremist AUR Dan Tanasă: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin” # BizBrasov.ro
Deputatul extremist de la AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook un nou mesaj xenofob, îndreptat din nou împotriva livratorilor străini. Tanasă a publicat o fotografie cu soldați români sub care scrie: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”. Postarea lui Tănasă a stârnit un [...]
17:30
Locuința din Făgăraș, în care au fost găsite cele două cadavre, nu era racordată la gaz și nici la curent # BizBrasov.ro
Un bărbat și o femeie, au fost găsiți morți, într-un bloc din municipiul Făgăraș. Cele două cadavre au fost descoperite de angajații unei firme solicitate să rezolve defecțiunea la rețeaua de apă din bloc. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului [...]
16:50
Decizie definitivă de arestare preventivă a adolescentului care a incendiat o mașină sub Tâmpa, în urma unei provocări de pe TikTok # BizBrasov.ro
Judecătorii braşoveni au respins contestaţia înaintată de adolescentul de 15 ani, arestat preventiv, după ce a vandalizat mai multe autoturisme, filmându-se în timp ce dă foc unuia, pentru a arăta prietenilor virtuali că a dat curs unei provocări pe rețeaua TikTok. Decizia este defintivă, potrivit news.ro. Un complet din cadrul Tribunalului pentru minori şi familie [...]
14:20
VIDEO Poliștiștii brașoveni, ample verificări în cartierul Noua: 100 de persoane legitimate și 90 de mașini trase pe dreapta # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au continuat activitățile de control în parcurile și zonele de agrement din cartierul Noua, unde s-a urmărit, în special, relaționarea cu cetățenii și informarea acestora cu privire la metodele de înșelăciune frecvent întâlnite în această perioadă, atât în mediul online, cât și prin apeluri telefonice. [...]
14:10
VIDEO Controale ale polițiștilor în cartierul Noua: 100 de persoane legitimate și 90 de mașini, trase pe dreapta # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, au continuat activitățile de control în parcurile și zonele de agrement din cartierul Noua, unde s-a urmărit, în special, relaționarea cu cetățenii și informarea acestora cu privire la metodele de înșelăciune frecvent întâlnite în această perioadă, atât în mediul online, cât și prin apeluri telefonice. [...]
14:00
Controale de noapte ale polițiștilor la Brașov: Amendă de 30.000 de lei pentru o societate din Centrul Civic care nu folosea casa de marcat # BizBrasov.ro
Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Brașov, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat o acțiune în municipiul Brașov, în zona Centrului Civic, la o unitate economică deschisă publicului pe timp de noapte. „Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, generate de consumul de [...]
13:40
Azi-noapte, în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe strada Mihai Viteazu, din municipiu, la volanul căruia se afla un bărbat de 29 de ani, din comuna Șinca. „În cadrul controlului efectuat, pentru că au observat indicii specifice, polițiștii l-au testat pe bărbat pentru [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.