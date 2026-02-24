O a doua linie de gardă ATI la Maternitatea „Cuza Vodă”

15:20

Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.Vorbim despre Brăila, Ialomiţa şi Călărași, acolo unde trei sectoare de drum național sunt închise complet din cauza zăpezii și a vântului, care […]