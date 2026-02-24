Lindsey Vonn, declarații despre accidentul de la Jocurile Olimpice de Iarnă. A riscat să rămână fără un picior
SpyNews, 24 februarie 2026 10:50
Lindsey Vonn a trecut prin momente extrem de grele după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. Sportiva din SUA a căzut cu schiurile pe pârtie și s-a ales cu răni atât de grave încât a fost la un pas să rămână fără picior.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Tudor Ionescu a luptat mult cu depresia! Soția lui, Ana, a izbucnit în lacrimi: "El mi-a ascuns lucrurile astea" # SpyNews
Tudor Ionescu și soția sa, Ana, s-au deschis complet în cadrul unui podcast. Cei doi au vorbit despre încercările prin care viața i-a trecut, iar Tudor Ionescu a mărturisit că a dus o lupta grea cu depresia, în urmă cu câțiva ani. Partenera artistului a plâns neîncetat!
Acum 2 ore
10:00
Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan vor fi nași de botez din nou! Au fost prezenți la gender reveal în Dubai # SpyNews
Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au fost binecuvântați cu o minune! Cei doi vor fi părinții spirituali ai unui bebeluș pe care îl așteaptă cu brațele deschise. Petrecerea de gender reveal a avut loc chiar pe o plajă din Dubai!
10:00
Ce a făcut Vladimir Putin, după ce a fost dat dispărut două săptămâni! S-a speculat inclusiv că ar fi murit # SpyNews
Vladimir Putin a apărut după două săptămâni în care a fost dat dispărut! Președintele Rusiei a stârnit semne de întrebare după mai bine de zece zile de absență, însă recent și-a reluat activitatea din vârful statului.
09:30
Zodia care va fi direct afectată de Eclipsa Totală de Lună din 3 martie 2026. "Luna Sângerie" vine la pachet cu vești # SpyNews
Pe data de 3 martie 2026, cerul va fi gazda unui spectacol așa cum rar vezi! Acela va fi momentul în care va avea loc o Eclipsă Totală de Lună, supranumită și "Luna Sângerie". Totuși, nativii unui semn zodiacal vor trebui să sporească atenția către tot ceea ce-i înconjoară.
09:30
Primele imagini cu Dan și Cătălina, părinții morți în accidentul din Brăila. Fetița lor a scăpat ca prin minune # SpyNews
Cătălina și Dan și-au pierdut viața într-un accident rutier grav în Brăila. Cei doi părinți se aflau în mașină cu fetița lor, în vârstă de 6 ani, care a scăpat ca printr-o minune, însă a rămas orfană de ambii părinți.
Acum 4 ore
09:00
O mamă de 3 copii, dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită recent! Femeia a început o nouă viață # SpyNews
Caz șocant în Carolina de Nord. O mamă de trei copii, care a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită recent. Femeia duce o nouă viață, departe de familia ei, care nu a știut nimic despre ea în tot acest timp.
08:50
Oksana Ionașcu încă nu a trecut peste infidelitate! Cum se înțelege acum cu Cezar Ionașcu: “Noi încă lucrăm…” # SpyNews
Oksana Ionașcu a spus lucrurilor pe nume, așa cum ne-a obișnuit! Soția lui Cezar Ionașcu a recunoscut public faptul că încă nu a trecut peste infidelitatea tatălui copiilor ei. Iată ce relație e acum între cei doi! Vedeta nu s-a ferit deloc să explice!
Acum 12 ore
23:40
Larisa Udilă a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate. Influencerița se teme că același lucru l-ar putea păți și fiica ei, care nu a împlinit nici o lună de viață.
23:10
Gogoașă și-a amânat a doua oară operația. Ce se întâmplă cu actorul și când va ajunge pe mâinile medicilor # SpyNews
Gogoașă urma să fie operat la inimă pe 18 februarie, însă a fost nevoit să amâne intervenția. Operația a fost reprogramată pentru 12 martie, însă nici de această dată nu a fost cu noroc. Actorul urmează să fie operat pe 17 martie și recunoaște că are mari emoții.
23:10
Tragedie în Vrancea! Un bărbat a murit în această seară, 23 februarie, după ce a fost împușcat accidental în zona pieptului, în comuna Câmpuri. Polițiștii anchetează circumstanțele exacte ale incidentului.
23:00
Dragostea plutește în aer în casa Mireasa! S-a format al treilea cuplu din competiție. Cei doi concurenți care se aflau într-o cunoaștere s-au sărutat și s-au declarat într-un cuplu.
22:50
Crimă șocantă! Un român din Spania şi-a ucis vecinul pentru că îl rugase să dea muzica mai încet. Bărbatul a fost ajutat de părinții lui # SpyNews
O crimă șocantă zguduie Spania! Un român și-a ucis vecinul după ce acesta i-a cerut să dea muzica mai încet. Bărbatul nu a acționat singur, ci a fost ajutat de părinții lui. Cum s-a petrecut totul.
22:30
Care este cea mai mare dorință a Cristinei Pucean. Bruneta se declară fericită după despărțirea de Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au despărțit în urmă cu câteva luni, iar bruneta se declară fericită acum. Dansatoarea a vorbit, zilele trecute, despre ruptura lor și a mărturisit și care este cea mai mare dorință a ei.
Acum 24 ore
22:10
Raluca Pastramă face confesiuni sincere și dureroase despre regretele pe care le are. Fosta soție a lui Pepe spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar face lucrurile diferit atunci când vine vorba despre fetițele pe care le are din mariajul cu artistul. Cum este Raluca Pastramă ca mamă și ce ar schimba acum.
22:10
Călin Donca, declarații exclusive de ziua fiicei! A împlinit 14 ani! Are reguli stricte de parenting # SpyNews
Călin Donca face declarații exclusive de ziua de naștere a fiicei sale. Ariadna a împlinit 14 ani, iar afaceristul ne spune cum a sărbătorit acest moment alături de întreaga familie, dar și de prieteni. Mai mult decât atât, Călin Donca vorbește despre regulile stricte pe care le are în creșterea celor cinci copii și de la care nu se abate niciodată.
22:10
Fostul soț al lui Karmen Minune, surprins "în acţiune"! "Atac" la o brunetă! Imagini exclusive cu Bogdan Căplescu # SpyNews
Fostul soț al lui Karmen Simionescu, surprins „vrăjind” o brunetă! Spynews.ro a surprins imagini exclusive cu Bogdan Căplescu într-un local de lux din Capitală. Așa se distrează fostul ginere al lui Adrian Minune!
22:10
Jador a făcut mărturisiri nemaifăcute până acum! Banii nu au valoare pentru artist, iar acesta spune lucrurilor pe nume. Este sau nu cântărețul un artist de neatins?! Mai mult, am aflat și ce planuri are pentru cariera sa! Declarații exclusive!
22:10
Corina Dănilă, declaraţie de dragoste emoţionantă! Ce îi transmite soţului cu care s-a căsătorit în secret # SpyNews
Corina Dănilă radiază de fericire alături de soțul ei! Actrița și-a sărbătorit soțul recent, iar cu această ocazie specială i-a făcut o declarație de dragoste extrem de romantică, însoțită de o imagine rară cu cei doi!
22:10
„Blonda lui Coldea”, obligată să muncească la Spații Verzi | Marina Pandarof a scăpat ieftin din scandalul drogurilor # SpyNews
Marina Pandarof, alias „Blonda lui Coldea”, spera să fie achitată în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri”, însă dorința i s-a îndeplinit doar pe jumătate: nu va face pușcărie, însă va presta muncă în folosul comunității!
22:10
Influencerul arestat la domiciliu, casă de 3,2 milioane de dolari | Imagini exclusive cu locuința din Miami a lui „Adonis Live” # SpyNews
SPYNEWS.ro a intrat în posesia unor imagini exclusive cu vila din care a plecat „Adonis Live”, influencerul stabilit în România care a fost arestat la domiciliu după ce l-a pocnit pe fratele lui Rareș Ion – tânărul care a murit după ce a prizat droguri primite de la Maru, dealerul lui Vlad Pascu, ucigașul de la 2 Mai.
21:50
Anca Țurcașiu se află în continuare în vacanță, în Thailanda, alături de iubitul ei. Cei doi și-au făcut un obicei din a-și petrece lunile de iarnă în destinații călduroase. Actrița s-a afișat de curând nemachiată și a primit cuvinte de laudă.
21:40
Ce se întâmplă între Roxana și Sebastian de la Mireasa. Ce decizie au luat cei doi concurenți după petrecerea din weekend # SpyNews
Atmosfera s-a schimbat vizibil între Roxana și Sebastian de la Mireasa, după petrecerea din acest sfârșit de săptămână. După mai multe zile tensionate, cei doi au decis să oprească procesul de cunoaștere.
21:20
Caz șocant. Irina și fiul ei au murit, după ce au rămas blocați în mașină, în timpul viscolului # SpyNews
O femeie și fiul ei au avut parte de un sfârșit tragic, după ce au rămas blocați în mașina lor, în timpul viscolului. Rudele au alertat poliția, după ce nu au mai știut nimic de cei doi de câteva zile. Mașina lor a fost descoperită în fața unui spital.
21:20
O nouă alertă de vreme rea în România! Meteorologii anunță ninsori viscolite în mai mult zone din țară # SpyNews
O nouă alertă de vreme rea loveste România! Meteorologii avertizează că ninsorile viscolite vor afecta mai multe zone, iar vântul puternic va face deplasările dificile. Care sunt zonele vizate.
20:50
Experiența pe care Cătălin Măruță nu o va uita niciodată. Ce a făcut prezentatorul TV împreună cu fiul lui, David # SpyNews
Cătălin Măruță a trăit o experiență de neuitat alături de fiul său, David. Prezentatorul TV a petrecut timp de calitate cu băiatul lui, bucurându-se de momente speciale, care, spune el, îi vor rămâne bine întipărite în memorie. Ce au făcut cei doi pentru prima dată.
20:40
Jador a răbufnit, după ce a fost criticat dur. De ce și-a pus manelistul fanii în cap: „De unde atâtea pretenții?” # SpyNews
Jador și-a pus fanii în cap, după un mesaj scris la o postare în care apare alături de fiul lui. Manelistul a fost taxat dur pentru că a făcut o greșeală gramaticală și nu a fost singura dată când urmăritorii l-au criticat pentru asta. Cântărețul a reacționat imediat.
20:30
Accident mortal pe o șosea din Brăila! O fetiță de 7 ani a rămas orfană după ce părinții ei au murit # SpyNews
Tragedie pe o șosea din Brăila! O fetiță de doar 7 ani a rămas orfană după ce părinții ei și-au pierdut viața într-un accident mortal. În urma coliziunii, copila a fost rănită și a ajuns la spital alături de un bărbat, rănit și el în accident.
20:20
Ce zodii vor resimți cel mai mult efectele lui Mercur retrograd. Planeta își reia mersul direct pe 20 martie # SpyNews
Între 26 februarie și 20 martie are loc primul Mercur retrograd din acest an. Planeta se afla în Pești, iar emoțiile pot fi amplificate în aceste săptămâni. Mercur retrograd favorizează confuziile, problemele de comunicare, în tehnologie și revenirea trecutului.
20:10
Liviu Vârciu nu iese din cuvântul soției! Ce l-a obligat Anda Călin să facă: "Asta e situația..." # SpyNews
Liviu Vârciu a dat dovadă, încă o dată, că nu iese din cuvântul soției! Anda Călin l-a pus să facă ceva ce el pare că nu ar fi vrut, însă a acceptat fără comentarii. Situația, povestită pe un ton amuzant de prezentator, a atras atenția tuturor.
20:00
Călin Donca, ținta unei escrocherii. Afaceristul a tras un semnal de alarmă: „Deja mi se părea suspect” # SpyNews
Călin Donca a tras un semnal de alarmă, după ce de curând a primit un apel suspect. Un bărbat îi spusese că este de la Criminalistică și că a mers cineva să ceară un credit cu împuternicire de la afacerist. Milionarul și-a dat seama imediat că este vorba despre o înșelătorie atunci când i-au fost cerute datele contului bancar.
19:40
Zi de sărbătoare în familia Nemeș - Hagima. Gemenii Roxanei și ai lui Călin au împlinit cinci luni, iar fericiții părinți au marcat această zi specială printr-o mică sărbătoare organizată acasă.
19:20
Se complică situația familiei Iulianei Beregoi. Cumnatul cântăreței s-ar afla în arest la domiciliu # SpyNews
Iuliana Beregoi este implicată într-un scandal fără precedent, după acuzațiile aduse de Andreea Bostănică și influencerița Daniela, care ar fi fost terorizată de familia cântăreței. Cumnatul Iulianei Beregoi ar fi deja în arest la domiciliu.
19:10
Laura Giucanu a comentat participarea surorii ei, Bianca, la Survivor. Ce a avut de spus influencerița # SpyNews
Laura Giucanu a vorbit, recent, despre participarea surorii sale, Bianca, la Survivor. Influencerița a spus cum vede traseul ei în competiția dificilă și a mărturisit că este mândră de modul în care sora ei se adaptează la provocările fizice și psihice ale show-ului.
18:50
Iustina Loghin de la Insula iubirii, noi probleme de sănătate. Ce a pățit șatena, însărcinată în patru luni # SpyNews
Iustina Loghin de la Insula iubirii a anunțat pe 14 februarie că este însărcinată a doua oară. Dacă în timpul primei sarcini nu a avut probleme, lucrurile nu sunt tocmai roz în timpul celei de-a doua. Șatena se confruntă cu probleme de sănătate.
18:30
Influenceriță celebră, moartă la 27 de ani, după o intervenție chirurgicală. Care a fost, de fapt, cauza decesului # SpyNews
Tragedie în lumea influencerilor! O tânătă celebră pe platformele de socializare s-a stins din viață la doar 27 de ani, la scurt timp după o intervenție chirurgicală. Care a fost, de fapt, cauza decesului.
18:10
Carmen Grebenișan a trecut printr-o perioadă grea cu fiul ei. A recunoscut că a fost la un pas de a claca # SpyNews
Carmen Grebenișan a recunoscut că a trecut printr-o perioadă dificilă cu fiul ei. Influencerița a mărturisit că a fost la un pas de a claca și că simțea că nu mai poate avea viață normală. Blondina și iubitul ei au avut parte de ajutorul mamei lui Cristi până de curând.
18:00
Tragedie în aer! Un bebeluș și-a pierdut viața în timpul unui zbor Air France, în timp ce aeronava se deplasa spre Paris. Incidentul a șocat pasagerii și echipajul, care au încercat imediat să acorde ajutor, însă, din păcate, nu au reușit să îl salveze.
17:50
Oprah Winfrey s-a îngrășat după ce a oprit injecțiile de slăbit. Ce soluții caută acum celebra prezentatoare # SpyNews
După ce a decis să renunțe la injecțiile de slăbit care au ajutat-o să piardă în greutate, Oprah Winfrey se confruntă din nou cu fluctuații ale kilogramelor. Vedeta a vorbit deschis despre această etapă, explicând că schimbările apărute după întreruperea tratamentului au fost mai rapide decât se aștepta.
17:30
Fratele lui Dani Mocanu, amenințare subtilă la adresa martorului reținut de DIICOT: „Totul se întoarce împotrivă” # SpyNews
Fratele lui Dani Mocanu a transmis un mesaj cu subînțeles, după ce un martor în dosarul în care au fost cercetați el și manelistul a fost reținut de DIICOT. Numele lui Irinel apare într-un dosar de substanțe interzise și a fost reținut alături de alte două persoane.
16:50
Influencerița preferată a adolescenților din România, implicată în accident. A ajuns la spital. Cum se simte acum # SpyNews
Influencerița preferată a adolescenților din România a trecut prin momente dificile după ce a fost implicată într-un accident. La scurt timp după incident tânăra a ajuns la spital pentru investigații. Cum s-a petrecut totul și care e starea ei acum.
16:50
Mirela Vaida prezintă Acces Direct singură. De ce va lipsi Adrian Velea în următoarele zile # SpyNews
Mirela Vaida prezintă singură ediția de astăzi Acces Direct. Prezentatoarea TV a anunțat că Adria Velea va lipsi în următoarele zile, cel mult două săptămâni, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale.
16:20
Premiile BAFTA 2026 au adus laolaltă eleganță, emoție și momente memorabile, într-o seară în care filmul și moda au mers mână în mână. Covorul roșu a fost, ca de fiecare dată, un adevărat spectacol vizual, unde vedetele au impresionat prin apariții spectaculoase, ținute curajoase și detalii care au atras toate privirile.
16:20
După o relație de patru ani, doi foști concurenți de la Mireasa s-au despărțit. Au mai fost separați și în trecut de mai multe ori, iar în urmă cu câteva luni, au fost în pragul divorțului.
16:00
Tzancă Uraganu și Lamabda, împreună la petrecerea aniversară a fiului lor, Andreas! Incredibil ce a făcut Marymar acasă # SpyNews
Zi specială în familia lui Tzancă Uraganu! Manelistul și Lambada au sărbătorit împreună ziua de naștere a fiului lor, Andreas, alături de toți copiii. Între timp, Alina Marymar a petrecut și ea acasă.
16:00
Industria jocurilor de noroc din Europa este una dintre cele mai active și atent reglementate industrii din întreaga lume. Deși la nivelul Uniunii Europene există principii generale privind organizarea și funcționarea acestui sector, fiecare stat își stabilește propriile reguli atunci când vine vorba despre licențe, taxe și protecția jucătorilor.
15:20
Oana Roman, omagiu la doi ani de la moartea mamei sale, Mioara Roman! Ce mesaj emoționant a transmis # SpyNews
Au trecut doi ani de la moartea Mioarei Roman. Fiica ei, Oana Roman, a transmis un mesaj dureros și i-a adus un omagiu mamei sale. Trecerea acesteia în neființă i-a adus foarte multă durere în suflet și un dor nesfârșit.
15:20
Alex Dodoaia îi provoacă pe jurați cu un preparat neașteptat în audițiile Chefi la cuțite: ”Am lucrat câte 16-17 ore pe zi într-un renumit restaurant cu stele Michelin” # SpyNews
Mai sunt șapte zile până când Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid din nou bucătăria Chefi la cuțite, pregătiți pentru emoțiile audițiilor și presiunea amuletelor sezonului 17. Cei patru jurați se reunesc astfel din 2 martie la masa degustărilor pe nevăzute – acolo unde vor căuta cu nerăbdare noi talente culinare, fie că e vorba de concurenți cu experiențe remarcabile sau competitori super-pasionați de arta gastronomică.
15:10
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, primele declarații după ce a fost cerută de soție! E într-o relație de câteva luni cu iubitul ei # SpyNews
După ce, la finalul anului trecut, ne-a vorbit despre noul ei partener de viață, iată că Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, s-a logodit. În urmă cu două zile, blondina a spus „DA” chiar la Paris, acolo unde Mădălin, iubitul ei, i-a adresat marea întrebare. Avem primele declarații despre momentul cererii.
14:50
În această seară, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași în show! # SpyNews
Și-au dorit să-și depășească fricile, dar nu singuri, ci alături de partenerii lor, de omenii cu care au clădit povești de dragoste și cu care pășesc zi de zi prin viață. Au demonstrat că atunci când le este greu, se țin de mână și merg mai departe. De la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, patru cupluri ajung în ultima săptămână din sezonul 3 Power Couple, însă ce-i așteaptă, nu ar fi putut prevedea!
