Celebrul actor din filmul ”Revenge of the Nerds” a fost găsit mort! Se confrunta cu o afecțiune gravă
SpyNews, 24 februarie 2026 15:50
Robert Carradine a murit la vârsta de 71 de ani! Celebrul actor din filmul ”Revenge of the Nerds” a fost găsit fără suflare recent, de familia lui. Robert Carradine s-a confruntat în ultimii 20 de ani cu o afecțiune.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
15:50
15:50
Una dintre fetele implicate în accident, alături de Iuliana Beregoi, vorbește: ”Asta e grav”. A fost acuzată că a consumat alcool # SpyNews
Iuliana Beregoi a fost acuzată că a consumat alcool în accidentul în care ea și alți prieteni au fost implicați. În urma reacției Andreei Bostănică, una dintre fetele care au fost pe atunci la fața locului a reacționat. Iată ce a avut de spus!
Acum o oră
15:20
Ioana Grama se pierde în ochii iubitului ei, Gabriel! Amorezii sărbătoresc împreună Dragobetele # SpyNews
Ioana Grama petrece Dragobetele alături de iubitul ei, Gabriel. Influencerița i-a fotografiat acestuia unul dintre ochii care au cucerit-o. Ca de obicei, bruneta a fost surprinsă cu un buchet superb de trandafiri albi.
Acum 2 ore
15:10
Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică # SpyNews
Laura Crișan a primit o nouă lovitură! Femeia acuzată că și-a ucis tatăl, pe celebrul afacerist Ioan Crișan din Arad, a fost dată în judecată de propria fiică! I se cer daune de jumătate de milion de euro!
14:40
Carmen de la Sălciua a fost pusă la zid, după ce a luat proporții. Cântăreața trece printr-o transformare fizică vizibilă, iar internauții au sărit rapid la atac. Iată cum a reacționat artista la vorbele negative despre ea!
14:40
S-a declanșat stare de urgență din cauza ninsorilor puternice! Restricții pentru populație # SpyNews
Este stare de urgență în cinci state din SUA din cauza furtunii puternice de zăpadă. Peste 60 de milioane de locuitori sunt afectați de ninsorile abundente din ultimele zile. Au fost instituite restricții pentru păstrarea siguranței oamenilor.
Acum 4 ore
14:00
Băiețelul Claudiei Puican se confruntă cu probleme de sănătate! Cântăreața a fost nevoită să cheme medicii acasă, după ce micuțul Amir a început să se simtă rău. Soția lui Armin Nicoară a făcut declarații despre problemele cu care fiul ei se confruntă.
14:00
Scandal între o influenceriță cunoscută din România și soțul ei! Alina susține că a fost bătută de Ionuț # SpyNews
O influenceriță din România duce o luptă grea cu soțul ei! Alina și Ionuț au împreună o fiică, pe Maya, însă, drumurile lor s-au despărțit de ceva timp. Tot ce a rămas între cei doi sunt multe acuzații pe care și le aduc reciproc. Tiktokerița s-a certat cu tatăl fiicei sale în timp ce era live, cu ochii în lacrimi!
13:30
Tatăl lui Mario Berinde, băiatul ucis de doi adolescenți în Cenei, a primit o veste proastă din spatele gratiilor! Judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara au respins cererea lui Viorel Berinde.
13:10
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC # SpyNews
Eliza Natanticu a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde și-a deschis sufletul față de Geanina Ilieș. Soția lui Cosmin Natanticu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă grea și a suferit un AVC.
12:40
A murit sosia lui Kim Kardashian! Bărbatul care a investit peste 100.000 de lire pentru a arăta la fel ca vedeta s-a stins fulgerător din viață. Sora acestuia a făcut declarații dureorase după vestea tragică.
12:30
Europa, lovită de un fenomen extrem de rar întâlnit! Picurii de ploaie vor avea culoarea sângelui, iar cerul va fi purpuriu # SpyNews
Europa va fi cuprinsă de un fenomen la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Atât culoarea picurilor de ploaie, cât și a cerului se va schimba! Haideți să aflăm în următoarele rânduri despre ce este vorba mai exact!
12:30
În penultima ediție din sezonul 3 Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă! Show-ul, lider de audiență! # SpyNews
Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Într-o vilă în care starea de bine guvernase atmosfera, totul s-a schimbat la aflarea veștilor. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Power Couple, iar Dani Oțil se pregătește să le ofere concurenților vești care vor surprinde pe toată lumea!
Acum 6 ore
12:00
Accident aviatic grav! Un avion medical s-a prăbușit cu mai multe persoane la bord. Conform informațiilor transmise de autorități, au fost găsiți mai mulți pasageri morți la locul tragediei.
11:50
Tzancă Uraganu s-a filmat cu trei dintre copiii săi. A transmis un mesaj ironic: "Vă dați seama..." # SpyNews
Tzancă Uraganu are trei copii împreună cu Lambada, iar cu Alina Marymar are o fiică. Manelistul s-a fotografiat cu trei dintre aceștia, Yamal Andrei fiind singurul care lipsea din peisaj. Cântărețul a transmis un mesaj plin de ironie!
11:30
Alertă de vreme extremă în România! Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și viscol # SpyNews
Vremea extremă revine în România. Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și viscol în mai multe regiuni din țară. Atenționarea este valabilă începând de astăzi, 24 februarie, până la finalul acestei săptămâni. Iată ce zone sunt vizate.
11:20
Vanessa și Bogdan de la Ploiești, o nouă vacanță romantică! Ce destinație au ales amorezii # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa au plecat din nou departe de România. Amorezii se bucură de o altă vacanță romantică, acolo unde manelistul își răsfață iubita în cele mai exclusiviste locații. Iată în ce destinație se află!
10:50
Lindsey Vonn, declarații despre accidentul de la Jocurile Olimpice de Iarnă. A riscat să rămână fără un picior # SpyNews
Lindsey Vonn a trecut prin momente extrem de grele după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. Sportiva din SUA a căzut cu schiurile pe pârtie și s-a ales cu răni atât de grave încât a fost la un pas să rămână fără picior.
10:40
Tudor Ionescu a luptat mult cu depresia! Soția lui, Ana, a izbucnit în lacrimi: "El mi-a ascuns lucrurile astea" # SpyNews
Tudor Ionescu și soția sa, Ana, s-au deschis complet în cadrul unui podcast. Cei doi au vorbit despre încercările prin care viața i-a trecut, iar Tudor Ionescu a mărturisit că a dus o lupta grea cu depresia, în urmă cu câțiva ani. Partenera artistului a plâns neîncetat!
Acum 8 ore
10:00
Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan vor fi nași de botez din nou! Au fost prezenți la gender reveal în Dubai # SpyNews
Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au fost binecuvântați cu o minune! Cei doi vor fi părinții spirituali ai unui bebeluș pe care îl așteaptă cu brațele deschise. Petrecerea de gender reveal a avut loc chiar pe o plajă din Dubai!
10:00
Ce a făcut Vladimir Putin, după ce a fost dat dispărut două săptămâni! S-a speculat inclusiv că ar fi murit # SpyNews
Vladimir Putin a apărut după două săptămâni în care a fost dat dispărut! Președintele Rusiei a stârnit semne de întrebare după mai bine de zece zile de absență, însă recent și-a reluat activitatea din vârful statului.
09:30
Zodia care va fi direct afectată de Eclipsa Totală de Lună din 3 martie 2026. "Luna Sângerie" vine la pachet cu vești # SpyNews
Pe data de 3 martie 2026, cerul va fi gazda unui spectacol așa cum rar vezi! Acela va fi momentul în care va avea loc o Eclipsă Totală de Lună, supranumită și "Luna Sângerie". Totuși, nativii unui semn zodiacal vor trebui să sporească atenția către tot ceea ce-i înconjoară.
09:30
Primele imagini cu Dan și Cătălina, părinții morți în accidentul din Brăila. Fetița lor a scăpat ca prin minune # SpyNews
Cătălina și Dan și-au pierdut viața într-un accident rutier grav în Brăila. Cei doi părinți se aflau în mașină cu fetița lor, în vârstă de 6 ani, care a scăpat ca printr-o minune, însă a rămas orfană de ambii părinți.
09:00
O mamă de 3 copii, dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită recent! Femeia a început o nouă viață # SpyNews
Caz șocant în Carolina de Nord. O mamă de trei copii, care a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită recent. Femeia duce o nouă viață, departe de familia ei, care nu a știut nimic despre ea în tot acest timp.
08:50
Oksana Ionașcu încă nu a trecut peste infidelitate! Cum se înțelege acum cu Cezar Ionașcu: “Noi încă lucrăm…” # SpyNews
Oksana Ionașcu a spus lucrurilor pe nume, așa cum ne-a obișnuit! Soția lui Cezar Ionașcu a recunoscut public faptul că încă nu a trecut peste infidelitatea tatălui copiilor ei. Iată ce relație e acum între cei doi! Vedeta nu s-a ferit deloc să explice!
Acum 24 ore
23:40
Larisa Udilă a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate. Influencerița se teme că același lucru l-ar putea păți și fiica ei, care nu a împlinit nici o lună de viață.
23:10
Gogoașă și-a amânat a doua oară operația. Ce se întâmplă cu actorul și când va ajunge pe mâinile medicilor # SpyNews
Gogoașă urma să fie operat la inimă pe 18 februarie, însă a fost nevoit să amâne intervenția. Operația a fost reprogramată pentru 12 martie, însă nici de această dată nu a fost cu noroc. Actorul urmează să fie operat pe 17 martie și recunoaște că are mari emoții.
23:10
Tragedie în Vrancea! Un bărbat a murit în această seară, 23 februarie, după ce a fost împușcat accidental în zona pieptului, în comuna Câmpuri. Polițiștii anchetează circumstanțele exacte ale incidentului.
23:00
Dragostea plutește în aer în casa Mireasa! S-a format al treilea cuplu din competiție. Cei doi concurenți care se aflau într-o cunoaștere s-au sărutat și s-au declarat într-un cuplu.
22:50
Crimă șocantă! Un român din Spania şi-a ucis vecinul pentru că îl rugase să dea muzica mai încet. Bărbatul a fost ajutat de părinții lui # SpyNews
O crimă șocantă zguduie Spania! Un român și-a ucis vecinul după ce acesta i-a cerut să dea muzica mai încet. Bărbatul nu a acționat singur, ci a fost ajutat de părinții lui. Cum s-a petrecut totul.
22:30
Care este cea mai mare dorință a Cristinei Pucean. Bruneta se declară fericită după despărțirea de Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au despărțit în urmă cu câteva luni, iar bruneta se declară fericită acum. Dansatoarea a vorbit, zilele trecute, despre ruptura lor și a mărturisit și care este cea mai mare dorință a ei.
22:10
Raluca Pastramă face confesiuni sincere și dureroase despre regretele pe care le are. Fosta soție a lui Pepe spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar face lucrurile diferit atunci când vine vorba despre fetițele pe care le are din mariajul cu artistul. Cum este Raluca Pastramă ca mamă și ce ar schimba acum.
22:10
Călin Donca, declarații exclusive de ziua fiicei! A împlinit 14 ani! Are reguli stricte de parenting # SpyNews
Călin Donca face declarații exclusive de ziua de naștere a fiicei sale. Ariadna a împlinit 14 ani, iar afaceristul ne spune cum a sărbătorit acest moment alături de întreaga familie, dar și de prieteni. Mai mult decât atât, Călin Donca vorbește despre regulile stricte pe care le are în creșterea celor cinci copii și de la care nu se abate niciodată.
22:10
Fostul soț al lui Karmen Minune, surprins "în acţiune"! "Atac" la o brunetă! Imagini exclusive cu Bogdan Căplescu # SpyNews
Fostul soț al lui Karmen Simionescu, surprins „vrăjind” o brunetă! Spynews.ro a surprins imagini exclusive cu Bogdan Căplescu într-un local de lux din Capitală. Așa se distrează fostul ginere al lui Adrian Minune!
22:10
Jador a făcut mărturisiri nemaifăcute până acum! Banii nu au valoare pentru artist, iar acesta spune lucrurilor pe nume. Este sau nu cântărețul un artist de neatins?! Mai mult, am aflat și ce planuri are pentru cariera sa! Declarații exclusive!
22:10
Corina Dănilă, declaraţie de dragoste emoţionantă! Ce îi transmite soţului cu care s-a căsătorit în secret # SpyNews
Corina Dănilă radiază de fericire alături de soțul ei! Actrița și-a sărbătorit soțul recent, iar cu această ocazie specială i-a făcut o declarație de dragoste extrem de romantică, însoțită de o imagine rară cu cei doi!
22:10
„Blonda lui Coldea”, obligată să muncească la Spații Verzi | Marina Pandarof a scăpat ieftin din scandalul drogurilor # SpyNews
Marina Pandarof, alias „Blonda lui Coldea”, spera să fie achitată în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri”, însă dorința i s-a îndeplinit doar pe jumătate: nu va face pușcărie, însă va presta muncă în folosul comunității!
22:10
Influencerul arestat la domiciliu, casă de 3,2 milioane de dolari | Imagini exclusive cu locuința din Miami a lui „Adonis Live” # SpyNews
SPYNEWS.ro a intrat în posesia unor imagini exclusive cu vila din care a plecat „Adonis Live”, influencerul stabilit în România care a fost arestat la domiciliu după ce l-a pocnit pe fratele lui Rareș Ion – tânărul care a murit după ce a prizat droguri primite de la Maru, dealerul lui Vlad Pascu, ucigașul de la 2 Mai.
21:50
Anca Țurcașiu se află în continuare în vacanță, în Thailanda, alături de iubitul ei. Cei doi și-au făcut un obicei din a-și petrece lunile de iarnă în destinații călduroase. Actrița s-a afișat de curând nemachiată și a primit cuvinte de laudă.
21:40
Ce se întâmplă între Roxana și Sebastian de la Mireasa. Ce decizie au luat cei doi concurenți după petrecerea din weekend # SpyNews
Atmosfera s-a schimbat vizibil între Roxana și Sebastian de la Mireasa, după petrecerea din acest sfârșit de săptămână. După mai multe zile tensionate, cei doi au decis să oprească procesul de cunoaștere.
21:20
Caz șocant. Irina și fiul ei au murit, după ce au rămas blocați în mașină, în timpul viscolului # SpyNews
O femeie și fiul ei au avut parte de un sfârșit tragic, după ce au rămas blocați în mașina lor, în timpul viscolului. Rudele au alertat poliția, după ce nu au mai știut nimic de cei doi de câteva zile. Mașina lor a fost descoperită în fața unui spital.
21:20
O nouă alertă de vreme rea în România! Meteorologii anunță ninsori viscolite în mai mult zone din țară # SpyNews
O nouă alertă de vreme rea loveste România! Meteorologii avertizează că ninsorile viscolite vor afecta mai multe zone, iar vântul puternic va face deplasările dificile. Care sunt zonele vizate.
20:50
Experiența pe care Cătălin Măruță nu o va uita niciodată. Ce a făcut prezentatorul TV împreună cu fiul lui, David # SpyNews
Cătălin Măruță a trăit o experiență de neuitat alături de fiul său, David. Prezentatorul TV a petrecut timp de calitate cu băiatul lui, bucurându-se de momente speciale, care, spune el, îi vor rămâne bine întipărite în memorie. Ce au făcut cei doi pentru prima dată.
20:40
Jador a răbufnit, după ce a fost criticat dur. De ce și-a pus manelistul fanii în cap: „De unde atâtea pretenții?” # SpyNews
Jador și-a pus fanii în cap, după un mesaj scris la o postare în care apare alături de fiul lui. Manelistul a fost taxat dur pentru că a făcut o greșeală gramaticală și nu a fost singura dată când urmăritorii l-au criticat pentru asta. Cântărețul a reacționat imediat.
20:30
Accident mortal pe o șosea din Brăila! O fetiță de 7 ani a rămas orfană după ce părinții ei au murit # SpyNews
Tragedie pe o șosea din Brăila! O fetiță de doar 7 ani a rămas orfană după ce părinții ei și-au pierdut viața într-un accident mortal. În urma coliziunii, copila a fost rănită și a ajuns la spital alături de un bărbat, rănit și el în accident.
20:20
Ce zodii vor resimți cel mai mult efectele lui Mercur retrograd. Planeta își reia mersul direct pe 20 martie # SpyNews
Între 26 februarie și 20 martie are loc primul Mercur retrograd din acest an. Planeta se afla în Pești, iar emoțiile pot fi amplificate în aceste săptămâni. Mercur retrograd favorizează confuziile, problemele de comunicare, în tehnologie și revenirea trecutului.
20:10
Liviu Vârciu nu iese din cuvântul soției! Ce l-a obligat Anda Călin să facă: "Asta e situația..." # SpyNews
Liviu Vârciu a dat dovadă, încă o dată, că nu iese din cuvântul soției! Anda Călin l-a pus să facă ceva ce el pare că nu ar fi vrut, însă a acceptat fără comentarii. Situația, povestită pe un ton amuzant de prezentator, a atras atenția tuturor.
20:00
Călin Donca, ținta unei escrocherii. Afaceristul a tras un semnal de alarmă: „Deja mi se părea suspect” # SpyNews
Călin Donca a tras un semnal de alarmă, după ce de curând a primit un apel suspect. Un bărbat îi spusese că este de la Criminalistică și că a mers cineva să ceară un credit cu împuternicire de la afacerist. Milionarul și-a dat seama imediat că este vorba despre o înșelătorie atunci când i-au fost cerute datele contului bancar.
19:40
Zi de sărbătoare în familia Nemeș - Hagima. Gemenii Roxanei și ai lui Călin au împlinit cinci luni, iar fericiții părinți au marcat această zi specială printr-o mică sărbătoare organizată acasă.
19:20
Se complică situația familiei Iulianei Beregoi. Cumnatul cântăreței s-ar afla în arest la domiciliu # SpyNews
Iuliana Beregoi este implicată într-un scandal fără precedent, după acuzațiile aduse de Andreea Bostănică și influencerița Daniela, care ar fi fost terorizată de familia cântăreței. Cumnatul Iulianei Beregoi ar fi deja în arest la domiciliu.
