Una dintre fetele implicate în accident, alături de Iuliana Beregoi, vorbește: ”Asta e grav”. A fost acuzată că a consumat alcool

12:30

Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Într-o vilă în care starea de bine guvernase atmosfera, totul s-a schimbat la aflarea veștilor. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Power Couple, iar Dani Oțil se pregătește să le ofere concurenților vești care vor surprinde pe toată lumea!