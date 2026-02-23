ROBOR la 3 luni continuă scăderea şi începe săptămâna la 5,77%. La început de 2026, indicele era 6,14%. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026. Cursul valutar, tot sub 5,1 lei/euro

Ziarul Financiar, 24 februarie 2026 00:15

ROBOR la 3 luni continuă scăderea şi începe săptămâna la 5,77%. La început de 2026, indicele era 6,14%. IRCC, folosit pentru creditele acordate după mai 2019, este la 5,68% în T1/2026. Cursul valutar, tot sub 5,1 lei/euro

Acum o oră
00:15
Unul dintre cei mai vechi producători de vinuri din Serbia este în pragul falimentului Ziarul Financiar
00:15
Bursă. Digi Communications raportează pierdere de 67 milioane euro în T4/2025, în pofida creşterii veniturilor cu 12% şi a expansiunii bazei de clienţi în Spania şi România Ziarul Financiar
Digi Communications (DIGI), operator de telecomuncaţii, a înregistrat o pierdere înainte de impozitare de 67 milioane euro în ultimul trimestru din 2025, pe fondul unei pierderi semnificative în Belgia şi ale unor costuri financiare nete mai mari.
00:15
00:15
Peste 180 de dosare de daună au fost deschise în doar patru zile în urma ninsorilor abundente. 72 de proprietari de locuinţe, 97 de şoferi şi 11 antreprenori au notificat aigurătorii pentru daune Ziarul Financiar
Ninsorile abundente din perioada 17ñ20 februarie au afectat numeroase zone din ţară şi au generat daune semnificative pentru proprietarii de locuinţe, antreprenori şi şoferi. În doar patru zile, companiile de asigurări membre UNSAR au deschis peste 180 de dosare de daună, ceea ce reflectă impactul direct al fenomenelor meteo extreme asupra oamenilor şi afacerilor lor.
00:15
Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore Ziarul Financiar
00:15
Exim Banca Românească refinanţează credite de investiţii imobiliare ale populaţiei luate de la alte bănci cu dobândă de 4,99%, fixă 3 ani, apoi variabilă, şi decontează cheltuieli de refinanţare în limita a 2.500 de lei Ziarul Financiar
Exim Banca Românească lansează o facilitate dedicată persoanelor fizice care doresc să îşi optimizeze costurile prin refinanţarea unui credit de investiţii imobiliare contractat de la o altă instituţie financiară, cu o ofertă de la 4,99%, dobândă fixă în primii 3 ani, ulterior variabilă, în anumite condiţii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de refinanţare în limita a 2.500 de lei.
00:15
Belgienii de la Atenor, în posibile discuţii cu turcii de la Mondo Development pentru vânzarea birourilor @Expo din zona Romexpo. Tranzacţia ar putea ajunge la 50-55 mil. euro Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor negociază vânzarea complexului de birouri @Expo din zona Expoziţiei din Bucureşti cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un jucător nou pe piaţa imobiliară din România, potrivit datelor din piaţă.
00:15
India atacă Germania pentru locul trei în topul economiilor lumii Ziarul Financiar
Germania, deşi este de mai mulţi ani bolnavul Europei, şi-a păstrat locul trei în clasamentul celor mai mari economii ale lumii. În ultimii ani nu a crescut, dar nici nu s-a pră­buşit. Cu toate acestea, India ar pu­tea să o depăşească până la sfârşitul deceniului, scrie ziarul german Handelsblatt.
00:15
De ce mâncarea este scumpă în Ungaria, care este rolul guvernului şi care este al retailerilor Ziarul Financiar
Odată cu apropierea alegerilor din 2026, comerţul cu amănuntul a revenit în centrul dezbaterii econo­mice şi politice din Ungaria. Taxele speciale, plafonarea preţurilor şi a marjei nu doar că afectează actorii din sector, ci au şi un impact direct asupra preţurilor din magazine, ofertelor şi experienţei clienţilor, scrie Pénzcentrum.
00:15
Sergiu Oprescu, preşedintele European Mortgage Federation: În România, creditul ipotecar este sub 7% din PIB, în timp ce în economiile vestice depăşeşte frecvent 50-60% din PIB, iar uneori se apropie de 100%. Paradoxul românesc este că avem una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa, de peste 95%, dar şi una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului ipotecar în PIB Ziarul Financiar
Paradoxul românesc este că avem una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa - peste 95% dintre gospodării locuiesc în locuinţe aflate în proprietate - şi, în acelaşi timp, una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului ipotecar în PIB, susţine Sergiu Oprescu, preşedintele European Mortgage Federation şi preşedintele Comitetului de Supraveghere al UniCredit România într-o opinie transmisă ZF.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Flavours Group, care operează reţeaua de restaurante Stradale, are un buget de 2 milioane de euro pentru extinderea reţelei în acest an. „Estimăm o creştere de peste 20% în acest an a businessului“ Ziarul Financiar
Flavours Group, care operează reţeaua de restaurante Stradale, apasă pedala de acceleraţie şi vrea extinderea reţelei chiar într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Grupul are un buget alocat de 2 mi­lioane de euro pentru investiţii, care vor merge în principal către extinderea reţelei de restaurante.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Investitorii cu handicap nu sunt scutiţi de taxele pe câştigurile bursiere, iar pierderile de pe brokerii români nu reduc baza pentru CASS, explică Andrei Popescu, consultant fiscal Think Tax Ziarul Financiar
Investitorii cu dizabilităţi nu beneficiază de scutiri de impozit pentru veniturile obţi­nute din investiţii la bursă, iar pierderile înregistrate pe plat­formele de tranzacţionare rezi­dente în România nu pot fi compensate nici la impozit, nici la calculul contribuţiei la sănă­tate, a explicat Andrei Popescu, consultant fiscal, în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Patru ani de la începerea războiului din Ucraina. Economia României a fost lovită direct de acest război. Uniunea Europeană se trezeşte abia la patru ani distanţă să ofere ajutor regiunilor de frontieră afectate Ziarul Financiar
00:15
Bursă. Cris-Tim depăşeşte o capitalizare de 2 miliarde lei. De la listarea din octombrie, acţiunile au urcat cu 55% Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (CFH), companie antreprenorială controlată de familia Timiş, a atins luni o capitalizare de piaţă de 2 miliarde lei, marcând o premieră pentru primul emi­tent antreprenorial de anvergură listat pe piaţa regle­mentată a Bursei de Valori Bucureşti. La ora 10:30, acţiunile CFH se tran­zacţionau la 25,65 lei, cu 6% peste în­chiderea precedentă.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Remus Vulpescu, CEO al BVB: Bursa de la Bucureşti este determinată să construiască mai departe pe leadershipul regional pe care eu personal cred cu tărie că îl poate oferi Ziarul Financiar
În sesiunea de întrebări şi răspunsuri care a urmat prezentării rezultatelor financiare preliminare pentru 2025, investitorii şi participanţii la piaţă au vrut să afle perspectivele Bursei de Valori Bucureşti (BVB) – operatorul pieţei de capital din România – pe mai multe direcţii-cheie: propunerea de dividende, pipeline-ul de IPO-uri, taxele, precum şi proiectele de dezvoltare regională şi monetizarea noilor investiţii.
00:15
Grupul maghiar de investiţii imobiliare Indotek, controlat de miliardarul Dániel Jellinek, apropiat al premierului Viktor Orban, este la un pas de a achiziţiona patru centre comerciale din România care găzduiesc hipermarketurile ATAC Hiperdiscount by Auchan, din Ploieşti, Braşov, Târgu-Mureş şi Baia Mare Ziarul Financiar
Tranzacţia ar marca revenirea în forţă a Indotek pe piaţa de retail din România şi vine într-un moment efervescent pen­tru sectorul comercial lo­cal, în care mai multe lanţuri internaţio­nale fie îşi schimbă proprietarii, fie îşi reconfigu­rează prezenţa.
00:15
Grecia vrea să devină hub energetic regional. Doar geopolitica îi mai stă în cale Ziarul Financiar
Guvernul Greciei se aşteaptă ca ţara să devină un centru prin­cipal de export de gaze natu­rale lichefiate al Europei după ce Uniunea Europeană va fi renunţat complet la gazele naturale ruseşti. Are mai multe atuuri: poziţia geografică strategică, cu porturi la Marea Mediterană şi acces prin nord la Balcani, România şi Ucraina, are in­frastructura necesară procesării şi transportului şi, la fel de important, relaţii bune cu SUA, după cum scrie Financial Times.
00:15
România are pe masă trei tranzacţii de peste 500 de milioane de euro. Iulius: Acum se pun bazele şi traversăm o perioadă în care ne vom pregăti pentru următorul ciclu de creştere. În toate proiectele noastre vom avea hoteluri Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România trece printr-o perioadă de reaşezare, cu un consum afectat, tranzacţii rezidenţiale în scădere şi incertitudini fiscale şi politice, dar premisele pentru un nou ciclu de creştere sunt deja puse. Aceasta este concluzia de la The Trends Forum 2026, organizat de Bucharest Real Estate Club la Bucureşti, unde principalii investitori şi consultanţi din piaţă au trasat direcţiile pentru anul în curs.
00:15
ZF Agropower. Tendinţe în legumicultură în 2026: soiurile autohtone sunt cele mai căutate pentru gustul de odinioară, cererea pentru seminţele de castraveţi s-a dublat, ardeiul a fost vedetă încă din 2025 şi se menţine, iar fermierii se certifică Global G.A.P. pentru a exporta Ziarul Financiar
După un an ca 2025 marcat de preţuri mici şi blocaje comerciale, începutul acestui an vine cu costuri ridicate de producţie din cauza zăpezii, iar astfel producătorii planifică mai atent, accentul se mută pe calitate, adică să facă legume cu gustul de odinioară, căutat de români, consultanţă de specialitate şi nu mai fac lucrurile după ureche şi investesc în deschiderea către pieţe externe.
00:15
Cum pot schimba investiţiile în energie faţa economiei româneşti? „Dacă vrem facturi scăzute mâine, trebuie să luăm deciziile corecte astăzi, să ne asumăm să investim în infrastructură“ Ziarul Financiar
Investiţiile în energie au puterea de a transforma economia românească, iar ultimii ani au pus în scenă proiecte de mare anvergură. Aceasta este una dintre concluziile primei zile a celei de-a 15-a ediţii a ZF Power Summit, eveniment dedicat pieţei locale de energie.
Acum 4 ore
22:30
O veste bună. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani Ziarul Financiar
22:15
Intel a schimbat anul trecut administratorii subsidiarei din Timişoara Ziarul Financiar
Intel Software Development S.R.L., subsidiara locală a producătorului american de cipuri Intel, cu sediul în Timişoara, a înlocuit ambii administratori anul trecut, potrivit unei decizii a asociatului unic publicate recent în Monitorul Oficial.
22:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 24 februarie 2026, ora 09.30 cu Peter de Boer, CEO al DN AGRAR Group Ziarul Financiar
22:00
Ediţia 24 februarie 2026 epaper Ziarul Financiar
21:15
Răzvan Mustaţă, decan UBB Cluj, FSEGA: Dincolo de clasament – ce ne spun cu adevărat rankingurile internaţionale despre universităţile româneşti Ziarul Financiar
21:00
Tony Romani, Invenio Partners: În iulie 2007 eram la Londra când au început primele semne ale crizei care a izbucnit în 2008. Acum, în februarie 2026, odată cu problemele de la Blue Owl Capital, cred că apar primele semne ale următoarei crize financiare planetare, aduse, de data aceasta, de împrumuturile private, nebancare şi nelichide Ziarul Financiar
Acum 6 ore
20:45
FT: În ciuda regulilor stricte ale BCE, care interzic angajaţilor să primească bani din alte părţi, Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, încasează 140.000 de euro pe an de la Banca Reglementelor Internaţionale Ziarul Financiar
20:45
20:45
Cine controlează, de fapt, valoarea unei companii? Mai puţin de 1% din buget pune pe picioare 100% din strategia de business Ziarul Financiar
19:30
Care sunt cele mai studiate limbi străine pe Duolingo? Japoneza, coreeana şi portugheza sunt din ce în ce mai căutate Ziarul Financiar
19:30
Românii între munţii de acasă şi serviciile din afară. Ce îi convinge să plece în vacanţa de iarnă în afară sau să rămână în ţară? Ziarul Financiar
19:00
Investiţie de peste 11,7 mil. euro pentru modernizarea Şcolii Gimnaziale ’’Tudor Vladimirescu’’ din Târgovişte Ziarul Financiar
19:00
Proiect european de 22 mil. euro pentru realizarea unui sistem integrat de monitorizare a traficului şi de mobilitate inteligentă în municipiul Satu Mare Ziarul Financiar
19:00
Acum 8 ore
18:45
Primăria Timişoara investeşte 25,7 mil. lei pentru construirea unui nou centru de colectare a deşeurilor prin aport voluntar Ziarul Financiar
18:15
Scandal în inima sistemului euro: Preşedinta BCE, Christine Lagarde, primeşte 140.000 de euro pe an de la Banca Reglementelor Internaţionale, al cărei membru este, însă nu ar avea voie să accepte asemenea plăţi. În 2025, aceasta a avut un salariu de peste 740.000 de euro Ziarul Financiar
18:15
Adina Guţiu, Counsel, D&B David şi Baias: Circa jumătate dintre proiectele de regenerabile disponibile acum pe piaţă sunt viabile, iar restul au deficienţe, nu pentru că nu ar ajunge în operare, ci pentru că nimeni nu le va cumpăra Ziarul Financiar
18:00
Acţiunile gigantului farmaceutic danez Novo Nordisk pierd 15% luni, după ce un medicament pentru slăbit, în care compania îşi punea toată încrederea, a dezamăgit într-un studiu clinic Ziarul Financiar
17:45
Acord în coaliţie pe cele două ordonanţe de guvern: Reforma administraţiei şi relansarea economică Ziarul Financiar
Coaliţia a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Şedinţa de guvern în care vor fi aprobate reforma administraţiei şi relansarea economică va avea loc marţi.
17:30
Cei care merg împotriva curentului. Care sunt companiile care încă fac recrutări în 2026. Companiile care continuă să angajeze în 2026 vin din industrii precum outsourcing, apărare, tehnologie, industria financiar-bancară şi producţie Ziarul Financiar
În 2026, o mare parte dintre companiile de pe piaţa locală şi-au temperat planurile de recrutare, un proces ce a început încă din anii trecuţi. Cu toate acestea, există jucători care îşi asumă planuri clare de recrutare pentru 2026. Dintre domeniile analizate de ZF, cele cu avânt sunt, în principal, partea de securitate cibernetică, industria de apărare, serviciile financiare, ingineria şi producţia.
17:15
Radiografia industriei veterinare: În România sunt aproape 5.000 de cabinete veterinare împărţite în mod relativ egal între urban şi rural. Dintre acestea, peste 40% au contract cu statul, aproape toate la sate şi comune Ziarul Financiar
România are în total 4.851 de cabinete veterinare, dintre care 2.500 sunt în urban, iar 2.351 sunt în rural, conform datelor de la Colegiul Medicilor Veterinari.
17:15
Mihaela Rodica Suciu, general manager, DEER: În afară de faptul că Europa nu doar vorbeşte de reţele, ci şi finanţează reţelele este o veste bună pentru noi toţi pentru că noi cu toţii vrem tarife mici la energie, doar că accentul pe infrastructura de distribuţie nu s-a prea pus Ziarul Financiar
17:15
Giacomo Billi, Alive Capital: Preţuri mai stabile la energie vor veni doar cu investiţii accelerate în stocare, reţele şi digitalizare, într-un mix care să includă şi gazul Ziarul Financiar
17:15
Manuela Trisnevschi, BCR: Anul 2025 ca şi 2024 a fost un an în care am continuat să finanţăm zona de energie. Pentru 2026, rămânem în continuare concentraţi pe zona de regenerabile, infrastructură, cu un pipeline de proiecte foarte consistent Ziarul Financiar
17:00
România a avut una dintre cele mai bune evoluţii ale turismului de incoming din regiune în 2025, plus 7,2%. Polonia şi Ungaria au reuşit să atragă mai mulţi turişti străini. Cei mai mulţi turişti străini au venit din Germania şi Italia în 2025 Ziarul Financiar
Turismul de incoming în Româ­nia, adică vizitele turiştilor străini în destinaţiile locale, a avut una dintre cele mai bune creşteri din regiune, cu o creştere de 7,2% a numărului de vi­zite faţă de 2024, potrivit datelor de la ETC – European Travel Com­mission.
17:00
Lăcrămioara Diaconu-Pinţea, OX2 România: Aderarea la OCDE aşteptată va reduce costul finanţării, va atrage mult capital şi vedem investitori care aşteaptă această aderare pentru a intra în ţară Ziarul Financiar
17:00
Nicolas Richard, CEO, ENGIE Romania & Country Manager: Eu cred că pentru o ţară care este producătoare de gaz ar trebui să avem o abordare unde gazul şi electricitatea devine complementară. Faptul că acasă se po face pompe hibrid, gaze naturale şi electricitate, este un avantaj major pentru România Ziarul Financiar
Acum 12 ore
16:45
Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy: Dezvoltăm 2 GW de regenerabile în România până în 2028; costul de producţie al energiei verzi ajunge la 60–70 euro/MWh Ziarul Financiar
16:45
Ce universităţi vor avea campusuri noi: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Bucureşti se află pe lista de proiecte prioritare a Ministerului de Finanţe, fiecare cu câte un nou cămin studenţesc în construcţie Ziarul Financiar
16:45
Altur Slatina îşi majorează cifra de afaceri şi activele în 2025, dar profitul net scade sub 1 mil. lei, pe fondul creşterii costurilor operaţionale, al îndatorării şi al reducerii lichidităţii Ziarul Financiar
