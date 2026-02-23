Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore
Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore
Bursă. Digi Communications raportează pierdere de 67 milioane euro în T4/2025, în pofida creşterii veniturilor cu 12% şi a expansiunii bazei de clienţi în Spania şi România # Ziarul Financiar
Digi Communications (DIGI), operator de telecomuncaţii, a înregistrat o pierdere înainte de impozitare de 67 milioane euro în ultimul trimestru din 2025, pe fondul unei pierderi semnificative în Belgia şi ale unor costuri financiare nete mai mari.
Peste 180 de dosare de daună au fost deschise în doar patru zile în urma ninsorilor abundente. 72 de proprietari de locuinţe, 97 de şoferi şi 11 antreprenori au notificat aigurătorii pentru daune # Ziarul Financiar
Ninsorile abundente din perioada 17ñ20 februarie au afectat numeroase zone din ţară şi au generat daune semnificative pentru proprietarii de locuinţe, antreprenori şi şoferi. În doar patru zile, companiile de asigurări membre UNSAR au deschis peste 180 de dosare de daună, ceea ce reflectă impactul direct al fenomenelor meteo extreme asupra oamenilor şi afacerilor lor.
Exim Banca Românească refinanţează credite de investiţii imobiliare ale populaţiei luate de la alte bănci cu dobândă de 4,99%, fixă 3 ani, apoi variabilă, şi decontează cheltuieli de refinanţare în limita a 2.500 de lei # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească lansează o facilitate dedicată persoanelor fizice care doresc să îşi optimizeze costurile prin refinanţarea unui credit de investiţii imobiliare contractat de la o altă instituţie financiară, cu o ofertă de la 4,99%, dobândă fixă în primii 3 ani, ulterior variabilă, în anumite condiţii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de refinanţare în limita a 2.500 de lei.
Belgienii de la Atenor, în posibile discuţii cu turcii de la Mondo Development pentru vânzarea birourilor @Expo din zona Romexpo. Tranzacţia ar putea ajunge la 50-55 mil. euro # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor negociază vânzarea complexului de birouri @Expo din zona Expoziţiei din Bucureşti cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un jucător nou pe piaţa imobiliară din România, potrivit datelor din piaţă.
Germania, deşi este de mai mulţi ani bolnavul Europei, şi-a păstrat locul trei în clasamentul celor mai mari economii ale lumii. În ultimii ani nu a crescut, dar nici nu s-a prăbuşit. Cu toate acestea, India ar putea să o depăşească până la sfârşitul deceniului, scrie ziarul german Handelsblatt.
De ce mâncarea este scumpă în Ungaria, care este rolul guvernului şi care este al retailerilor # Ziarul Financiar
Odată cu apropierea alegerilor din 2026, comerţul cu amănuntul a revenit în centrul dezbaterii economice şi politice din Ungaria. Taxele speciale, plafonarea preţurilor şi a marjei nu doar că afectează actorii din sector, ci au şi un impact direct asupra preţurilor din magazine, ofertelor şi experienţei clienţilor, scrie Pénzcentrum.
Sergiu Oprescu, preşedintele European Mortgage Federation: În România, creditul ipotecar este sub 7% din PIB, în timp ce în economiile vestice depăşeşte frecvent 50-60% din PIB, iar uneori se apropie de 100%. Paradoxul românesc este că avem una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa, de peste 95%, dar şi una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului ipotecar în PIB # Ziarul Financiar
Paradoxul românesc este că avem una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa - peste 95% dintre gospodării locuiesc în locuinţe aflate în proprietate - şi, în acelaşi timp, una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului ipotecar în PIB, susţine Sergiu Oprescu, preşedintele European Mortgage Federation şi preşedintele Comitetului de Supraveghere al UniCredit România într-o opinie transmisă ZF.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Flavours Group, care operează reţeaua de restaurante Stradale, are un buget de 2 milioane de euro pentru extinderea reţelei în acest an. „Estimăm o creştere de peste 20% în acest an a businessului“ # Ziarul Financiar
Flavours Group, care operează reţeaua de restaurante Stradale, apasă pedala de acceleraţie şi vrea extinderea reţelei chiar într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Grupul are un buget alocat de 2 milioane de euro pentru investiţii, care vor merge în principal către extinderea reţelei de restaurante.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Investitorii cu handicap nu sunt scutiţi de taxele pe câştigurile bursiere, iar pierderile de pe brokerii români nu reduc baza pentru CASS, explică Andrei Popescu, consultant fiscal Think Tax # Ziarul Financiar
Investitorii cu dizabilităţi nu beneficiază de scutiri de impozit pentru veniturile obţinute din investiţii la bursă, iar pierderile înregistrate pe platformele de tranzacţionare rezidente în România nu pot fi compensate nici la impozit, nici la calculul contribuţiei la sănătate, a explicat Andrei Popescu, consultant fiscal, în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi.
Bursă. Cris-Tim depăşeşte o capitalizare de 2 miliarde lei. De la listarea din octombrie, acţiunile au urcat cu 55% # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (CFH), companie antreprenorială controlată de familia Timiş, a atins luni o capitalizare de piaţă de 2 miliarde lei, marcând o premieră pentru primul emitent antreprenorial de anvergură listat pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti. La ora 10:30, acţiunile CFH se tranzacţionau la 25,65 lei, cu 6% peste închiderea precedentă.
Bursă. Finanţe personale. Remus Vulpescu, CEO al BVB: Bursa de la Bucureşti este determinată să construiască mai departe pe leadershipul regional pe care eu personal cred cu tărie că îl poate oferi # Ziarul Financiar
În sesiunea de întrebări şi răspunsuri care a urmat prezentării rezultatelor financiare preliminare pentru 2025, investitorii şi participanţii la piaţă au vrut să afle perspectivele Bursei de Valori Bucureşti (BVB) – operatorul pieţei de capital din România – pe mai multe direcţii-cheie: propunerea de dividende, pipeline-ul de IPO-uri, taxele, precum şi proiectele de dezvoltare regională şi monetizarea noilor investiţii.
Grupul maghiar de investiţii imobiliare Indotek, controlat de miliardarul Dániel Jellinek, apropiat al premierului Viktor Orban, este la un pas de a achiziţiona patru centre comerciale din România care găzduiesc hipermarketurile ATAC Hiperdiscount by Auchan, din Ploieşti, Braşov, Târgu-Mureş şi Baia Mare # Ziarul Financiar
Tranzacţia ar marca revenirea în forţă a Indotek pe piaţa de retail din România şi vine într-un moment efervescent pentru sectorul comercial local, în care mai multe lanţuri internaţionale fie îşi schimbă proprietarii, fie îşi reconfigurează prezenţa.
Grecia vrea să devină hub energetic regional. Doar geopolitica îi mai stă în cale # Ziarul Financiar
Guvernul Greciei se aşteaptă ca ţara să devină un centru principal de export de gaze naturale lichefiate al Europei după ce Uniunea Europeană va fi renunţat complet la gazele naturale ruseşti. Are mai multe atuuri: poziţia geografică strategică, cu porturi la Marea Mediterană şi acces prin nord la Balcani, România şi Ucraina, are infrastructura necesară procesării şi transportului şi, la fel de important, relaţii bune cu SUA, după cum scrie Financial Times.
România are pe masă trei tranzacţii de peste 500 de milioane de euro. Iulius: Acum se pun bazele şi traversăm o perioadă în care ne vom pregăti pentru următorul ciclu de creştere. În toate proiectele noastre vom avea hoteluri # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România trece printr-o perioadă de reaşezare, cu un consum afectat, tranzacţii rezidenţiale în scădere şi incertitudini fiscale şi politice, dar premisele pentru un nou ciclu de creştere sunt deja puse. Aceasta este concluzia de la The Trends Forum 2026, organizat de Bucharest Real Estate Club la Bucureşti, unde principalii investitori şi consultanţi din piaţă au trasat direcţiile pentru anul în curs.
ZF Agropower. Tendinţe în legumicultură în 2026: soiurile autohtone sunt cele mai căutate pentru gustul de odinioară, cererea pentru seminţele de castraveţi s-a dublat, ardeiul a fost vedetă încă din 2025 şi se menţine, iar fermierii se certifică Global G.A.P. pentru a exporta # Ziarul Financiar
După un an ca 2025 marcat de preţuri mici şi blocaje comerciale, începutul acestui an vine cu costuri ridicate de producţie din cauza zăpezii, iar astfel producătorii planifică mai atent, accentul se mută pe calitate, adică să facă legume cu gustul de odinioară, căutat de români, consultanţă de specialitate şi nu mai fac lucrurile după ureche şi investesc în deschiderea către pieţe externe.
Cum pot schimba investiţiile în energie faţa economiei româneşti? „Dacă vrem facturi scăzute mâine, trebuie să luăm deciziile corecte astăzi, să ne asumăm să investim în infrastructură“ # Ziarul Financiar
Investiţiile în energie au puterea de a transforma economia românească, iar ultimii ani au pus în scenă proiecte de mare anvergură. Aceasta este una dintre concluziile primei zile a celei de-a 15-a ediţii a ZF Power Summit, eveniment dedicat pieţei locale de energie.
Intel Software Development S.R.L., subsidiara locală a producătorului american de cipuri Intel, cu sediul în Timişoara, a înlocuit ambii administratori anul trecut, potrivit unei decizii a asociatului unic publicate recent în Monitorul Oficial.
Tony Romani, Invenio Partners: În iulie 2007 eram la Londra când au început primele semne ale crizei care a izbucnit în 2008. Acum, în februarie 2026, odată cu problemele de la Blue Owl Capital, cred că apar primele semne ale următoarei crize financiare planetare, aduse, de data aceasta, de împrumuturile private, nebancare şi nelichide # Ziarul Financiar
Coaliţia a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european. Şedinţa de guvern în care vor fi aprobate reforma administraţiei şi relansarea economică va avea loc marţi.
Cei care merg împotriva curentului. Care sunt companiile care încă fac recrutări în 2026. Companiile care continuă să angajeze în 2026 vin din industrii precum outsourcing, apărare, tehnologie, industria financiar-bancară şi producţie # Ziarul Financiar
În 2026, o mare parte dintre companiile de pe piaţa locală şi-au temperat planurile de recrutare, un proces ce a început încă din anii trecuţi. Cu toate acestea, există jucători care îşi asumă planuri clare de recrutare pentru 2026. Dintre domeniile analizate de ZF, cele cu avânt sunt, în principal, partea de securitate cibernetică, industria de apărare, serviciile financiare, ingineria şi producţia.
Radiografia industriei veterinare: În România sunt aproape 5.000 de cabinete veterinare împărţite în mod relativ egal între urban şi rural. Dintre acestea, peste 40% au contract cu statul, aproape toate la sate şi comune # Ziarul Financiar
România are în total 4.851 de cabinete veterinare, dintre care 2.500 sunt în urban, iar 2.351 sunt în rural, conform datelor de la Colegiul Medicilor Veterinari.
România a avut una dintre cele mai bune evoluţii ale turismului de incoming din regiune în 2025, plus 7,2%. Polonia şi Ungaria au reuşit să atragă mai mulţi turişti străini. Cei mai mulţi turişti străini au venit din Germania şi Italia în 2025 # Ziarul Financiar
Turismul de incoming în România, adică vizitele turiştilor străini în destinaţiile locale, a avut una dintre cele mai bune creşteri din regiune, cu o creştere de 7,2% a numărului de vizite faţă de 2024, potrivit datelor de la ETC – European Travel Commission.
Nicolas Richard, CEO, ENGIE Romania & Country Manager: Eu cred că pentru o ţară care este producătoare de gaz ar trebui să avem o abordare unde gazul şi electricitatea devine complementară. Faptul că acasă se po face pompe hibrid, gaze naturale şi electricitate, este un avantaj major pentru România # Ziarul Financiar
Ce universităţi vor avea campusuri noi: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea din Bucureşti se află pe lista de proiecte prioritare a Ministerului de Finanţe, fiecare cu câte un nou cămin studenţesc în construcţie # Ziarul Financiar
