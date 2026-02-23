Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore

00:15

Guvernul Greciei se aşteaptă ca ţara să devină un centru prin­cipal de export de gaze natu­rale lichefiate al Europei după ce Uniunea Europeană va fi renunţat complet la gazele naturale ruseşti. Are mai multe atuuri: poziţia geografică strategică, cu porturi la Marea Mediterană şi acces prin nord la Balcani, România şi Ucraina, are in­frastructura necesară procesării şi transportului şi, la fel de important, relaţii bune cu SUA, după cum scrie Financial Times.