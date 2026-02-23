O nouă arestare în scandalul Jeffrey Epstein, Lordul Peter Mandelson a fost arestat VIDEO
Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliție, în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein, relatează AFP, potrivit news.ro.
Star Trek varianta WOKE cu tot pachetul: un klingon homosexual și vegan în rochie, câteva lesbiene și bisexuali # ActiveNews.ro
Noul serial al celor de la Paramout+, ”Star Trek: Academia Flotei Stelare”, nu a reușit să se bucure de succesul scontat. Și nici nu avea cum, având în vedere că mustește de politici identitare de stânga, cum ar fi klingoni homosexuali, bisexuali și lesbiene. Și desigur, ceva vegan.
Sfaturi adunate de monahia Fotini, din convorbirile Părintelui Justin cu maicile de la mănăstirea Paltin.
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA la Ierusalim: Are Israelul un drept divin asupra întregului Orient Mijlociu? # ActiveNews.ro
După ce ampublicat relatarea ziaristului american despre hărțuirea incredibilă la care elși echipa sa au fost supuși de autoritățile israeliene, publicăm integraltraducerea dialogului exploziv pe care l-a avut cu ambasadorul SUA.
Bogdan Tiberiu Iacob, Interviu EXCUSIV cu ”omul lui Trump”, Paolo Zampolli: ”Îmi place să o spun: America First, România First!” # ActiveNews.ro
În doar cîteva luni, un personaj necunoscut publicului de la noi a devenit celebru: ambasadorul Paolo Zampolli, afacerist multimilionar italo-american, mare apropiat al lui Trump, numit de acesta anul trecut Trimis Special, mai precis om care rezolvă diverse probleme pe mapamond și ține legătură cu mai multe administrații, inclusiv cea a României.
”Panoul de onoare” al datornicilor. Statul vrea să publice „lieste rușinii” ca să vadă tot cartierul cine a sărit peste plata impozitului # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a descoperit leacul pentru lipsa de comunicare între cetățeni: publicarea „listelor rușinii”. Potrivit noului proiect de reformă, datoriile fiscale nu mai sunt date confidențiale, ci informații de interes public
Modificările decise în Coaliție în cazul taxelor și impozitelor locale. Se renunță la proiectul prin care șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile rutiere # ActiveNews.ro
Procesul s-a încheiat: SISTEMUL SE TEME DE ROMÂNI! Nu ne plecăm în fața antihriștilor! ”CĂLIN NEVINOVAT” - „Există Dumnezeu!” se strigă la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
Ședință tensionată la Curtea de Apel. Procesul lui Călin Georgescu se desfășoară cu ușile închise. Urmăriți evoluția situației mai jos. Vom continua să revenim cu actualizări.
Av. Toni Neacșu, reacție după interviurile pentru conducerea Parchetului General: Sentimentul general după această primă zi este unul de dezamăgire și regret că nu s-au înscris mai mult candidați. Regret inclusiv după timpul pierdut # ActiveNews.ro
Am fost foarte mult timp pe drum și am avut cum să ascult interviurile pentru conducerea Parchetului General.Din păcate se confirmă ceea ce am spus la anunțarea candidaților, majoritatea sunt slabi și inconsistenți sau cel puțin lipsiți de anvergura cerută de funcțiile aflate în joc.
URMEAZĂ ȘI LA NOI? 750.000 de dolari de dolari amendă pentru directorul unei școli din Canada care s-a împotrivit ideologiei homosexualiste în școli. Creștinismul asimilat ”transgenderismului” de Tribunal. Profesorul afirmase că sunt doar două sexe # ActiveNews.ro
Tribunalul pentru Drepturile Omului din provincia canadiană British Columbia a decis că fostul director al școlii Chilliwack, Barry Neufeld trebuie să plătească 750.000 de dolari pentru încălcarea Codului drepturilor omului prin publicarea discursurilor instigatoare la ură și conținut discriminatoriu împotriva „persoanelor SLGBTQ+”.
Un studiu de caz recent publicat, revizuit de colegi, examinează relația dintre vaccinările pe baă de ARNm și cazurile tot mai frecvente de cancer - inclusiv cancere extrem de agresive și reapariția neașteptată a cancerelor după decenii de remisie - observate de experții și cercetătorii în oncologie din întreaga lume.
Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967 # ActiveNews.ro
Părintele Ioan Meiu, reprezentantul a postat pe Facebook un mesaja în care anunță că, în prima zi a Postului Mare a avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967.
”CĂLIN NEVINOVAT” - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Termen decisiv pentru Călin Georgescu - CU UȘILE ÎNCHISE. Ședință tensionată - Instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
UPDATE 13:00 - În aceste momente, în fața instanței sunt aduse argumentele finale de către avocați în acest stadiu al procesului, extrem de important, care poate da peste cap întreaga situație juridică a dosarului înainte de începererea...
Această carte nu se citește - se trăiește! Într’o lume apăsată de neliniști, de temeri și de nesfârșite căutări fără răspuns, tocmai a fost trimisă alinarea.
Înregistrările care zguduie lumea psihologiei. Fostul șef al Direcției psihologie la SIE, membru al Colegiului Psihologilor, acuzat că își hărțuiește clientele: ”Ești sigură că știi să faci sex ca lumea? / Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta” # ActiveNews.ro
Un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie. Înregistrări audio realizate în cabinetul acestuia, publicate de PressOne, conțin dialoguri cu un limbaj explicit și propuneri cu tentă sexuală adresate pacientelor încă de la prima întâlnire.
Viktor Orban o compară pe șefa diplomației a UE cu Hitler și Napoleon: „Acum va încerca și ea să înfrângă Rusia” # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din aprilie, a făcut sâmbătă noi declarații controversate, comparând-o pe Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, cu Adolf Hitler și Napoleon Bonaparte.
Pregătire pentru legea marțială? Europa ar putea recruta migranți pentru „apărarea națională”. Irlanda, prima țară care vrea să aducă migranți în armată # ActiveNews.ro
Lipsa de pregătire militară a Europei a devenit evidentă în ultimii ani, mai ales în urma războiului din Ucraina, precum și a eforturilor administrației Trump de a forța pe membrii NATO să-și îndeplinească obligațiile de bază.
Este săptămâna testului decisiv pentru Ilie Bolojan! La ora 13.00, liderii Coaliției s-au reunit în ședință ca să negocieze împărțirea banilor în bugetul pe anul acesta.
A murit regizorul Cristian Pepino, personalitate marcantă a teatrului de păpuși. A format generații de artiști și profesori specializați în artele spectacolului de animație # ActiveNews.ro
Regizorul, scriitorul, scenograful și graficianul Cristian Pepino, profesor al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de UNATC și de Teatrul de Animație Țăndărică
Răsplata lui Bolojan pentru studenți și profesori: taxe duble de școlarizare în facultăți și înjumătățirea indemnizației pentru titlul de doctor # ActiveNews.ro
Începând din toamna acestui an, multe universități din România vor majora semnificativ taxele de școlarizare, iar în paralel, Guvernul propune reducerea drastică a indemnizației pentru titlul științific de doctor.
Dublu standard la Banca Centrală Europeană: Președinta Christine Lagarde încasează 140.000 € de la o altă bancă de renume, contrar regulamentului # ActiveNews.ro
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, primește aproximativ 140.000 € anual ca membră a consiliului de administrație al Băncii Reglementărilor Internaționale (BIS), în pofida interdicției BCE ca angajații să...
Campanie de donații pentru Opozitia.net. Chiar dacă administrația Trump pare că a întrerupt momentan planurile globaliștilor fără niciun Dumnezeu, în Europa au rămas la butoane aceeiași potlogari dedicați imperiului Soros # ActiveNews.ro
Am ajuns la a XVIII-a campanie de strângere de fonduri ”10 zile de donații pentru 100 de zile de Opoziție”. Pe 15 ianuarie 2022 am lansat platforma opozitia[.]net cu multe emoții și speranțe, fără alt sprijin decât cel al cititorilor.
Cărtărescu a depăsit-o pe Elena Ceaușescu. Lucian Ciuchiță: Scribul și Sistemul: Spectacolul Imposturii # ActiveNews.ro
Rețineți: zeci de milioane de euro din banii publici au fost înghițite pentru a-l preamări, pentru a vă face să credeți că ceea ce vedeți pe scenă este valoare. Al șaptelea titlu „Doctor Honoris Causa”!
LIVE: Termen decisiv pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel: instanța poate decide retrimiterea dosarului sau anularea probelor # ActiveNews.ro
Un termen important în dosarul lui Călin Georgescu are loc astăzi, de la ora 12:00, la Curtea de Apel București. Audierea poate influența semnificativ parcursul juridic al celui de‑al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată.
Haos în Mexic, după ce armata l-a ucis pe liderul de cartel ”El Mencho”. Cum au contribuit Statele Unite la operațiune - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Mexicul se confruntă cu o criză fără precedent după ce Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept El Mencho, liderul presupus al Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), a fost ucis într-o operațiune militară coordonată.
Războiul din Iran nu poate fi izolat ca o serie de ciocniri limitate între armate. El este expresia unei perioade în care conflictele locale se pot transforma rapid în crize cu reverberații planetare.
Ion Cristoiu: Un mister - ce a vrut Nicușor Dan când a fost împins de agentul de la Secret Service # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 22 februarie 2026: Un mister: ce a vrut Nicușor Dan când a fost împins de agentul de la Secret Service. Un apel patetic adresat Mirabelei Grădinaru: Luați-i lui Nicușor Dan carnețelul și aruncați-l în foc!
„23 februarie, Curtea de Apel București, ora 11. Toți, împreună cu președintele real ales Călin Georgescu.”, sună o chemare de solidaritatea de pe internet.
Prostia cu ”poza falsă” a lui Nicușor Dan cu Donald Trump este ca să râdă progresiștii de suverniștii manipulați și ca să se acopere scandalul cu îndepărtarea ”prim-ministrului” României de agenții Secret Service. POZA NU E FALSĂ # ActiveNews.ro
Subiectul (fals): Poza cu Nicușor Dan dând mâna cu Donald Trump la Consiliul Păcii ar fi realizată cu Inteligență Artificială. Cine a „probat”? Altă „Inteligență Artificială”. Oare n-ar fi mai ușor să ne folosim inteligența noastră naturală? Dacă o avem, desigur.
22 februarie 2026
Subofițer de jandarmi secerat în plină stradă la 40 de ani - Moartea subită a fost surprinsă de camerele de supraveghere - VIDEO CU AVIZ # ActiveNews.ro
„La data de 22.02.2026, în jurul orei 11:50, plt.adj. Spînu Marian, a fost găsit căzut pe asfalt. Avea vârsta de 40 de ani și lucra în Jandarmerie din anul 2007.”
Gelu A. Tudor: Discurs ”rabiat” - Alice Weidel în Bundestag: ”Zelenski, tu ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îți permiți să vii din nou să ne ceri ceva?” # ActiveNews.ro
În Parlamentul german, „ieșirile critice virulente” ale politicienei Alice Weidel, la adresa guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz, au intrat deja în cotidian. Șefa partidului suveranist cere categoric schimbarea „macazului politic”: „În loc de sancțiuni (contra Rusiei) și ajutoare militare (pentru Ucraina) inițiativă și intermediere diplomatică!”
INTRAREA ÎN POSTUL MARE. ÎPS Laurențiu Streza: Iertarea aproapelui, condiție a dobândirii iertării de la Dumnezeu pe drumul Postului Mare. Duminica izgonirii lui Adam din Rai # ActiveNews.ro
În duminica lăsatului sec de brânză (a izgonirii lui Adam din Rai sau a Iertării), care marchează intrarea în Postul Mare (Postul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos), în cadrul Sfintei Liturghii
Bărbat împușcat mortal de Secret Service după ce a încercat să pătrundă înarmat în complexul Mar-a-Lago al lui Trump # ActiveNews.ro
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal în jurul orei 1:30 a.m. duminică, după ce a intrat în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago, stațiunea președintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida.
Globaliștii anti-umani de la BBC, în centrul unui nou scandal, după ce au scris că studentul conservator francez ucis în bătaie de teroriștii Antifa era ”extremist de dreapta” # ActiveNews.ro
BBC este criticată după ce l-a calificat pe studentul conservator de 23 de ani Quentin Deranque, ucis în bătaie de activiști Antifa drept „extremist de dreapta”. Incidentul a avut loc la Lyon, săptămâna trecută. BBC este acuzată de părtinire flagrantă, transformând victima în răufăcător în timp ce minimalizează extremismul Antifa.
Sabina Fati, propagandista lui Liiceanu, îi face platformă de ”useranist” lui Nicușor Dan prin criticarea sa virulentă într-un articol de pe site-ul DW: Vrea România să meargă cu Statele Unite orice-ar fi? Și atunci când americanii își dau mâna cu rușii? # ActiveNews.ro
Președintele român s-a întors de la Washington cu o șapcă roșie inscripționată cu MAGA, Make America Great Again (Faceți din nou America mare), sloganul folosit în campania lui Donald Trump, preluat de la fostul președinte american, Ronald Reagan, care a avut succes cu el în 1980.
Mihail Neamțu și Vlad Bilevsky despre geniul lui Constantin Noica și pătimirile lui Nichifor Crainic. Emisiuni excepționale - VIDEO # ActiveNews.ro
Mihail Neamtu continuă o discuție despre Constantin Noica, în două părți, dintre care prima este disponibilă aici.
O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune” # ActiveNews.ro
Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, susține că, în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind încheierea războiului ruso-ucrainean. Mai mult, el nu a exclus posibilitatea unei întâlniro între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Ion Cristoiu: În cadrul aventurii prezidențiale de la Consiliul Păcii, Donald Trump a vrut să transmită niște semnale grave lui Nicușor Dan și românilor. Cum s-a confecționat un fake-news de dragul lui Nicușor Dan - VIDEO # ActiveNews.ro
Cum s-a confecționat un fake-news de dragul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu: În cadrul aventurii prezidențiale de la Consiliul Păcii, Donald Trump a vrut să transmită niște semnale grave lui Nicușor Dan și românilor.
