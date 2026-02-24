AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali””
AUR Bucureşti transmite, printr-un comunicat, că partidele din coaliţie „transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi”. Potrivit celor de la AUR, „şedința CGMB convocată la solicitarea PSD și PUSL pentru astăzi, la ora 11:00, […]
Ilie Bolojan convocă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
Premierul Ilie Bolojan a convocat, marți seară, o ședință extraordinară de Guvern pentru a adopta reforma administrației publice, în pofida tensiunilor din coaliție și a opoziției din interiorul propriilor rânduri. Ședința este programată pentru ora 18:00, potrivit informațiilor Gândul. Oficial, nu a fost anunțată. Consiliul Economic și Social (CES) a fost chemat și el să […]
Cum arată buncărul de război al lui Volodomir Zelenski. Imagini din interiorul locului unde se iau cele mai importante decizii
Cu o zi înainte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a trăit într-un buncăr timp de doi ani, dar acum coboară acolo doar în caz de raiduri aeriene. Marți, Vladimir Zelenski a arătat buncărul de sub clădirea Biroului de pe strada Bankova din Kiev și biroul său de lucru. În timpul discursului său cu […]
Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voința, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
Președintele României, Nicușor Dan, participă marți, de la ora 13:00, prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, reuniune organizată la patru ani de la începutul Războiului din Ucraina. Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, reuniunea va avea loc în format online, iar președintele Nicușor Dan va lua parte la discuții de la Palatul Cotroceni. Coaliția […]
AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali""
BNR: Depozitele în lei și valută ale populației au scăzut în ianuarie 2026 în comparație cu luna trecută
Depozitele în lei ale populației au scăzut în ianuarie 2026, față de luna anterioară, cu 0,1%, până la 266,41 miliarde lei, în timp ce depozitele în valută au scăzut cu 1,1% față de luna decembrie 2025, până la 142,69 miliarde lei, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). BNR anunță că masa monetară a înregistrat […]
Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei: "Un laș. Primăria Capitalei s-a transformat în «castelul grofului»"
În cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de marți, unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță s-a certat cu secretarul general al CGMB și […]
Adrian Câciu: În total, guvernul Bolojan a consumat 3,4 mld euro din PNRR iar guvernele Ciolacu I si II, 7 mld euro
Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a readus în atenție discuțiile legate de situația din PNRR, după reacția venită din partea lui Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, la criticile privind gestionarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. „Este foarte bine că guvernul dă semne că înțelege cât de gravă este […]
Lukoil dă în judecată statul român. Compania din Rusia invocă forța majoră la perimetrul Trident
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident, din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care blochează operațiunile de explorare a gazelor, scrie Mediafax. În paralel, compania a deschis un proces împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, […]
Fondatorul Telegram este acuzat în Rusia pentru „facilitarea activităților teroriste". După Franța, Pavel Durov are dosar penal și la Moscova
Rusia a deschis oficial un dosar penal împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, pe care îl acuză de „facilitarea activităților teroriste”. Investigația, deschisă pe 24 februarie, reprezintă punctul culminant al unei campanii de presiune coordonate de Kremlin pentru a obține controlul asupra platformei Telegram sau pentru a-l elimina de pe piața rusă. Autoritățile au deschis investigația […]
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA a fost eliberat pe cauțiune, după arestarea în dosarele Epstein. Ancheta continuă
Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în SUA, a fost eliberat pe cauțiune după ce a fost arestat de poliția londoneză în urma unei anchete, privind afilierea cu infractorul sinucigaș, Jeffrey Epstein, transmite Mediafax. Peter Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost reținut, luni 23 februarie, de forțele de ordine londoneze, sub […]
Mutarea într-o altă țară vine la pachet cu cheltuieli noi, precum și cu adaptarea într-un nou mediu. Un cetățean român a arătat cât costă să trăiești, de pildă, timp de o lună, în sudul Spaniei. El a vorbit despre cheltuielile aferente mâncării, transportului, serviciilor de internet, chiriei, utilităților. Iată calculul complet mai jos. Ai luat […]
La patru ani de război în Ucraina, Emmanuel Macron a subliniat eșecul „militar, economic și strategic" al Rusiei
La patru ani de război cu Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron a transmis că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este un „triplu eşec militar, economic şi strategic” și, totodată, a reconfirmatt solidaritatea Franței și a Europei cu statul vecin al României, relatează Mediafax. Mesajul transmis de Macron la patru ani de război între Rusia și Ucraina […]
Nicușor Dan: Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru a marca patru ani de la începerea războiului din Ucraina, în care a precizat că, momentul va fi marcat prin iluminarea Palatul Cotroceni în culorile drapelului ucrainean. Oficialul a publicat și o imagine în care se află alături de Volodimir Zelenski. „România va sprijini Ucraina oricât timp […]
Pentru prima dată în 153 de ani, un ziar nu a putut fi tipărit din cauza ninsorii și a viscolului
Ninsoarea și viscolul au împiedicat apariția ediției zilnice a Boston Globe, scrie Mediafax. Incidentul este primul de acest tip din istoria de 153 de ani a publicației americane. Ziarul nu a fost tipărit deoarece angajații nu au putut ajunge la tipografie. Zăpadă de aproape 1 metru în Masachusetts Ninsoarea și viscolul au determinat conducerea ziarului […]
Zelenski, după 4 ani de război cu Putin: „Lukașenko e complice, poporul din Belarus nu este, deocamdată" / „M-a sunat la începutul invaziei, și-a cerut scuze, nu am avut cea mai plăcută conversație"
Rusia încearcă în continuare să implice Belarusul și mai mult în războiul său împotriva Ucrainei, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în primul său interviu acordat presei belaruse de la începutul invaziei la scară largă, preluat de Meduza. Într-o declarație acordată publicației independente Zerkalo, care activează în exil, Zelenski a discutat despre regimul lui Aleksandr Lukașenko și implicarea […]
La începutul războiului, SUA i-a oferit lui Zelenski o cale de scăpare, dar el a cerut „arme, nu un taxi". Mesajul lui Zelenski la 4 ani de conflict
La 4 ani de la invazia rusă în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj simbolic și mobilizator, filmat chiar în buncărul din care a condus țara în primele zile ale războiului. În mesajul său, Zelenski a spus că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele și nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care […]
Avertismentul de la vârful Pentagonului pentru Trump: „Trupele americane vor fi în mare pericol dacă atacă Iranul"
Un avertisment grav vine chiar de la vârful Pentagonului în contextul în care Donald Trump pare tot mai decis să ordone un atac aerian de amploare asupra Iranului. Generalul Dan Caine l-a avertizat pe șeful de la Casa Albă despre riscurile majore la care ar expune trupele SUA, din cauza lipsei de muniții și a […]
SRI, glume de Dragobete pe rețelele de socializare: "Azi ne putem desecretiza sentimentele". Comentatorii au reacționat imediat: "Ședința CSAT din 2024 când o desecretizați?"
De Dragobete, Serviciul Român de Informații a ales să iasă din registrul sobru și să adopte un ton relaxat pe rețelele sociale. Instituția a publicat pe Facebook și LinkedIn mesaje cu tentă ironică, adaptate sărbătorii iubirii la români, stârnind reacții rapide din partea internauților. SRI, glume pe rețelele de socializare de Dragobete „Azi ne putem […]
Meci DECISIV pentru Interul lui Chivu cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor. „Nu avem o obligație, ci o datorie"
Inter joacă returul play-off-ului optimilor Ligii Campionilor cu Bodo/Glimt și ar trebui să câștige la două goluri diferență pentru a a ajunge în prelungiri și la trei goluri pentru a se califica, după ce în tur a pierdut, 1-3. Meciul se joacă marți, ora 22:00, pe San Siro. Dacă trece de Bodo/Glimt, Inter va evolua […]
Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă" și „minciuni" pe cei care au îndrăznit să-l critice
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj la patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, în care critică adversarii politici pentru răspândirea unei așa-zise „propagande” Radu Miruță pare să profite de momentul ce marchează patru ani de război în Ucraina, pentru a-și ataca adversarii politici, dar și pentru a justifica miliardele de euro […]
Un conflict izbucnit într-o familie din județul Teleorman s-a încheiat cu reținerea unei femei, acuzată de violență în familie. Incidentul a avut loc pe 23 februarie, în locuința femeii din comuna Vedea. Pe fondul unor neînțelegeri, aceasta și-ar fi agresat fizic atât nora, cât și pe mama acesteia, aflată la domiciliu în momentul izbucnirii scandalului. […]
În contextul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse, Maia Sandu, Preşedinta Republicii Moldova, a transmis marţi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean. Maia Sandu, mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean: ”Ucraina merită o pace dreaptă” Șefa statului moldovean a făcut referire la rezistenţa acestuia şi la sacrificiile făcute şi, […]
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980
Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Blocul este construit în 1980. Localitatea din România în care un apartament cu două camere se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026 Un apartament cu două camere, situat în localitatea […]
Ursula von der Leyen reafirmă din Kiev sprijinul UE pentru Ucraina la patru ani de război: „Europa este alături de voi"
La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, șefa Comisiei Europene, Ursula von dey Leyen reafirmă sprijinul total al Uniunii Europene pentru Kiev. Lidera UE susține că pacea poate fi obținută doar în condițiile stabilite de statul ucrainean. Președinta Ursula von der Leyen a transmis marți, pe pe platforma X, un mesaj […]
Andrei Caramitru prezintă harta „fraudei și hoției". "Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea «handicap»". Care sunt județele "campioane"
Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, harta ”fraudei și a hoției”, adică cea cu cheltuielile pe ajutoarele sociale pentru handicap. Caramitru: Avem 1,4 milioane de oameni care cică pe hârtie ar avea “handicap” În fotografia postată de Caramitru se observă harta României, cu regiunile marcate în diverse culori, […]
Lovitură pentru Dinamo chiar înainte de play-off: Kennedy Boateng s-a decis și a semnat. Legătura cu Ionel Dănciulescu și Marius Niculae
Kennedy Boateng (29 de ani) este cel mai curtat jucător de la Dinamo, formație care primește o lovitură puternică fix înainte de play-off. Fundașul togolez a avut pe masă oferta de prelungire a contractului și a ales să semneze, dar nu cu gruparea alb-roșie. El va evolua din vară la Shandong Luneng Taishan, în China, […]
Dragobete vs. Valentine's Day. Care sunt diferențele dintre cele două sărbători ale dragostei
Dragobete vs. Valentine’s Day. Marți, 24 februarie 2026, cetățenii români sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară. Se spune că ziua curentă este legată de începutul primăverii, precum și de promisiunile făcute din suflet. Tot în această zi, în funcție de regiune, sunt respectate anumite tradiții și superstiții. De altfel, vezi mai jos și care […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre reforma lui Ilie Bolojan. „Iată faptele. Pe 18 noiembrie 2025, după ce a trecut prin Parlament în forma antidemocratică a asumării răspunderii, a fost promulgată o lege. Legea de creștere a taxelor și impozitelor locale. Ea a fost publicată […]
În ce regiuni din România vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi polei. Prognoză de ultim moment de la ANM, pentru Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare metorologică valabilă până în data de 26 februarie, la ora 08:00. Potrivit ANM, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor […]
Care este singurul județ din România în care s-au înregistrat, în 2025, mai multe nașteri decât decese. Cauzele declinului demografic
Anul trecut, în aproape toate județele României, numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor. În 2025 există un singur județ cu spor pozitiv, Ilfov. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația, noteaza Mediafax. Conform unei statistici prezentate de ECOTECA – Colecția de Verde, […]
Rugămintea lui Zelenski pentru Trump: „Nu te lăsa păcălit de jocurile Rusiei. Putin doar se joacă. Pacea fără garanții este o capcană"
Președintele Ucrainei afirmă că războiul a ajuns la „începutul sfârșitului”, dar avertizează că fără garanții ferme de securitate, Rusia va profita de un eventual armistițiu. Zelenski îi roagă pe Donald Trump să nu cadă în capcana negocierilor lui Vladimir Putin. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și Rusia se află la „începutul sfârșitului” celui […]
Ministrul Muncii pregătește „Pachetul anti-sărăcie" pentru români. Cine sunt pensionarii care vor primi până la 1.000 de lei
Ministrul Muncii a detaliat un set de măsuri sociale care ar urma să fie aplicate diferențiat, în funcție de nivelul veniturilor. Totodată, Florin Manole susține că există surse bugetare pentru implementarea acestor ajutoare, scrie Mediafax. Luni, într-o intervenție la Antena 3, Manole a prezentat un pachet de măsuri sociale care ar urma să vizeze 2,8 […]
SONDAJ la 4 ani de război în Ucraina: Doar 3 din 10 români cred că războiul de la graniță se va încheia în 2026 printr-un acord de pace
La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, unsondaj de opinie realizat de INSCOP arată că votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public sunt cei mai optimiști cu privire la încheierea conflictului de la graniță. Conform sondajului condus de INSCOP Research […]
Zodia binecuvântată de divinitate în martie 2026. Va trage cu siguranță „lozul” câștigător. Zodia binecuvântată de divinitate în martie 2026 O zodie va trage „lozul câștigător” în martie 2026, Luna Mărțișorului. Nativii respectivi vor fi puși în fața unui succes de neimaginat, pe care trebuie să-l gestioneze, scrie a1.ro. Martie 2026 vine cu surprize uriașe […]
Ediție limitată de Duster pentru piața românească. În câte exemplare va fi lansat noul model
Va fi lansată o ediție limitată de Duster pentru piața românească. Reprezentanții Dacia anunță că vor fi doar câteva exemplare, iar modelul poartă denumirea de „Spirit of Sand”. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Reprezentanții Dacia au anunțat că va fi lansată o ediție limitată de Duster pentru piața românească. Ediția „Spirit of Sand” este […]
Elias Charalambous, despre șansele ca FCSB să ocupe un loc în play-off-ul Superligii: „Mai avem două «finale»"
Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și despre lupta pentru play-off. FCSB a câștigat cu Metaloglobus, 4-1, și ar trebui să câștige în ultimele două etape din sezonul regulat partidele cu UTA și U Cluj pentru a ajunge în primele șase echipe ale campionatului. Dar, celelalte formații care luptă pentru un loc în […]
Bitcoin, în cădere liberă. Cea mai puternică criptomonedă din lume s-a prăbușit sub 63.000$, pe fondul tensiunilor geopolitice
Bitcoin a scăzut marți cu peste 5%, coborând sub pragul de 63.000 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice, riscurilor legate de tarife și reducerii apetitului investitorilor pentru activele considerate riscante. Bitcoin, cea mai importantă criptomonedă din lume, a ajuns marți la un minim de 62.964,64 dolari, pe fondul presiunii crescute din piețe și al unei […]
Gigi Becali a luat foc după ce l-a auzit pe MM Stoica: „Eu sunt patronul și eu dau ordinul, nu el!"
Faza petrecută în minutul 24 la FCSB – Metaloglobus, scor 4-1, a băgat zâzania între Gigi Becali și Mihai Stoica. Șefii campioanei nu se pun de comun acord asupra unui episod petrecut la jumătatea primei reprize a partidei care a tras cortina peste runda cu numărul 28 din Superligă. Atunci, Florin Tănase a acuzat probleme […]
Călin Georgescu ajunge din nou în fața Poliției, după ce instanța a prelungit măsura controlului judiciar
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, va ajunge azi, 24 februarie, la sediul Poliției din Buftea, pentru semnarea controlului judiciar. Instanța Tribunalului București a prelungit, în urmă cu câteva zile, măsura preventivă pentru încă 60 de zile. Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se […]
Interviurile pentru șefiile marilor Parchete, ziua a doua. Miza: conducerea DNA. Viorel Cerbu: „Corupția nu poate fi controlată prin cruciade morale"
Comisia Ministerului de Justiție susține marți, 24 februarie, de la 8:30, a doua serie de interviuri pentru trei posturi de conducere din cadrul DNA: procuror șef DNA și două poziții de adjunct DNA. Șase candidați s-au înscris pentru ocuparea funcțiilor, trei dintre aceștia pentru postul de șef și trei pentru rolul de adjunct, notează Mediafax. […]
Au bătut palma pentru 500 milioane euro. Rusia livrează Iranului încă 5 elicoptere Mi-28NE Night Hunter. „Efortul Teheranului de a reconstrui capacitățile de atac la joasă altitudine, sub tutela Moscovei"
Iranul continuă să primească elicoptere de atac rusești Mi-28NE „Night Hunter”, ca parte a unui contract mai amplu de armament cu Moscova, în valoare de 500 de milioane de euro. Potrivit Financial Times și Iran International, se estimează că Teheranul a primit până la șase elicoptere Mi-28 în ianuarie, cel puțin o aeronavă fiind deja văzută deasupra […]
Care este desertul considerat a fi „inamic" pentru tinerețe, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Ce se întâmplă în organism când îl consumi
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre produsul care ar putea deveni un adevărat „inamic” pentru tinerețe. Odată consumat, acesta poate afecta atât interiorul, cât și exteriorul corpului, arată Cancan. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție efectele nocive pe care le-ar putea avea consumul de zahăr asupra sănătății și a vieții de zi […]
Gigi Becali spune cum ajunge echipa sa în play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1. „Sper la trei opțiuni"
FCSB a învins pe Metaloglobus, 4-1, în etapa 28 a Superligii. Au marcat Daniel Bîrligea (6), Darius Olaru (27), David Miculescu (51), Juri Cisotti (79), respectiv Dragoș Huiban (7). FCSB e pe locul 7, 43 de puncte, Metaloglobus e pe ultimul loc, 11 puncte. Echipa lui Gigi Becali e la trei puncte de play-off, dar […]
Robert Carradine, vedeta filmelor cu tocilari de la Hollywood, a murit la vârsta de 71 de ani
Actorul american Robert Carradine, cunoscut publicului pentru rolurile „Revenge of the Nerds” și „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani. Vestea a fost confirmată de foștii colegi de platou care au transmis mesaje de condoleanțe. Hilary Duff a jucat alături de Carradine în serualul „Lizzie McGuire”, a scris un mesaj emoționant pe […]
Coasta de est a SUA, paralizată de o furtună de zapadă extremă. Peste 5.000 de zboruri anulate și sute de mii de oameni rămași fără electricitate
O furtună puternică a afectat luni coasta de est a Statele Unite ale Americii, provocând perturbări majore pentru milioane de persoane. Ninsorile abundente au dus la anularea a peste 5.000 de zboruri și la blocarea circulației în mai multe state americane. În unele zone din Rhode Island și Massachusetts, stratul de zăpadă a ajuns la […]
Statele Unite intră oficial în Parlamentul României. Americanii anunță înființarea unui institut pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale
Reprezentanții Institutului pentru Analiză Legislativă din Statele Unite ale Americii (n.r. engl Institute for Legislative Analysis) a anunțat înființarea în țara noastră a primei filiale internaționale, Institutului pentru Analiză Legislativă din România. Organizația va avea un rol important în Parlamentul României, iar scopul este crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea domeniului Inteligenței Artificiale. […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 871. Avertismentul unui general american: ce riscă SUA dacă atacă Iranul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmințit articole din presă conform cărora șeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenții militare pe scară largă în Iran. „Au circulat mai multe știri din presa mincinoasă care spun că generalul Caine (…) s-ar opune intrării noastre în război cu Iranul, ceea ce este 100% […]
De ce doar Homo sapiens are bărbie este o întrebare care i-a intrigat decenii la rând pe biologi. O nouă cercetare sugerează că această trăsătură nu a apărut pentru un scop anume, ci ca efect secundar al altor transformări evolutive majore. Oamenii sunt singurele primate care prezintă o bărbie proeminentă, o particularitate anatomică ce a […]
Câți bani ar putea primi pensionarii care au pensii mici. Ce se întâmplă în cazul familiilor cu venituri scăzute. Ministrul Muncii a făcut anunțul
Pensionarii care au pensii mici ar putea să primească un ajutor financiar, în 2026. Opțiuni sunt luate în calcul și în cazul familiilor cu venituri scăzute. Florin Manole, Ministrul Muncii, a explicat faptul că există o discuție în curs și că PSD și-ar dori adoptarea înainte de Buget. Anul 2026 ar putea veni cu un […]
