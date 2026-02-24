BNR: Depozitele în lei și valută ale populației au scăzut în ianuarie 2026 în comparație cu luna trecută

08:50

De ce doar Homo sapiens are bărbie este o întrebare care i-a intrigat decenii la rând pe biologi. O nouă cercetare sugerează că această trăsătură nu a apărut pentru un scop anume, ci ca efect secundar al altor transformări evolutive majore. Oamenii sunt singurele primate care prezintă o bărbie proeminentă, o particularitate anatomică ce a […]