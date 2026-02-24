Vanessa și Bogdan de la Ploiești, tot mai apropiați! Indiciul care arată că relația lor este din ce în ce mai serioasă
SpyNews, 24 februarie 2026 18:40
Vanessa și Bogdan de la Ploiești nu se mai ascund! Lucrurile sunt din ce în ce mai serioase între ei, iar asta nu o spunem noi, ci faptele lor. Există un indiciu clar, care indică faptul că manelistul și iubita lui au planuri mari împreună. Iată despre ce este vorba!
• • •
Acum 30 minute
18:40
18:40
Un elicopter s-a prăbușit peste o piață de fructe! Patru persoane au murit. Imagini de la fața locului # SpyNews
Un elicopter s-a prăbușit peste o piață aglomerată de fructe, provocând moartea a patru persoane. Martorii spun că scena a fost de-a dreptul șocantă. Imaginile de la fața locului arată haosul instalat imediat după tragedie.
18:30
Laura Giurcanu, însărcinată pentru prima dată? Influencerița a răspuns la una dintre cele mai frecvente întrebări # SpyNews
Laura Giurcanu a reacționat, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată. Influencerița a mărturisit că este una dintre întrebările care i se adresează des, inclusiv în realitate, nu doar în mediul online. Urmăritorii ei au crezut că va deveni mamă, după ce șatena s-a afișat cu o burtică suspectă.
Acum o oră
18:20
Șoferul implicat în accidentul mortal din Brăila, unde o fetiță a rămas fără părinți, nu era la prima abatere. Pentru ce mai fusese condamnat # SpyNews
Șoferul care a provocat accidentul mortal din Brăila, în urma căruia o fetiță a rămas fără părinți, nu era la prima abatere. Potrivit informațiilor, bărbatul fusese anterior condamnat pentru conducere sub influența alcoolului.
18:00
Corina Dănilă și soțul cu 12 ani mai tânăr, ipostaze rare! Actrița iubește ca la 20 de ani # SpyNews
Corina Dănilă iubește ca la 20 de ani! Actrița trăiește clipe de poveste cu cel cu care s-a căsătorit în urmă cu aproximativ șase ani, în mare secret. Deși Dorin Enache este mai tânăr decât ea cu peste 10 ani, acest lucru pare să nu conteze. Iată în ce ipostaze de colecție s-au afișat! Spynews.ro are informațiile de care aveți nevoie!
Acum 2 ore
17:50
Oana Roman a depus plângere la poliție. De ce s-a văzut nevoită să apeleze la oamenii legii # SpyNews
Oana Roman a decis să acționeze împotriva celor care îi lasă comentarii în care o denigrează, pe rețelele de socializare. Vedeta a depus plângere la poliție, după ce s-a trezit că un bărbat a lăsat mai multe mesaje la adresa ei, a fiicei sale și a Mioarei Roman, decedată în urmă cu doi ani.
17:40
Noi informații în cazul bebelușului român care a murit în Italia. Ar fi înghițit cocaină. Ce declarații șocante a făcut mama lui # SpyNews
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul bebelușului român care a murit în Italia. Ultimele informații arată că micuțul ar fi înghițit cocaină. Ce declarații șocante a făcut mama lui.
17:30
Soțul Larisei Udilă a dat jos kilograme bune! Ambii parteneri se află în proces de slăbire, iar influencerița a oferit detalii despre situația în care se află. Potrivit spuselor sale, Alexandru Ogică, tatăl copiilor ei, s-a pus serios pe treabă, iar rezultatele se văd.
17:20
Raluca de la Mireasa, mesaj subtil la adresa lui Ion Șaulescu, după ce a anunțat despărțirea. Tânăra știe exact ce vrea de la viitorul iubit # SpyNews
Ion Șaulescu de la Mireasa a anunțat recent despărțirea de Raluca, după ce în trecut au fost separați de mai multe ori. Cei doi au ajuns anul trecut inclusiv în pragul divorțului, iar acum pare că este vorba de o separare definitivă. Raluca însă, crede că își va găsi bărbatul potrivit.
17:10
A murit fiica unei influencerițe celebre. Tânăra avea 23 de ani: "Copilaşul meu drag, de ce" # SpyNews
Durere fără margini pentru o cunoscută influenceriță de fitness, după ce fiica sa s-a stins din viață la vârsta de 23 de ani. Vestea tragică a fost anunțată chiar de femeie, printr-un mesaj sfâșietor publicat în mediul online.
17:00
Sorin Copilul de Aur trăiește zile fericite! Acesta este sărbătorit astăzi, iar soția sa, Alina, l-a surprins într-un mod inedit. Manelistul a împlinit 36 de ani, iar femeia care îi este alături nu l-a neglijat nicio secundă. Iată mai multe detalii!
Acum 4 ore
16:50
Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, atac la adresa Andreei Bostănică: „Poate îl vrei tu pe Bogdan”. Ce i-a transmis Iasmina # SpyNews
Iasmina și-a surprins urmăritorii, după ce a atacat-o pe Andreea Bostănică. Bruneta a apărut într-un live, pe TikTok, alături de mama ei, în care a povestit că influencerița s-ar fi luat de ea. Ca orice părinte, și mama Iasminei i-a sărit în apărare, crezând că, într-adevăr, cineva a comentat la adresa fiicei sale.
16:30
Elev de 13 ani, căzut de la etajul școlii unde învață, în Bistrița-Năsăud. Cum s-ar fi petrecut totul # SpyNews
Un incident grav a avut loc într-o unitate de învățământ din Bistrița-Năsăud, unde un elev în vârstă de 13 ani a căzut de la etajul școlii în timpul programului. Cum s-ar fi petrecut totul și ce spune directoarea.
16:30
El Mencho, cel mai căutat om din Mexic, a fost capturat și ucis în urmă cu două zile. Membrii cartelului Jalisco, condus de acesta, au provocat răscoală în mai multe state. Interesant este și modul în care forțele de securitate au reușit să ajungă pe urmele liderului.
16:30
Mihai Bendeac, urare emoționantă de ziua mamei sale! Ce i-a transmis actorul femeii care l-a adus pe lume # SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Mihai Bendeac! Actorul își sărbătorește astăzi mama, iar urarea pe care i-a făcut-o este de-a dreptul emoționantă. Emilia Bendeac a fost surprinsă, adesea, în ipostaze inedite de către fiul său și, nici de această dată, vedeta nu a dat greș. Juratul The Ticket a postat imagini impresionante cu femeia care l-a adus pe lume.
16:20
Dan Bălan a susținut, de curând, un concert la Chișinău. Artistul a cântat o parte din piesele lui celebre, iar fanii au fost în extaz. Totuși, cei care îl apreciază au fost îngrijorați, după ce a apărut că nu se simte bine. Imaginile cu el au stârnit rapid reacții pe rețelele de socializare.
15:50
Celebrul actor din filmul ”Revenge of the Nerds” a fost găsit mort! Se confrunta cu o afecțiune gravă # SpyNews
Robert Carradine a murit la vârsta de 71 de ani! Celebrul actor din filmul ”Revenge of the Nerds” a fost găsit fără suflare recent, de familia lui. Robert Carradine s-a confruntat în ultimii 20 de ani cu o afecțiune.
15:50
Una dintre fetele implicate în accident, alături de Iuliana Beregoi, vorbește: ”Asta e grav”. A fost acuzată că a consumat alcool # SpyNews
Iuliana Beregoi a fost acuzată că a consumat alcool în accidentul în care ea și alți prieteni au fost implicați. În urma reacției Andreei Bostănică, una dintre fetele care au fost pe atunci la fața locului a reacționat. Iată ce a avut de spus!
15:20
Ioana Grama se pierde în ochii iubitului ei, Gabriel! Amorezii sărbătoresc împreună Dragobetele # SpyNews
Ioana Grama petrece Dragobetele alături de iubitul ei, Gabriel. Influencerița i-a fotografiat acestuia unul dintre ochii care au cucerit-o. Ca de obicei, bruneta a fost surprinsă cu un buchet superb de trandafiri albi.
15:10
Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică # SpyNews
Laura Crișan a primit o nouă lovitură! Femeia acuzată că și-a ucis tatăl, pe celebrul afacerist Ioan Crișan din Arad, a fost dată în judecată de propria fiică! I se cer daune de jumătate de milion de euro!
Acum 6 ore
14:40
Carmen de la Sălciua a fost pusă la zid, după ce a luat proporții. Cântăreața trece printr-o transformare fizică vizibilă, iar internauții au sărit rapid la atac. Iată cum a reacționat artista la vorbele negative despre ea!
14:40
S-a declanșat stare de urgență din cauza ninsorilor puternice! Restricții pentru populație # SpyNews
Este stare de urgență în cinci state din SUA din cauza furtunii puternice de zăpadă. Peste 60 de milioane de locuitori sunt afectați de ninsorile abundente din ultimele zile. Au fost instituite restricții pentru păstrarea siguranței oamenilor.
14:00
Băiețelul Claudiei Puican se confruntă cu probleme de sănătate! Cântăreața a fost nevoită să cheme medicii acasă, după ce micuțul Amir a început să se simtă rău. Soția lui Armin Nicoară a făcut declarații despre problemele cu care fiul ei se confruntă.
14:00
Scandal între o influenceriță cunoscută din România și soțul ei! Alina susține că a fost bătută de Ionuț # SpyNews
O influenceriță din România duce o luptă grea cu soțul ei! Alina și Ionuț au împreună o fiică, pe Maya, însă, drumurile lor s-au despărțit de ceva timp. Tot ce a rămas între cei doi sunt multe acuzații pe care și le aduc reciproc. Tiktokerița s-a certat cu tatăl fiicei sale în timp ce era live, cu ochii în lacrimi!
13:30
Tatăl lui Mario Berinde, băiatul ucis de doi adolescenți în Cenei, a primit o veste proastă din spatele gratiilor! Judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara au respins cererea lui Viorel Berinde.
13:10
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC # SpyNews
Eliza Natanticu a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde și-a deschis sufletul față de Geanina Ilieș. Soția lui Cosmin Natanticu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă grea și a suferit un AVC.
Acum 8 ore
12:40
A murit sosia lui Kim Kardashian! Bărbatul care a investit peste 100.000 de lire pentru a arăta la fel ca vedeta s-a stins fulgerător din viață. Sora acestuia a făcut declarații dureorase după vestea tragică.
12:30
Europa, lovită de un fenomen extrem de rar întâlnit! Picurii de ploaie vor avea culoarea sângelui, iar cerul va fi purpuriu # SpyNews
Europa va fi cuprinsă de un fenomen la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Atât culoarea picurilor de ploaie, cât și a cerului se va schimba! Haideți să aflăm în următoarele rânduri despre ce este vorba mai exact!
12:30
În penultima ediție din sezonul 3 Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă! Show-ul, lider de audiență! # SpyNews
Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Într-o vilă în care starea de bine guvernase atmosfera, totul s-a schimbat la aflarea veștilor. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Power Couple, iar Dani Oțil se pregătește să le ofere concurenților vești care vor surprinde pe toată lumea!
12:00
Accident aviatic grav! Un avion medical s-a prăbușit cu mai multe persoane la bord. Conform informațiilor transmise de autorități, au fost găsiți mai mulți pasageri morți la locul tragediei.
11:50
Tzancă Uraganu s-a filmat cu trei dintre copiii săi. A transmis un mesaj ironic: "Vă dați seama..." # SpyNews
Tzancă Uraganu are trei copii împreună cu Lambada, iar cu Alina Marymar are o fiică. Manelistul s-a fotografiat cu trei dintre aceștia, Yamal Andrei fiind singurul care lipsea din peisaj. Cântărețul a transmis un mesaj plin de ironie!
11:30
Alertă de vreme extremă în România! Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și viscol # SpyNews
Vremea extremă revine în România. Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și viscol în mai multe regiuni din țară. Atenționarea este valabilă începând de astăzi, 24 februarie, până la finalul acestei săptămâni. Iată ce zone sunt vizate.
11:20
Vanessa și Bogdan de la Ploiești, o nouă vacanță romantică! Ce destinație au ales amorezii # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa au plecat din nou departe de România. Amorezii se bucură de o altă vacanță romantică, acolo unde manelistul își răsfață iubita în cele mai exclusiviste locații. Iată în ce destinație se află!
Acum 12 ore
10:50
Lindsey Vonn, declarații despre accidentul de la Jocurile Olimpice de Iarnă. A riscat să rămână fără un picior # SpyNews
Lindsey Vonn a trecut prin momente extrem de grele după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Milano. Sportiva din SUA a căzut cu schiurile pe pârtie și s-a ales cu răni atât de grave încât a fost la un pas să rămână fără picior.
10:40
Tudor Ionescu a luptat mult cu depresia! Soția lui, Ana, a izbucnit în lacrimi: "El mi-a ascuns lucrurile astea" # SpyNews
Tudor Ionescu și soția sa, Ana, s-au deschis complet în cadrul unui podcast. Cei doi au vorbit despre încercările prin care viața i-a trecut, iar Tudor Ionescu a mărturisit că a dus o lupta grea cu depresia, în urmă cu câțiva ani. Partenera artistului a plâns neîncetat!
10:00
Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan vor fi nași de botez din nou! Au fost prezenți la gender reveal în Dubai # SpyNews
Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au fost binecuvântați cu o minune! Cei doi vor fi părinții spirituali ai unui bebeluș pe care îl așteaptă cu brațele deschise. Petrecerea de gender reveal a avut loc chiar pe o plajă din Dubai!
10:00
Ce a făcut Vladimir Putin, după ce a fost dat dispărut două săptămâni! S-a speculat inclusiv că ar fi murit # SpyNews
Vladimir Putin a apărut după două săptămâni în care a fost dat dispărut! Președintele Rusiei a stârnit semne de întrebare după mai bine de zece zile de absență, însă recent și-a reluat activitatea din vârful statului.
09:30
Zodia care va fi direct afectată de Eclipsa Totală de Lună din 3 martie 2026. "Luna Sângerie" vine la pachet cu vești # SpyNews
Pe data de 3 martie 2026, cerul va fi gazda unui spectacol așa cum rar vezi! Acela va fi momentul în care va avea loc o Eclipsă Totală de Lună, supranumită și "Luna Sângerie". Totuși, nativii unui semn zodiacal vor trebui să sporească atenția către tot ceea ce-i înconjoară.
09:30
Primele imagini cu Dan și Cătălina, părinții morți în accidentul din Brăila. Fetița lor a scăpat ca prin minune # SpyNews
Cătălina și Dan și-au pierdut viața într-un accident rutier grav în Brăila. Cei doi părinți se aflau în mașină cu fetița lor, în vârstă de 6 ani, care a scăpat ca printr-o minune, însă a rămas orfană de ambii părinți.
09:00
O mamă de 3 copii, dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită recent! Femeia a început o nouă viață # SpyNews
Caz șocant în Carolina de Nord. O mamă de trei copii, care a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită recent. Femeia duce o nouă viață, departe de familia ei, care nu a știut nimic despre ea în tot acest timp.
08:50
Oksana Ionașcu încă nu a trecut peste infidelitate! Cum se înțelege acum cu Cezar Ionașcu: “Noi încă lucrăm…” # SpyNews
Oksana Ionașcu a spus lucrurilor pe nume, așa cum ne-a obișnuit! Soția lui Cezar Ionașcu a recunoscut public faptul că încă nu a trecut peste infidelitatea tatălui copiilor ei. Iată ce relație e acum între cei doi! Vedeta nu s-a ferit deloc să explice!
Acum 24 ore
23:40
Larisa Udilă a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate. Influencerița se teme că același lucru l-ar putea păți și fiica ei, care nu a împlinit nici o lună de viață.
23:10
Gogoașă și-a amânat a doua oară operația. Ce se întâmplă cu actorul și când va ajunge pe mâinile medicilor # SpyNews
Gogoașă urma să fie operat la inimă pe 18 februarie, însă a fost nevoit să amâne intervenția. Operația a fost reprogramată pentru 12 martie, însă nici de această dată nu a fost cu noroc. Actorul urmează să fie operat pe 17 martie și recunoaște că are mari emoții.
23:10
Tragedie în Vrancea! Un bărbat a murit în această seară, 23 februarie, după ce a fost împușcat accidental în zona pieptului, în comuna Câmpuri. Polițiștii anchetează circumstanțele exacte ale incidentului.
23:00
Dragostea plutește în aer în casa Mireasa! S-a format al treilea cuplu din competiție. Cei doi concurenți care se aflau într-o cunoaștere s-au sărutat și s-au declarat într-un cuplu.
22:50
Crimă șocantă! Un român din Spania şi-a ucis vecinul pentru că îl rugase să dea muzica mai încet. Bărbatul a fost ajutat de părinții lui # SpyNews
O crimă șocantă zguduie Spania! Un român și-a ucis vecinul după ce acesta i-a cerut să dea muzica mai încet. Bărbatul nu a acționat singur, ci a fost ajutat de părinții lui. Cum s-a petrecut totul.
22:30
Care este cea mai mare dorință a Cristinei Pucean. Bruneta se declară fericită după despărțirea de Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au despărțit în urmă cu câteva luni, iar bruneta se declară fericită acum. Dansatoarea a vorbit, zilele trecute, despre ruptura lor și a mărturisit și care este cea mai mare dorință a ei.
22:10
Raluca Pastramă face confesiuni sincere și dureroase despre regretele pe care le are. Fosta soție a lui Pepe spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar face lucrurile diferit atunci când vine vorba despre fetițele pe care le are din mariajul cu artistul. Cum este Raluca Pastramă ca mamă și ce ar schimba acum.
22:10
Călin Donca, declarații exclusive de ziua fiicei! A împlinit 14 ani! Are reguli stricte de parenting # SpyNews
Călin Donca face declarații exclusive de ziua de naștere a fiicei sale. Ariadna a împlinit 14 ani, iar afaceristul ne spune cum a sărbătorit acest moment alături de întreaga familie, dar și de prieteni. Mai mult decât atât, Călin Donca vorbește despre regulile stricte pe care le are în creșterea celor cinci copii și de la care nu se abate niciodată.
22:10
Fostul soț al lui Karmen Minune, surprins "în acţiune"! "Atac" la o brunetă! Imagini exclusive cu Bogdan Căplescu # SpyNews
Fostul soț al lui Karmen Simionescu, surprins „vrăjind” o brunetă! Spynews.ro a surprins imagini exclusive cu Bogdan Căplescu într-un local de lux din Capitală. Așa se distrează fostul ginere al lui Adrian Minune!
