O tânără și-a dat demisia de slujba de vis din SUA și s-a mutat în Europa. Cu ce s-a ales? De ce nu e fericită

12:10

Șoferii români nu au bani de mașini noi. Piața auto din România a înregistrat cea mai puternică scădere din UE în ianuarie 2026. Dacă la nivelul întregii Europe achizițiile de autoturisme s-au diminuat cu 3,5%, în țara noastră s-au prăbușit cu 33,5%, față de ianuarie 2025.