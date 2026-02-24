Ajutorul României pentru Ucraina e infim, faţă de dimensiunile din propaganda cu fake news ce a invadat media
Ajutorul acordat de România Ucrainei este infim, faţă de dimensiunile sugerate de propaganda decorată cu fake news care a invadat mediul public.
