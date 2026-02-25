Norvegia spulberă Italia pe toate fronturile: Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 și 2-1, după Norvegia – Italia 3-0 și 4-1

17:10

Tocmai când ajungeam din urmă Germania la PIB pe locuitor, a venit și păcătoasa asta de recesiune. Bine măcar că este tehnică! Ciolacu a pompat vreo 60 de miliarde de euro în 2024 ca să evite asta înainte de alegeri. Pare că degeaba: jumătate din 2024 a fost recesiune tehnică, cu tot Fondul de Rezervă […] Articolul „Rotativa” de la anu’ ne aruncă în prăpastie apare prima dată în Ziariștii.