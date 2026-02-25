Ilie Bolojan e de acord cu reforma administrativă: „Dacă în anii următori se va găsi o susținere politică pentru comasarea localităților, personal o voi susține”

14:00

Justiția ieșeană se confruntă cu un caz de fraudă de proporții uriașe, unde o firmă și administratorul acesteia au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, acuzați că au decontat peste 81.000 de cupoane de transport. Toate actele figurau pe numele unor pensionari decedați sau de negăsit, prin schema care a funcționat nestingherită timp de aproape […]