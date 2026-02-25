Opoziția maghiară acuză partidul lui Viktor Orban că folosește liste de semnături fotocopiate și strânge semnături ilegal, în școli și spitale
Aktual24, 25 februarie 2026 08:20
Un nou scandal politic zguduie scena publică din Ungaria, după ce reprezentanți ai opoziției au acuzat partidul de guvernământ Fidesz – Magyar Polgári Szövetség de comiterea unor nereguli grave în procesul de colectare a semnăturilor pentru alegerile parlamentare. Potrivit afirmațiilor făcute de liderul partidului de opoziție Péter Magyar și citate de cotidianul Debreceni Nap, ar […]
Temperaturi de peste 25 de grade Celsius și aproape de 30 de grade Celsius s-au înregistrat marți în sud-vestul Franței, prilej cu care au fost doborâte mai multe recorduri de căldură pentru luna februarie, a anunțat Météo France, potrivit AFP, preluată de Agerpres. „În Orthez, în Pirineii Atlantici (sud-vest), mercurul a atins o valoare provizorie
Coloniștii israelieni au dat foc, marți, la vehicule și case în satul palestinian Susya, la sud de Hebron, în sudul Cisiordaniei ocupate, a anunțat presa palestiniană, potrivit The Times of Israel. Nu există informații despre răniți sau arestări. Imaginile de la fața locului, publicate de presa palestiniană și activiști israelieni de stânga, arată mai multe
Poliția mexicană caută 23 de deținuți evadați în timpul valului de violențe care a urmat morții lui „El Mencho” # Aktual24
Poliția din Mexic caută mai mulți deținuți evadați dintr-o închisoare din Puerto Vallarta în timpul valului de atacuri lansate duminică de Cartelul Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Puerto Vallarta, o stațiune de pe coasta Pacificului, s-a numărat printre orașele în care CJGN a blocat drumurile și a incendiat mașini ca represalii pentru uciderea de către forțele […]
Directoarea Muzeului Luvru din Paris a demisionat, la câteva luni după furtul bijuteriilor coroanei franceze dintr-unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Laurence des Cars și-a înaintat demisia președintelui Emmanel Macron, care i-a lăudat decizia într-un moment în care muzeul avea nevoie de „calm și de un nou impuls puternic pentru a realiza cu
Platforma Reddit, amendată cu 16 milioane de euro în Marea Britanie pentru utilizarea datelor copiilor sub 13 ani # Aktual24
Autoritatea britanică pentru protecția datelor a amendat platforma Reddit cu 14,5 milioane de lire sterline (16,57 milioane de euro) pentru utilizarea ilegală a datelor copiilor sub 13 ani și pentru potențiala expunere a acestora la conținut inadecvat și dăunător, potrivit The Guardian. Este cea mai mare amendă de până acum pentru încălcarea vieții private a […]
Marea Britanie va avea nevoie de aproape 20 de ani pentru a finaliza proiectul vehiculului blindat Ajax, în cazul în care acesta nu va fi anulat între timp # Aktual24
Ministerul Apărării din Marea Britanie își menține obiectivul ambițios ca vehiculul de luptă al infanteriei Ajax să atingă capacitatea operațională completă până la sfârșitul anului 2029, în ciuda unei anchete parlamentare în curs și a amenințărilor repetate de anulare a programului. Decizia arată determinarea autorităților britanice de a salva unul dintre cele mai controversate și […]
Miniștri italieni acuzați de „greșeală gravă” după ce au luat apărarea unui polițist arestat pentru crimă # Aktual24
Arestarea unui ofițer de poliție italian, suspectat de crimă în legătură cu împușcarea mortală a unui marocan, a provocat o dispută după ce opoziția a acuzat guvernul de extremă dreapta al Giorgiei Meloni că exploatează cazul în scopuri politice. Abderrahim Mansouri, în vârstă de 28 de ani, a fost împușcat în cap de Carmelo Cinturrino, […]
Rusia a lansat o anchetă penală împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, sub suspiciunea de „complicitate la activități teroriste", escaladând și mai mult impasul dintre Kremlin și aplicația de mesagerie utilizată pe scară largă. Potrivit The Guardian, ziarul de stat Rossiyskaya Gazeta a relatat marți că a fost deschis un dosar „pe baza documentelor peovenite de
Satul în care soldații ruși rezistă, în medie, doar 12 minute pe front: lupta pentru Stepnohirsk ar putea influența decisiv evoluția războiului # Aktual24
Ziarul britanic The Times publică un amplu reportaj de pe frontul ucrainean, în care jurnalistul Maxim Tucker relatează din interiorul bătăliei pentru Stepnohirsk, ultima redută care apără orașul strategic Zaporojie. Ultima linie înainte de Zaporojie Stepnohirsk era, până la izbucnirea războiului, o localitate liniștită cu aproximativ 5.000 de locuitori. Astăzi, satul este gol. Civilii au […]
Măsurile lui Bolojan intră în vigoare, două OUG au fost adoptate. Premierul anunță ”reduceri de personal” în administrație # Aktual24
Guvernul a adoptat două ordonanţe de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei publice locale şi centrale, a anunţat premierul Ilie Bolojan, după şedinţa Executivului convocată în urma acordului politic din coaliţie asupra ultimelor măsuri. „Am adoptat două ordonanţe foarte importante. Cea privind relansarea economică şi cea privind reforma din administraţie. Având în vedere că […]
Mexicul promite măsuri de siguranță în timpul Cupei Mondiale, după violențele izbucnite în urma uciderii unui lider de cartel # Aktual24
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că nu există „niciun risc” pentru turiștii care ar urma să vină la meciurile Cupei Mondiale programate să aibă loc aici, după ce moartea liderului cartelului Jalisco Nueva Generacion a declanșat un val de violențe din partea unor persoane înarmate care au blocat drumurile și au atacat forțele de […]
Presshub: Patru ani de război în Ucraina: 12 ani de Crimeea rusească. Ce înseamnă asta pentru România? # Aktual24
Se împlinesc 12 ani de la anexarea Crimeii, iar peninsula nu este nici acum recunoscută ca parte a Federației Ruse. În practică însă, Europa trăiește de peste un deceniu cu o Crimeea militarizată și integrată în sistemul strategic al Moscovei, iar din 2014, Zona Economică Exclusivă a Rusiei se învecinează de facto cu cea a […]
NATO ar putea doborî rachetele Oreșnik lansate din Belarus, acestea trebuie considerate posibile ținte militare – anunțul lui Zelenski # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că NATO ar trebui să considere rachetele rusești Oreșnik, amplasate în Belarus, drept ținte militare legitime. Potrivit liderului ucrainean, Moscova și Minsk pun în scenă un „spectacol” în jurul dislocării sistemului, deoarece acesta nu ar fi complet operațional, iar până acum au sosit doar vehiculele necesare. Scopul, susține Zelenski, este […]
Echipa feminină de hochei a Statelor Unite a refuzat invitația lui Trump de a participa la discursul privind Starea Națiunii # Aktual24
Echipa feminină de hochei a SUA, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de iarn de la Milano Cortina, a refuzat politicos invitația președintelui Donald Trump de a participa la discursul său de marți privind Starea Națiunii, potrivit Associated Press. „Suntem sincer recunoscătoare pentru invitația adresată echipei noastre feminine de hochei a SUA, medaliată cu aur, […]
Anthropic acuză că DeepSeek și alte firme chineze de inteligență artificială au folosit ilegal modelul său, Claude, pentru a-și antrena propriile modele # Aktual24
Anthropic a acuzat trei mari firme chineze de inteligență artificială că folosesc conturi frauduloase pentru a extrage date din modelele sale Claude, în încercarea de a îmbunătăți sistemele rivale. Compania cu sediul în San Francisco a anunțat că DeepSeek, MiniMax Group Inc. și Moonshot au generat împreună peste 16 milioane de schimburi de rețele cu […]
Companiile britanice caută legături mai strânse cu Europa, deoarece tarifele Trump alimentează incertitudinea # Aktual24
Companiile britanice caută legături comerciale mai strânse cu Europa, au declarat grupuri de afaceri pentru CNBC, în timp ce președintele american Donald Trump a anunțat un tarif vamal de 15% pentru toate importurile, după ce Curtea Supremă a anulat taxele anterioare. Noile tarife ar marca o creștere cu 50% față de nivelul negociat anul trecut […]
Rusia și noua competiție a spionajului orbital: de ce Kremlin își plasează sateliții de spionaj mai aproape de infrastructura critică occidentală # Aktual24
Doi sateliți ruși au petrecut ani de zile deplasându-se tactic în zona geostaționară, aproape de sateliții comerciali occidentali, unde ar putea intercepta transmisiile acestora, potrivit evaluărilor experților. Informațiile colectate ar putea oferi date despre comunicații sensibile și infrastructuri critice, ridicând întrebări privind utilizarea tehnologiei spațiale în scopuri de supraveghere, scrie Meduza. Sateliții rusești stârnesc îngrijorări […]
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Vladimir Putin” # Aktual24
Războiul prelungit din Ucraina continuă să testeze răbdarea opiniei publice, iar datele disponibile arată o imagine contradictorie: pe de o parte, mulți cetățeni ruși speră la o încheiere a conflictului, pe de alta, o majoritate declară că este pregătită pentru escaladare dacă negocierile eșuează, situație care oferă Kremlinului un argument pentru menținerea strategiei actuale, scrie […]
Ce problemă tehnică a dus la amânarea misiunii Artemis II către Lună: ”Heliul joacă un rol esențial” # Aktual24
Defecțiunea tehnică apărută la racheta destinată misiunii Artemis II a dus la o nouă amânare a programului spațial, evidențiind complexitatea pregătirii unui zbor cu echipaj uman spre Lună după decenii de pauză, potrivit Science Alert. Inginerii analizează sistemul afectat pentru a stabili cauza problemei, iar vehiculul va fi readus în hangar pentru investigații suplimentare. O […]
Parchetul din Lyon a deschis două anchete penale în urma marșului organizat pentru Quentin Deranque, declanșând un nou val de controverse în Franța și readucând în prim-plan tensiunile dintre extremele politice, limitele libertății de exprimare și modul în care autoritățile ar trebui să reacțiobeze în fața derapajelor de tip rasist sau extremist. Anchete pentru incitare […]
Reciclarea lui Ponta: PSD vrea să-l trimită pe fostul premier la în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # Aktual24
Partidul Social Democrat (PSD) a propus ca deputatul Victor Ponta să fie inclus în componenţa Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. Acesta ar urma să îl înlocuiască pe deputatul Adrian Bara. PSD îl nominalizează pe Victor Ponta pentru Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. Reamintim că Ponta […]
Județul Ilfov al putea să dispară. Propunere din partea unui consilier al lui Bolojan: ”Referendum pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul” # Aktual24
Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, propune organizarea unui referendum privind asimilarea judeţului Ilfov într-un Bucureşti metropolitan, iniţiativa venind în contextul discuţiilor despre organizarea unei consultări publice în Ilfov pe tema depozitării deşeurilor Capitalei în judeţ. „Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul. Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. […]
Patru ani de război, cum aniversează Kremlinul: susține că partenerii Ucrainei vor să „distrugă țara noastră” provocând un conflict între Occident și Rusia # Aktual24
La patru ani de la începerea ostilităților, Kremlinul pretinde că conflictul din Ucraina s-a transformat într-o „confruntare mult mai amplă” cu Occidentul. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că, deși Moscova este deschisă unei încheieri diplomatice, situația actuală a fost escaladată de intervenția directă a intereselor europene și americane. Kremlinul a declarat că ostilitățile în […]
Întâlnire la Cotroceni între Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei la Bruxelles # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, marţi, o discuţie cu prim-ministrul Ilie Bolojan privind agenda vizitei pe care şeful Executivului o va efectua joi la Bruxelles, precum şi stadiul implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Am avut o discuţie aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va […]
Studenții iranieni au „dreptul” să protesteze, dar nu trebuie să depășească „liniile roșii”, avertizează guvernul # Aktual24
„Ei au, în mod firesc, dreptul să demonstreze”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului Fatemeh Mohajerani. Dar există „linii roșii de protejat și de netrecut, chiar și în culmea furiei”, a adăugat ea în timpul unei conferințe de presă. Studenții iranieni au dreptul să protesteze, dar nu trebuie să depășească „liniile roșii”, a avertizat […]
Proteste în Hong Kong după ce Panama a preluat controlul asupra a două porturi cheie de pe Canalul Panama # Aktual24
Guvernul orașului Hong Kong protestează față de confiscarea de către Panama a două porturi de pe canalul vital pentru comerțul global, porturi operate timp de decenii de o companie cu sediul în Hong Kong. Biroul pentru Comerț și Dezvoltare Economică din Hong Kong a anunțat într-un comunicat că a depus „proteste aspre” la consulatul Panama, […]
Cod portocaliu de viituri în Caraș-Severin. Hidrologii avertizează asupra riscului major de inundații # Aktual24
Alerta de inundații a fost ridicată la nivel portocaliu în județul Caraș-Severin chiar în această după-amiază. Specialiștii de la Institutul Național de Hidrologie avertizează că râul Timiș se află sub o amenințare serioasă, deoarece precipitațiile abundente și topirea stratului de zăpadă vor genera scurgeri masive de pe versanți în orele următoare. Afluentul Bistra, responsabil de […]
Bani mai mulți în buzunar. Proiectul scutirii de impozit pentru părinți avansează în Parlament # Aktual24
Senatul a aprobat recent o măsură menită să sprijine financiar familiile cu mai mulți copii, care prevede scutirea totală de impozit pe venitul din salarii în anumite condiții stricte. Aproximativ 1,2 milioane de salariați români se află în vizor. Documentul a plecat deja spre Camera Deputaților pentru votul final și decisiv, spun cei de la […]
Gigantul transporturilor FedEx dă în judecată guvernul SUA pentru rambursarea tarifelor impuse de Trump # Aktual24
Compania americană de logistică FedEx dă în judecată administrația președintelui Donald Trump, cerând rambursarea tarifelor deja plătite. Procesul se referă la taxe de import pe care Curtea Supremă le-a declarat recent ilegale. Procesul intentat la Tribunalul de Comerț Internațional din New York solicită „rambursarea integrală” a tuturor taxelor plătite în temeiul legislației de urgență cunoscute […]
Viscol istoric. Peste 5.000 de zboruri anulate, după ce o furtună puternică a lovit coasta de est a SUA # Aktual24
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat perturbări ale a milioane și mii de zboruri anulate. Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a anunțat că în anumite părți din Rhode Island și Massachusetts s-au înregistrat aproape 94 cm de zăpadă, dintre care peste 48 cm în […]
Max Verstappen, gata să tragă frâna de mână. Campionul mondial se gândește serios la retragere # Aktual24
Max Verstappen a lansat o declarație care a lăsat mască fanii Formulei 1. Olandezul de 28 de ani spune că se simte aproape de finalul carierei. Deși are deja patru titluri mondiale, pilotul Red Bull pare tot mai nemulțumit, iar noile reguli din Marele Circ par să îi fi tăiat entuziasmul de a continua. „The […]
Bătălie politică cruntă în Capitală, AUR s-a dat cu PSD contra primarului general. Ciucu: ”În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a venit marți la ședința Consiliului General al Municipiului București, unde a anunțat că reprezentanții PSD din CGMB intră în grevă, reclamând că proiectul prin care pesediștii propun ca bucureștenii care nu primesc apă caldă și agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii nu a fost […]
Serviciul de spionaj al Rusiei, nou mesaj delirant. Susține că are „informații” conform cărora Franța și Marea Britanie intenționează să înarmeze Ucraina cu o bombă nucleară # Aktual24
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că Londra și Parisul lucrează activ pentru a transfera o bombă nucleară sau cel puțin o bombă „murdară” la Kiev. Acest lucru este menționat într-un comunicat emis pe 24 februarie, relatează European Pravda. Bombă murdară SVR susține că Marea Britanie și Franța sunt conștiente că „evoluția situației […]
Lovitură majoră pentru contrabandiști pe Autostrada Soarelui. Captură de peste șapte milioane de lei # Aktual24
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au realizat o captură istorică pe autostrada A2. Controlul a avut loc duminică noaptea la stația de taxare din Fetești, unde un autocamion înmatriculat în România a fost oprit pentru verificări amănunțite. În interior se aflau zeci de mii de produse suspecte de contrafacere, cu o valoare totală a mărfurilor […]
De ce ar trebui suspendat dreptul de vot al Ungariei in cadrul UE. Tot mai mulți oficiali cer această măsură: ”Budapesta profită masiv de fondurile UE de ani de zile, în timp ce încalcă valorile UE” # Aktual24
UE a vrut să transmită un semnal puternic Rusiei printr-un nou pachet de sancțiuni. Însă prim-ministrul ungar Orban blochează din nou decizia. Mai mulți politicieni solicită acum contramăsuri decisive. Având în vedere poziția obstrucționistă a guvernului ungar față de politica ucraineană sub premierul Viktor Orbán, politicienii europeni cer consecințe. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta Comisiei de Apărare […]
Patru ani de război. Liderii celor opt țări nordice și baltice, plus premierul Croației, plus conducerea Uniunii Europene, au sosit la Kiev # Aktual24
La a patra aniversare a invaziei la scară largă a Ucrainei, liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei au sosit la Kiev. Acest lucru a fost anunțat în X-ul său de către ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, scrie European Pravda. Welcome to Kyiv, dear allies, and thank you for standing […]
Patru ani de conflict, războiul a atins un nou nivel. Nicio zonă, nici spatele frontului, nu mai este sigură # Aktual24
Războiul din Ucraina a evoluat într-o confruntare de înaltă tehnologie, în care zonele sigure devin din ce în ce mai rare. Luptele din timpul invaziei rusești la scară largă a Ucrainei s-au schimbat atât de mult încât nici măcar teritoriile aflate la zeci de kilometri de front nu mai pot fi considerate relativ sigure, relatează […]
Tranzacția anului în retail. Proprietarul Lidl și Kaufland preia oficial rețeaua La Cocoș # Aktual24
Consiliul Concurenței a dat undă verde pentru preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz, autorizată doar cu o serie de condiții foarte stricte, spun cei de la Profit.ro. Grupul german deține deja pe piața din România rețelele de succes Lidl și Kaufland. Promisiuni pentru prețuri mici și extindere la nivel național Bogdan Chirițoiu a […]
