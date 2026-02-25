Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” din Focșani, câștigător al concursului „Colegiul de Antreprenoriat”

19:40

Ignorând condițiile meteo și căderile abundente de zăpadă, mai mulți tineri s-au cocoțat astăzi într-un Logan și au plecat la săniuș la Soveja, în Poiana Punga. După ce s-au distrat, au hotărât să se întoarcă însă, ce să vezi?, au rămas împotmoliți în zăpadă. Era 17.30 și se lăsase seara dar, norocul lor, jandarmii montani