Un tânăr muzician oferă cursuri gratuite pentru copiii talentați din Focșani

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 150 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru a doua decadă a lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie, mai puțin, de specialiști cu studii superioare. Potrivit […] Articolul Ai nevoie de un job? Aruncă un ochi pe oferta din baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.