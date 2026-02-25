Un tânăr muzician oferă cursuri gratuite pentru copiii talentați din Focșani
Jurnal de Vrancea, 25 februarie 2026 09:50
Lucian Ciochină, în vârstă de 28 de ani, absolvent al Liceul de Muzică „Gh. Tătărescu" (clasele I–XII) și în prezent student la Universitatea „Valahia" din Târgoviște, în cadrul Departamentului Muzică, lansează o inițiativă dedicată sprijinirii copiilor talentați din Focșani. Acesta oferă pregătire muzicală gratuită pentru cinci copii proveniți din familii cu posibilități financiare reduse, care […]
• • •
Acum 30 minute
10:00
Guvernul a adoptat ordonanțele privind reforma administrației și relansarea economică # Jurnal de Vrancea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea celor două ordonanțe de urgență pe care le-a descris drept esențiale pentru perioada următoare: una privind relansarea economică și alta care vizează reforma administrației publice din România. Șeful Executivului a explicat că ordonanța privind relansarea economică completează cadrul fiscal și bugetar existent și are ca obiectiv așezarea economiei pe […]
09:50
Acum o oră
09:40
Proteste ale sindicatelor din Învățământ împotriva măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar # Jurnal de Vrancea
Trei mari federații sindicale din educație organizează miercuri, 25 februarie, un protest la Palatul Cotroceni. Acțiunea este anunțată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater. Protestul se va desfășura între orele 12:00 și 13:30, este autorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 500 de […]
Acum 4 ore
08:10
1. Guvernul a adoptat marți seara reforma administrației, în urma căreia mii de bugetari vor fi dați afară până pe 1 iulie 2026. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a detaliat numărul angajaților din administrația centrală și locală care vor pleca acasă în urma reformei administrației, dar și impactul bugetar estimat al măsurilor. În total, 45.698 de […]
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec Zi bună pentru decizii rapide și inițiative curajoase. La locul de muncă apar oportunități neașteptate – ai grijă să nu te grăbești fără să analizezi detaliile. În plan sentimental, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. ♉ Taur Astăzi accentul cade pe stabilitate financiară. Este un moment potrivit să-ți reorganizezi bugetul sau […]
Acum 24 ore
19:00
Administrația Piețelor Focșani anunță încasarea tarifelor pentru luna martie 2026 # Jurnal de Vrancea
Administrația Piețelor Focșani S.A. anunță comercianții și producătorii că încasarea tarifelor lunare pentru utilizarea meselor aferente lunii martie 2026 va avea loc în perioada 25–27 februarie. Programul de încasări: 25 februarie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 26 februarie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 27 februarie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 Reprezentanții instituției precizează că toate abonamentele și rezervările pentru toate sectoarele […]
17:20
Ce spun procurorii în cazul omorului accidental de la Câmpuri: a fost folosită o armă confecționată artizanal! # Jurnal de Vrancea
Potrivit unui comunicat al Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu, la data de 23 februarie 2026 a fost înregistrată o cauză penală care vizează infracțiunile de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Anchetatorii au stabilit că, în seara zilei de 23 februarie, în jurul orei 18:30, bărbatul […]
16:10
Zona de munte a județului Vrancea reprezintă o prioritate strategică pentru președintele Nicușor Halici și pentru Consiliul Județean, datorită potențialului său natural, turistic și economic, care trebuie valorificat printr-o viziune coerentă și integrată. În acest context, președintele Nicușor Halici a avut o întâlnire de lucru cu primarii comunelor Năruja, Nereju, Valea Sării, Spulber, Paltin, Vrâncioaia […]
15:20
Primăria Focșani va prelua doar drumurile din noile cartiere care au utilitățile finalizate # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani nu va mai prelua drumurile private realizate în noile cartiere rezidențiale decât după ce dezvoltatorii își vor îndeplini toate obligațiile prevăzute în documentațiile de urbanism. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Cristi Misăilă, în cadrul ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU). Potrivit edilului, municipalitatea va condiționa preluarea […]
14:50
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță restricții temporare de circulație pe Autostrada A7 – Autostrada Moldovei, Calea 1 (sensul București → Focșani). Măsura va fi aplicată miercuri, 25 februarie, în intervalul orar 09:00 – 17:00, la kilometrul 54+690 (lotul 2: Mizil – Pietroasele). În zonă vor avea loc verificări privind tasarea terasamentului. Lucrările […]
14:40
Zeci de programe de formare profesională vor începe în luna martie, la nivelul întregii țări # Jurnal de Vrancea
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna martie 2026, 101 programe de formare profesională pentru un număr de 1.698 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București. Programele de formare profesională cu cele mai multe […]
12:30
Atelier dedicat muzicoterapiei pentru copiii cu dizabilități la Centrul Comunitar din Crângul Petrești # Jurnal de Vrancea
La finalul lunii februarie, părinții copiilor cu dizabilități din județul Vrancea au ocazia să participe la un atelier dedicat muzicoterapiei, organizat la Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități din Crângul Petrești. Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 14:00, la sediul centrului din strada Muzeului nr. 1, Petrești, în fostul […]
12:10
„Disonanțe: Omul dintre măști” – expoziție semnată de artista Alina Codin, la Galeriile de Artă din Focșani # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează luni, 9 martie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă din Focșani, vernisajul expoziției „Disonanțe: Omul dintre măști", semnată de artista Alina Codin. Curatoriată de Daniel Sur, expoziția propune o incursiune introspectivă în universul complex și adesea contradictoriu al identității umane contemporane. Proiectul explorează identitatea ca pe […]
11:30
Guvernul adoptă marți două ordonanțe de urgență care aduc schimbări importante atât în administrație, cât și în zona economică. După luni de amânări și negocieri în interiorul Coaliției, Executivul vine cu un pachet de măsuri care combină tăieri în aparatul public cu stimulente fiscale menite să sprijine relansarea economică. Una dintre noutăți vizează patrimoniul construit. […]
11:00
Perdele forestiere de protecție pe DN2, DN 2D și DN 11A. Prefectura Vrancea cere accelerarea procedurilor # Jurnal de Vrancea
Instituția Prefectului – Județul Vrancea a organizat o întâlnire de lucru dedicată stadiului de implementare a „Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție", un proiect considerat esențial pentru siguranța infrastructurii rutiere și protejarea comunităților locale. Discuțiile au vizat în mod special realizarea perdelelor forestiere aferente drumurilor naționale DN2, DN2D și DN11A. Reprezentanții instituțiilor implicate au […]
10:40
Cine este tânărul ucis accidental azi-noapte în comuna Câmpuri, cu o pușcă de vânătoare # Jurnal de Vrancea
Pe tânărul care a murit azi-noapte la Câmpuri (satul Gura Văii), într-un mod atât de tragic, brutal și stupid în chema Dorin Nițica. Avea doar 31 de ani și o viață întreagă înainte. Era căsătorit și avea un băiețel de câțiva anișori pe care îl iubea enorm. Destinul l-a luat însă prea repede din mijlocul […]
Ieri
09:10
Dragobete, sărbătoarea iubirii la români | Tradiții, superstiții și obiceiuri românești pe data de 24 februarie # Jurnal de Vrancea
Astăzi, 24 februarie 2026, românii sărbătoresc Dragobetele, una dintre cele mai îndrăgite tradiții populare dedicate iubirii, tinereții și primăverii. Considerată echivalentul autohton al Zilei Îndrăgostiților, sărbătoarea își are rădăcinile în folclorul românesc și în mitologia dacică. Personajul mitic Dragobete este descris în tradiția populară ca fiind fiul Babei Dochia, un tânăr chipeș și voinic, protector […]
09:00
Horoscopul zilei de 24 februarie 2026 ♈ Berbec Dragobetele îți aprinde pasiunea! Dacă ești într-o relație, surprinde-ți partenerul cu un gest spontan. Dacă ești singur, ai șanse mari să începi o poveste intensă. Profesional, evită impulsivitatea. ♉ Taur Pentru tine, iubirea înseamnă stabilitate. Azi e momentul perfect pentru discuții serioase despre viitor. O veste bună […]
09:00
Azi, 24 februarie, se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina. După patru ani de război, Kremlinul, care credea că va încheia așa-zisa „operațiune militară" specială în câteva zile, nu a reușit să ocupe decât mai puțin de 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea ocupată și „anexată" din 2014. Războiul din Ucraina este […]
09:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod galben de vânt puternic și viscol, valabile pentru zona de munte a județului Vrancea, începând de luni, 24 februarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar […]
05:10
Poliția confirmă: bărbatul din Câmpuri – împușcat accidental de cel care dorea să-i vândă o armă de vânătoare # Jurnal de Vrancea
În continuarea informării privind evenimentul sesizat la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 18:31, prin S.N.U.A.U. 112, în comuna Câmpuri, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea au stabilit, din primele verificări, că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani. Din cercetările efectuate până în acest moment a […]
23 februarie 2026
21:30
Din informațiile pe care le deținem la această oră, fapta s-a petrecut în jurul orei 19.00, în satul Gura Văii din comuna Câmpuri. Sursele noastre spun că un bărbat, în jurul vârstei de 30 de ani, s-a deplasat până la casa unui cunoscut pentru a-i vinde o armă de vânătoare, pe care acesta din urmă […]
19:40
ULTIMA ORĂ Doi morți pe DN 2B, în urma unui accident extrem de grav! O minoră și un adult transportați la spital! # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier grav s-a produs luni, 23 februarie, în jurul orei 17:45, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat, pe raza județului vecin, Brăila. Potrivit primelor date furnizate de polițiștii ajunși la fața locului, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din Făurei-Sat, care se deplasa dinspre Brăila către Buzău, ar […]
16:50
VIDEO Mașină de salubritate, blocată în noroiul din cartierul Mândrești al Focșaniului! Cetățenii: „Mulțumim primarului ales!” # Jurnal de Vrancea
Zilele acestea, pe strada Mieilor din cartierul Mândrești al municipiului Focșani, o mașină de salubritate aparținând companiei Polaris M Holding a rămas împotmolită în noroi. Autoutilitara, aflată în timpul programului de colectare a deșeurilor, s-a afundat cu roțile în stratul gros de pământ ud, nemaiputând înainta. Incidentul a avut loc în cursul dimineții, după mai […]
16:30
Treisprezece elevi ai școlilor militare de subofițeri jandarmi au început, astăzi, stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea. Este primul contact direct cu misiunile din teren pentru viitorii subofițeri, care fac astfel pasul din sala de curs în realitatea activităților operative. Elevii provin de la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș" din […]
16:20
Copii din toată țara dau startul primăverii la Cupa Mărțișorul Vrancei, la Bazinul Consiliului Județean # Jurnal de Vrancea
Primăvara începe cu energie, entuziasm și multă bucurie la Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea! Duminică, 1 martie, 258 de copii din mai multe județe ale țării vor lua startul la concursul de înot Cupa Mărțișorul Vrancei – competiția dedicată copiilor care iubesc apa, mișcarea și spiritul de fair-play. La start se aliniază copii […]
14:30
Sportivii de la CSM Focșani 2007 – CS Unirea Focșani au cucerit trei medalii de
14:00
Centrul Cultural Vrancea, spectacol deosebit organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sub egida Consiliului Județean Vrancea, Centrul Cultural organizează joi, 5 martie 2026, de la ora 18.00, o seară artistică dedicată doamnelor și domnișoarelor. Evenimentul, organizat la Galeriile de Artă Focșani, marchează apropierea zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii și propune publicului o întâlnire cu poezia și muzica folk. Invitații serii sunt Adrian […] Articolul Centrul Cultural Vrancea, spectacol deosebit organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
VIDEO Vrancea la zi – principalele evenimente ale săptămânii 23 februarie – 1 martie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea continuă, în această săptămână, implementarea proiectelor strategice pentru dezvoltarea județului, cu accent pe turism, energie verde, protejarea patrimoniului și investiții în infrastructură. Totodată, marcăm începutul primăverii prin evenimente dedicate comunității, de la Târgul de Mărțișor la competiții sportive pentru copii. Târgul Mărțișorului: 23 februarie – 1 martie, la Galeriile de Artă din […] Articolul VIDEO Vrancea la zi – principalele evenimente ale săptămânii 23 februarie – 1 martie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță restricții de circulație pe Autostrada A7 pe parcursul zilei de marți, 24 februarie. Astfel, între orele 09:00 – 17:00, pe Calea 1 – sens București – Focșani, se va aplica semnalizarea temporară conform schemei E.3 – „Lucrări pe banda marginală”. Practic, este vorba despre verificarea tasării […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe A7, București – Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Modificări temporare în trafic pe străzile Eroilor și Mihail Kogălniceanu din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță schimbări temporare în circulația rutieră pe două dintre străzile importante din oraș, în contextul lucrărilor de asfaltare și modernizare aflate în desfășurare. Decizia a fost luată în ședința Comisiei de Siguranța Circulației și vizează eliminarea sensurilor unice pe anumite tronsoane ale străzilor Eroilor și Mihail Kogălniceanu, pentru a permite accesul camioanelor […] Articolul Modificări temporare în trafic pe străzile Eroilor și Mihail Kogălniceanu din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Trei echipe din Vrancea, calificate la etapa națională a competiției FIRST Tech Challenge România # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești excelente pentru învățământul vrâncean. Echipele de robotică ale Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani – AICitizens, Liceului Teoretic „Ioan Slavici” Panciu – CyberLIS76 și Colegiului Național „Unirea” – BrickBot s-au calificat la etapa națională, după rezultate deosebite obținute la Regionala Est desfășurată la Piatra Neamț, în cadrul competiției FIRST Tech Challenge Romania, sezonul DECODE™. […] Articolul Trei echipe din Vrancea, calificate la etapa națională a competiției FIRST Tech Challenge România apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Șofer din Adjud, depistat beat la volan pe un bulevard din Focșani! Un altul a fost prins „trotilat” pe un drum județean # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică seara, în jurul orei 19.00, polițiștii rutieri au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe Bulevardul București din Focșani. Șoferul, un bărbat de 43 de ani din Adjud, a fost rugat să sufle în etilotest (poate și din cauza damfului pe care l-a dat oamenilor legii) iar aparatul a indicat că omul […] Articolul Șofer din Adjud, depistat beat la volan pe un bulevard din Focșani! Un altul a fost prins „trotilat” pe un drum județean apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 23 februarie 2026 ♈ Berbec Astăzi ai multă energie, dar și tendința de a reacționa impulsiv. La muncă, evită confruntările directe. În plan personal, cineva apropiat îți poate cere un sfat sincer. Seara aduce claritate într-o decizie importantă. ♉ Taur Zi bună pentru stabilitate financiară și planuri pe termen lung. E posibil […] Articolul Horoscopul zilei de 23 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22 februarie 2026
16:30
FOTO: Dublu aur pentru CSS Focșani la Campionatul Național de Judo U18 – Arad 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță remarcabilă pentru secția de judo a CSS Focșani, care a obținut două medalii de aur la Campionatul Național de Judo U18, desfășurat în perioada 21–22 februarie 2026, la Arad. Competiția, organizată de Federația Română de Judo, a reunit cei mai valoroși tineri judoka din țară, într-o întrecere de nivel ridicat, marcată de meciuri spectaculoase […] Articolul FOTO: Dublu aur pentru CSS Focșani la Campionatul Național de Judo U18 – Arad 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Prof. Ana Gavrilescu, desemnată „Directorul Anului” în mediul rural în cadrul Galei Teach for Romania 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ana Gavrilescu, director al Școala Gimnazială Tâmboești, a fost desemnată „Directorul Anului din mediul rural” în cadrul celei de-a cincea ediții a Galei organizate de Teach for Romania. Distincția vine în urma unui proces de selecție care a reunit peste 400 de nominalizări din întreaga țară. Competiția a evidențiat rolul esențial pe care directorii îl […] Articolul Prof. Ana Gavrilescu, desemnată „Directorul Anului” în mediul rural în cadrul Galei Teach for Romania 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 22 februarie 2026 ♈ BerbecZi dinamică, cu energie bună pentru inițiative personale și decizii rapide. Ai șansa să clarifici o situație care te-a frământat în ultima perioadă. În dragoste, răbdarea și controlul impulsivității îți aduc armonie. ♉ TaurTe concentrezi pe stabilitate și siguranță, mai ales în plan financiar. Este un moment potrivit […] Articolul Horoscopul zilei de 22 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:00
Dragobetele, sărbătorit prin lectură la Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, organizează marți, 24 februarie, începând cu ora 13.00, evenimentul „Dragobetele la Bibliotecă – Iubirea în pagini de carte”. Manifestarea va avea loc la sediul instituției din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13. Evenimentul este dedicat sărbătorii tradiționale românești a iubirii, Dragobetele, celebrată anual pe 24 februarie. Sub […] Articolul Dragobetele, sărbătorit prin lectură la Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21 februarie 2026
11:50
VIDEO: ULTIMA ORĂ! Traseul turistic Cheile Tișiței este închis temporar din cauza riscului de avalanșe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Atenție, iubitori ai muntelui! Din cauza riscului crescut de avalanșe, traseul turistic Cheile Tișiței este închis temporar, iar accesul în zonă este interzis până la îmbunătățirea condițiilor de siguranță. Jandarmii montani vrânceni sunt permanent pe teren, monitorizează zonele montane frecventate de turiști și intervin ori de câte ori este nevoie, pentru ca timpul petrecut la […] Articolul VIDEO: ULTIMA ORĂ! Traseul turistic Cheile Tișiței este închis temporar din cauza riscului de avalanșe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
ISU Vrancea a desfășurat misiuni de monitorizare ca urmare a evenimentelor generate de condițiile meteo # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: fiipregatit.ro În urma avertizării meteorologice cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie, pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea au desfășurat, pe parcursul nopții, misiuni de monitorizare a situației operative la nivelul județului. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, în județ nu au fost înregistrate incidente sau evenimente generate de condițiile meteorologice. Situația este […] Articolul ISU Vrancea a desfășurat misiuni de monitorizare ca urmare a evenimentelor generate de condițiile meteo apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
IPJ Vrancea: Măsuri și recomandări pentru populație în contextul codului galben de vreme rea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a anunțat măsurile dispuse în contextul atenționării meteorologice Cod Galben, caracterizată prin intensificări ale vântului, precipitații mixte, polei, ninsori și viscol. Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii acționează în această perioadă pentru monitorizarea permanentă a traficului rutier, în special pe arterele cu risc de înzăpezire sau formare a poleiului. De asemenea, se […] Articolul IPJ Vrancea: Măsuri și recomandări pentru populație în contextul codului galben de vreme rea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 21 februarie 2026 ♈ Berbec Ziua îți aduce un plus de energie și dorință de afirmare. La locul de muncă poți prelua inițiativa într-un proiect sau poți clarifica o situație care trena de ceva timp. Este important să îți dozezi impulsivitatea – nu toată lumea ține pasul cu ritmul tău alert. În […] Articolul Horoscopul zilei de 21 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16 județe, să fie actualizată și să se transforme, în această dimineață, într-un Cod portocaliu. 1. Guvernul va avea adoptat bugetul […] Articolul Cronica dimineții – 21.02.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20 februarie 2026
19:40
VIDEO S-au dus să se dea cu sania la Soveja și au rămas blocați cu Loganul în zăpadă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ignorând condițiile meteo și căderile abundente de zăpadă, mai mulți tineri s-au cocoțat astăzi într-un Logan și au plecat la săniuș la Soveja, în Poiana Punga. După ce s-au distrat, au hotărât să se întoarcă însă, ce să vezi?, au rămas împotmoliți în zăpadă. Era 17.30 și se lăsase seara dar, norocul lor, jandarmii montani […] Articolul VIDEO S-au dus să se dea cu sania la Soveja și au rămas blocați cu Loganul în zăpadă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:40
De la vinurile din Vrancea la „Frygay”! Pescobar șochează din nou cu un concept care promite să rupă Europa # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Antreprenorul Pescobar a anunțat lansarea unei noi afaceri care deja stârnește discuții în spațiul public: ceea ce el numește „primul lanț de fast-food LGBT din lume”. Brandul se va numi Frygay, iar numele a fost deja înregistrat oficial la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Anunțul a fost făcut recent, în cadrul unui […] Articolul De la vinurile din Vrancea la „Frygay”! Pescobar șochează din nou cu un concept care promite să rupă Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Violența în școli nu este doar despre cel care lovește, ci și despre toți cei care văd și tac! Prin sloganul proiectului care se desfășoară la nivel național „Scoate violența din anonimat!”, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea transmit că este foarte important să fie conștientizat faptul că indiferența este […] Articolul Polițiștii vrânceni – campanie de prevenire a violenței în școli apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Peste 710.000 de români beneficiază deja de sprijin Voucherele de energie vor fi acordate până la 31 decembrie 2026, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Potrivit acestuia, peste 710.000 de români primesc deja acest ajutor, iar cei care îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri. Sprijinul constă într-un tichet electronic de energie în valoare de […] Articolul Voucherele de energie, prelungite până la finalul anului 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Radarul Balastierelor, operațional până la jumătatea anului! Sunt așteptate controale în teren # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Radarul Balastierelor, sistemul informatic destinat monitorizării exploatărilor de agregate minerale, ar putea fi lansat și pus în funcțiune până la jumătatea acestui an. Anunțul a fost făcut vineri de ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acesteia, proiectul se află într-un stadiu avansat, iar Caietul de sarcini pentru […] Articolul Radarul Balastierelor, operațional până la jumătatea anului! Sunt așteptate controale în teren apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Sute de metri cubi de lemn confiscați de poliție în urma unor controale desfășurate în județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni și specialiștii Gărzii Forestiere Focșani au derulat în cursul de ieri o amplă acțiune în domeniul silvic, inclusiv șase percheziții domiciliare, care a vizat legalitatea exploatării, transportului, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase. Au fost efectuate 53 de controale, dintre care 42 pe linia transportului materialelor lemnoase, două la depozite și instalații de prelucrare, […] Articolul Sute de metri cubi de lemn confiscați de poliție în urma unor controale desfășurate în județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 150 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru a doua decadă a lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie, mai puțin, de specialiști cu studii superioare. Potrivit […] Articolul Ai nevoie de un job? Aruncă un ochi pe oferta din baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
