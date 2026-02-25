Elevi brașoveni, selectați în proiectul național Academia de Cariere Tehnice. Participanții au posibilitatea de a primi mini-granturi pentru ideile lor, pe care le pot transforma în inițiative reale

05:20

VIDEO De la o promisiune din copilărie, la o afacere educațională de succes. Cum a apărut, la Brașov, cel mai mare muzeu interactiv de științe din România. O fetiță de 10 ani din Brașov intră pentru prima dată într-un muzeu interactiv de științe în cadrul unei excursii la Zürich. Nu înțelege tot ce o înconjoară, [...]