Schimbarea titularului la utilitățile locuinței: Lista actelor necesare și pașii care trebuie urmați
BizBrasov.ro, 25 februarie 2026 04:10
Schimbarea titularului la utilitățile locuinței este o formalitate care reflectă realitatea contractuală și te protejează ca nou consumator responsabil. Deși poate părea un demers birocratic, în realitate este un proces clar, pentru care sunt prevăzute termene rezonabile de procesare. În felul acesta, îți asiguri recunoașterea consumului real al casei. Ce înseamnă schimbarea titularului la utilități [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 5 minute
05:40
București – Constanța este ruta pe care circulă cei mai mulți călători cu trenul, iar pe locul doi a urcat linia București – Henri Coandă, depășind traseul dintre Capitală și Brașov, arată datele pentru anul 2025 publicate de Club Feroviar. Cea mai populară rută este București – Constanța, cu 1,65 milioane de pasageri anul trecut, fiind [...]
05:40
Noua Lege „Nordis” promite să protejeze cumpărătorii limitând avansurile pe care dezvoltatorii le pot solicita înainte de finalizarea construcției. În realitate, reglementările au o serie de neclarități care afectează modul în care sunt finanțate proiectele imobiliare și riscă să blocheze dezvoltările aflate la început de drum. Legea „Nordis”, adoptată în noiembrie 2025, încearcă să limiteze [...]
Acum 10 minute
05:30
După divorţ, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără consimţământul fostului soţ – proiect adoptat de Senat # BizBrasov.ro
După divorţ, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără consimţământul fostului soţ – proiect adoptat de Senat. Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat, după divorţ, fără consimţământul fostului soţ, stipulează o propunere legislativă de modificare a Codului civil, care a fost adoptată de Senat. Propunerea legislativă va fi dezbătută și de Camera Deputaţilor, [...]
Acum 2 ore
04:10
Schimbarea titularului la utilitățile locuinței: Lista actelor necesare și pașii care trebuie urmați # BizBrasov.ro
Schimbarea titularului la utilitățile locuinței este o formalitate care reflectă realitatea contractuală și te protejează ca nou consumator responsabil. Deși poate părea un demers birocratic, în realitate este un proces clar, pentru care sunt prevăzute termene rezonabile de procesare. În felul acesta, îți asiguri recunoașterea consumului real al casei. Ce înseamnă schimbarea titularului la utilități [...]
Acum 12 ore
17:30
VIDEO Ninge abundent în zona montană a județului Brașov: Drumarii intervin cu utilajele de deszăpezire # BizBrasov.ro
Val puternic de ninsori în zona montană din centrul țării, în județele Brașov și Sibiu. „Acționăm cu toate utilajele de deszăpezire disponibile pentru asigurarea unor condiții sigure și confortabile de trafic. Vă rugăm să circulați cu prudență!”, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.
Acum 24 ore
16:40
Ministrul Agriculturii propune Comisiei Europene măsuri prin care se pot elimina practicile comerciale neloiale. Schimbări gândite la raft în magazine: limitarea mărcii proprii și uniformizarea adaosului comercial pentru aceeași gamă de produse # BizBrasov.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar. Acestea vizează limitarea volumului mărcii proprii a magazinelor, uniformizarea adaosului comercial pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării rabatului şi remizelor şi reglementarea discount-ului. [...]
16:30
Un procuror pensionar din Sibiu a dat în judecată Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. A mai cerut arestarea premierului și a ministrului de finanțe # BizBrasov.ro
Un procuror pensionar din Sibiu a dat în judecată Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. A mai cerut arestarea premierului și a ministrului de finanțe. Eugen Stoina, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pensionat [...]
15:10
FOTO Brașovul, în competiția pentru calificarea la Naționala de robotică FIRST Tech Challenge # BizBrasov.ro
În perioada 28 februarie – 1 martie se desfășoară la Alba Iulia etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, organizată de Asociația Nație prin Educație, o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM anual pentru peste 5.000 de elevi de liceu și mentorii lor. Încă din 2016, asociația este [...]
14:50
Ordonanțele de urgență privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică, dezbătute de guvernanți diseară # BizBrasov.ro
Guvernul se va reuni în ședință, marți, la ora 18.00, a anunțat Biroul de presă al Executivului. Potrivit surselor G4Media, ședința a fost convocată pentru adoptarea ordonanțelor de urgență privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică. Coaliția a ajuns la un acord, luni, în unanimitate, pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor [...]
14:50
Șofer „amator” din Racoș, arestat pentru 30 de zile după ce a fost prin băut la volan în drum spre „oraș” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov – Biroul Drumuri Naționale și Europene efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de arestare preventivă, după ce acesta ar fi săvârșit mai multe infracțiuni la regimul rutier. Duminică seara, în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene Brașov au [...]
14:30
Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, în urma investigației derulate de autoritate în acest caz. „Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții [...]
14:30
VIDEO Percheziții domiciliare în județul Brașov, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de un sfert de milion de lei # BizBrasov.ro
VIDEO Percheziții domiciliare în județul Brașov, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de un sfert de milion de lei. Astăzi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în aplicare 3 mandate de [...]
14:10
Bărbații, tot mai curajoși! A crescut numărul taților care participă la momentul magic al nașterii copiilor, la Maternitatea Brașov: „Viitorii părinți apreciază mult aceste clipe” # BizBrasov.ro
Nasterea unui copil este un moment magic pentru familie. Momentul naşterii este o ecuaţie necunoscută atât pentru mamă, dacă este la prima naştere, cât şi pentru tată. Studiile arată că prezenţa şi sprijinul tatălui în timpul travaliului şi al naşterii sunt importante pentru succesul mamei în a avea o naştere naturală, normală. Este o combinație [...]
13:50
Volumul „Meserii nerecomandate femeilor”, semnat de Gabriela Adameşteanu, va fi lansat mâine la Brașov # BizBrasov.ro
Volumul „Meserii nerecomandate femeilor”, de Gabriela Adameşteanu, publicat de curând la Editura Polirom, în seria de autor dedicată, va fi lansat miercuri, 25 februarie, ora 18:00, la Librăria „Șt.O. Iosif” (Mureșenilor 14 Brașov). „Meserii nerecomandate femeilor este o carte de memorialistică remarcabilă, singulară în literatura română. Gabriela Adameșteanu lucrează cu temele majore ale universului ei [...]
13:20
Și afaceriștii pot să pice în plasa escrocilor „din partea băncii” sau de la „criminalistică”. Ce a pățit un om de afaceri din Brașov # BizBrasov.ro
Și afaceriștii pot să pice în plasa escrocilor „din partea băncii” sau de la „criminalistică”. Ce a pățit un om de afaceri din Brașov. Imaginația infractorilor a ajuns la niveluri la care, orice om de bun simț poate să cadă într-o capcană frumos „împachetată”. Mesaje text, mesaje pe WhatsApp, e-mail-uri capcană, toate sunt folosite în [...]
13:20
Pompierii brașoveni au fost anunțați astăzi, în jurul orei 12:30, cu privire la izbucnirea unui incendiu la subsolul unui bloc de locuințe situat pe strada Lebedei, din cartierul Avantgarden La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. „Echipajele operative intervin [...]
12:50
Mâine vor suna alarmele la Râșnov. Va fi un exercițiu de testare a funcționării sirenelor: „Recomandăm cetățenilor să rămână calmi” # BizBrasov.ro
Mîine, începând cu ora 10:00, la Râșnov va avea loc un exercițiu de alarmare publică, pentru testarea sistemului de înștiințare și alarmare a populației. „În cadrul exercițiului va fi acționat semnalul „Alarmă aeriană”, compus din 15 impulsuri sonore, fiecare cu durata de 4 secunde, cu pauză de 4 secunde între ele. Precizăm că este doar [...]
12:40
Șantier pe 58 de străzi din Bartolomeu și Tractorul, în vederea modernizării rețelelor de apă și canalizare. Cât timp vor dura lucrările și ce străzi sunt afectate # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov a semnat contractul pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare din cartierele Bartolomeu și Tractorul, o investiție de peste 87,6 milioane de lei, finanțată din fonduri europene prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Lucrările fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul [...]
12:30
„Până când moartea ne va despărți”, printre spectacolele Teatrului „Sică Alexandrescu”, din această săptămână # BizBrasov.ro
Publicul este invitat la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Primul spectacol din această săptămână va avea loc joi, 26 februarie, de la ora 19.00, în Sala Studio. Este vorba despre piesa „Până când moartea ne va despărți” de Rémi de Vos, în regia lui Horia Suru. Un text contemporan despre viața de cuplu, cu suișurile și coborâșurile ei. [...]
12:00
Grup infracțional, destructurat de polițiști: 52 de percheziții la Brașov și alte județe, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciul este de aproape 7,5 milioane de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a 9 persoane, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor. „Din probatoriul administrat [...]
11:50
Meteorologii au emis opt avertizări cod portocaliu și galben de ninsori, viscol puternic în zona montană și vânt în județul Brașov și alte regiuni din țară # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis opt avertizări cod portocaliu și galben de ninsori, viscol puternic în zona montană și vânt în județul Brașov și alte regiuni din țară. Meteorologii au emis marți dimineață opt avertizări cod portocaliu și galben de ninsori, viscol puternic în zona montană și vânt în mai multe județe, valabile până miercuri seara, la [...]
11:10
Un nou tour-operator intră pe piața zborurilor charter de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând cu sezonul estival # BizBrasov.ro
Un nou tour-operator intră pe piața zborurilor charter de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând cu sezonul estival. Tour-operatorul Join UP! se extinde anul acesta și ajunge la una dintre cele mai mari dezvoltări geografice din România în ce privește orașele din care operează zboruri, având ca obiectiv să facă călătoriile ușor accesibile oricui, direct [...]
11:10
FOTO Echipa RoboAS din Brașov, în concurs la etapa regională de la Alba Iulia a „FIRST Tech Challenge România”, cea mai mare competiție de robotică pentru toate liceele din zona de centru a țării # BizBrasov.ro
În perioada 28 februarie-1 martie se desfășoară la Alba-Iulia etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, organizată de Nație prin Educație, cea mai mare competiție de robotică pentru toate liceele din zona de centru a țării. Sezonul în desfășurare marchează 10 ani de la lansarea competiției în România, un eveniment care a format mulți [...]
10:50
Dragobetele, sărbătoarea românească a iubirii, este celebrată astăzi. Tradiții și obiceiuri # BizBrasov.ro
În 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii în tradiția populară. Este o sărbătoare veche, legată de începutul primăverii și de renașterea naturii, dar și de promisiuni făcute din inimă. În trecut, Dragobetele era marcat prin numeroase obiceiuri, în special în mediul rural. Tinerii se adunau la petreceri și hore, iar dacă vremea era frumoasă [...]
10:10
Investiție de peste 14,7 milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public de pe 35 de străzi, majoritatea din Stupini # BizBrasov.ro
Primăria Brașov face un nou pas în programul de modernizare și extindere a iluminatului public, ajuns la etapa a IV-a. În ședința de plen a Consiliului Local de vineri, aleșii locali vor dezbate un proiect de hotărâre care vizează lucrări în valoare totală de 14.713.231 de lei, cu TVA inclus. Conform documentației, intervențiile vor viza [...]
10:00
Locuitorii din Râșnov vor beneficia, timp de o săptămână, de ecografii și analize medicale gratuite # BizBrasov.ro
Locuitorii din Râșnov vor beneficia, timp de o săptămână, de ecografii și analize medicale gratuite. În perioada 4 și 10 martie 2026, la Policlinica Râșnov se va desfășura campania „Din grijă pentru tine”, o inițiativă dedicată sănătății comunității locale. Acțiunea este organizată de comunitarea religioasă și Primăria din Râșnov. Râșnovenii pot beneficia gratuit de ecografii [...]
09:50
Un apropiat al premierului ungar Orban a pus ochii pe componenta imobiliară ale magazinelor Atac din România # BizBrasov.ro
Grupul ungar Indotek, controlat de omul de afaceri Dániel Jellinek, apropiat al premierului maghiar Viktor Orban, pregătește o achiziție care ar marca revenirea sa în forță pe piața de retail din România, într-un moment în care sectorul comercial local traversează o perioadă accelerată de reașezări, pe fondul schimbărilor de proprietari și al reconfigurării prezenței unor [...]
09:30
O cisternă plină cu butan – gaz exploziv – s-a răsturnat azi-noapte pe DN1 între Brașov și Sibiu. Roboții de intervenție de la ISU Brașov au fost trimiși la fața locului # BizBrasov.ro
O cisternă plină cu butan – gaz exploziv – s-a răsturnat azi-noapte pe DN1 între Brașov și Sibiu. Roboții de intervenție de la ISU Brașov au fost trimiși la fața locului. O autocisternă care transporta gaz butan s-a răsturnat, aseară, pe DN 1, între Brașov și Sibiu, generând uşoare scăpări de gaze. Locuitorii de pe [...]
09:10
Brașovul va ilumina astăzi literele de pe Tâmpa în culorile albastru-galben, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean, la 4 ani de la începutul invaziei rusești # BizBrasov.ro
Brașovul va ilumina astăzi literele de pe Tâmpa în culorile albastru-galben, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean, greu încercat de războiul declanșat în urmă cu patru ani. „În 24 februarie 2026 se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei. În această perioadă, poporul ucrainean a demonstrat un eroism [...]
06:10
Planurile noii conduceri a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav: Un milion de pasageri pe an din 2029, trecerea la orarul 24/24 din 2026 și renunțarea la subvenții din 2027 # BizBrasov.ro
Noua conducere a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav și-a impus o țintă de creștere de 200.000 de pasageri anual. Astfel, dacă planul este dus la îndeplinire, Aeroportul de la Ghimbav ar ajunge să depășească un trafic de un milion de pasageri anual abia în 2029, se arată într-o propunere de plan de afaceri propusă aprobării Consiliului [...]
06:00
Proiectul de 13 milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea troițelor junilor brașoveni a fost depus la ADR Centru. De ce a fost întârziată depunerea și când se va lua o decizie privind finanțarea din fonduri europene? # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a depus la mijlocul acestei luni, la Agenția de Dezvoltare Centru, proiectul de reabilitare a troițelor junilor brașoveni, proiect care a iscat scandaluri politice anul trecut, aleșii USR susșinând că prețurile sunt mult prea mari și că banii s-ar „sifona”. Proiectul, în valoare de peste 13 milioane de lei (cu TVA inclus), vizează [...]
05:50
Plata parcării în Brașov nu va mai putea fi fentată. Dispare fotografia „sperietoare” și se va aplica direct amendă, care poate ajunge la 1.000 de lei/ Ce se întâmplă cu tarifele # BizBrasov.ro
Subiectul așa-ziselor amenzi primite de șoferii care nu își achită parcarea în municipiul Brașov a fost intens dezbătut de-a lungul anilor, iar concluzia unanimă a fost că „fotografia” din parbriz este doar de „sperietoare”, fără alte consecințe. Astfel, unii șoferi profită din plin de acest lucru și au făcut coleție de astfel de notificări în timp [...]
Ieri
05:40
Brașovul trimite o factură de peste 19 milioane de lei Uniunii Europene pentru skatepark-ul de la Fartec # BizBrasov.ro
În vara anului trecut, Primăria Brașov a început demersurile birocratice în vederea accesării unor fonduri europene pentru skate-park-ul de la Pasajul Fartec. După finalizarea evaluarii tehnice și financiare a cererii de finanațare, a fost emisa decizia de admitere a proiectului, acesta trecând în etapa de contractare. Astfel, valoarea totală a proiectului a fost de 21.181.011,13 [...]
05:40
Bani europeni pentru refacerea pietonalului din Răcădău cu zone verzi generoase și alei din plută. Investiția totalizează peste 40 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a refăcut anul trecut proiectul de reabilitare a pietonalului din Răcădău pentru a-l transforma într-o adevărată pădure urbană, cu alei din plută, care permite drenarea apelor meteorice, cu zone verzi generoase și cu foarte mulți arbori, transformând zona dintr-o insulă de căldură, într-o zonă de agrement și relaxare. Conform primarului George Scripcaru, noua [...]
05:20
VIDEO De la o promisiune din copilărie, la o afacere educațională de succes. Cum a apărut, la Brașov, cel mai mare muzeu interactiv de științe din România # BizBrasov.ro
VIDEO De la o promisiune din copilărie, la o afacere educațională de succes. Cum a apărut, la Brașov, cel mai mare muzeu interactiv de științe din România. O fetiță de 10 ani din Brașov intră pentru prima dată într-un muzeu interactiv de științe în cadrul unei excursii la Zürich. Nu înțelege tot ce o înconjoară, [...]
04:50
Litigiu cu privire la dreptul de proprietate: Cum se rezolvă și în ce cazuri are loc? # BizBrasov.ro
Conflictele legate de dreptul de proprietate reprezintă situații care pot afecta siguranța locuirii și stabilitatea financiară. De la moșteniri complicate și erori cadastrale, până la revendicări istorice sau posesii de lungă durată, litigiile privind proprietatea apar acolo unde drepturile se suprapun sau nu sunt suficient de clare. Ce este dreptul de proprietate Proprietatea, în sens [...]
04:50
Dacia lansează o ediție specială a SUV-ului Duster, limitată la doar 500 de exemplare. Detaliile modelului inspirat de mașinile de la raliul Paris – Dakar # BizBrasov.ro
Dacia lansează o ediție specială a SUV-ului Duster, limitată la doar 500 de exemplare. Detaliile modelului inspirat de mașinile de la raliul Paris – Dakar. Dacia prezintă Duster Spirit of Sand, o ediție specială a SUV-ului compact autohton inspirat de modelele Sandrider de la Dakar și care va fi fabricat exclusiv pentru piața din România [...]
04:20
Ziua Universității Transilvania din Brașov: Expoziții tematice, recitaluri, concerte vocal-instrumentale și workshopuri, printre activitățile din aceste zile # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov celebrează „Ziua Universității” printr-un amplu program de manifestări academice, științifice, culturale, artistice și sportive, desfășurate în perioada 23 februarie – 6 martie 2026. „Expoziții tematice, recitaluri și concerte vocal-instrumentale, workshopuri de robotică, inginerie, matematică, informatică și știința materialelor, ateliere creative și educaționale, cursuri de proiectare și fabricație digitală, concursuri și competiții [...]
23 februarie 2026
18:00
„La Bohème”, 130 de ani de la premiera mondială: Spectacolul va avea loc pe scena Operei Brașov, la final de săptămână # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 28 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la spectacolul cu opera „La Bohème” de Giacomo Puccini. Cu acest prilej, marcăm 130 de ani de la premiera mondială a acestei lucrări, ce a avut loc pe 1 februarie 1896, la Teatrul Regio din Torino, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini, [...]
16:40
Profesori și elevi din Brașov, schimb de experiență în Polonia: Sunt implicați într-un proiect de explorare a modului în care jocurile pot fi integrate în educație # BizBrasov.ro
În perioada 16–20 februarie 2026, o delegație din Brașov, formată din doi elevi, cinci profesori și un reprezentant al Asociației Mioritics, a participat la prima vizită de lucru din cadrul proiectului „GameStory – Gamification and Education in Culturally Diverse Environments”, găzduită de polonezi, în Cracovia și în localități din apropiere. Vizita a marcat debutul implementării [...]
14:40
Amenzi de peste 300.000 de lei, aplicate de inspectorii Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în 2025. În urma controalelor, un furnizor de servicii sociale a rămas fără licență # BizBrasov.ro
169 de controale au făcut inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în 2025. Aceștia au dispus peste 500 de măsuri de remediere a problemelor constatate și au aplicat amenzi care depășesc 300.000 de lei. Cea mai gravă situație constatată a dus la retragerea licenței unui furnizor de servicii sociale, transmit [...]
14:20
VIDEO Pus pe harță cu partenera, la ora 3 dimineață. I-a trecut cheful de ceartă în beciul poliției # BizBrasov.ro
VIDEO Pus pe harță cu partenera, la ora 3 dimineață. I-a trecut cheful de ceartă în beciul poliției Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați duminică dimineața în jurul orei 03:00, de către o tânără, care le-a semnalat faptul că între părinții săi are loc un conflict și că mama acesteia este agresată [...]
14:20
150.000 de euro ar putea readuce în teren șase ambulanțe din Brașov. Speranțe pentru donații de la Fundația Metropolis # BizBrasov.ro
Șase autospeciale de intervenție ale Serviciului Județean de Ambulanță Brașov sunt trase pe dreapta după ce motoarele acestora s-au deteriorat și trebuie înlocuite. Repunerea lor în funcțiune ar costa peste 150.000 de euro – o sumă care nu poate fi acoperită din bugetul din acest an, marcat de restricții financiare. O soluție ar putea veni [...]
13:50
Poiana Brașov, „împânzită” de polițiști. Amenzi în valoare de 5.000 de lei și două permise de conducere reținute # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au organizat o acțiune în Poiana Brașov. „Astfel, în intervalele orare 07.00-09.00 dimineața și 18.00-20.00 seara, polițiștii au acționat pe străzile din stațiune, ocazie cu care au legitimat persoane, au verificat autoturisme și au efectuat peste 100 de testări pentru consumul de alcool și substanțe interzise. [...]
13:40
Tânăra în vârstă de 18 ani care și-a înjunghiat partenerul, reținută de procurori și propusă pentru arestare preventivă # BizBrasov.ro
Tânăra în vârstă de 18 ani care și-a înjunghiat partenerul, reținută de procurori și propusă pentru arestare preventivă. După cum vă informa Biz Brașov în exclusivitate în această dimineață, o femeie și-a înjunghiat sâmbătă partenereul de viață. Procurorii au dispus reținerea agresoarei pentru 24 de ore și au propus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 [...]
13:20
La furat… cu ghiozdanul: Un brașovean și-a făcut un obicei „prost”, până când a fost prins de polițiști. De data aceasta, a furat produse în valoare de 1.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, de pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Brașov, care [...]
13:10
Tânăr agresiv, reținut de polițiști, după ce „i-a dărâmat” ușa unui vecin și a intrat în casă peste acesta pentru a se lua la harță # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție au intervenit în urma unei sesizări privind o faptă de distrugere și au dispus la scurt timp reținerea bărbatului care se manifesta agresiv. Duminică dimineața, în jurul orei 10:00 dimineața, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de [...]
13:00
Un fost fotbalist portughez, manager sportiv la un club de fotbal din țara noastră, a învățat limba română fără profesor. Ce s-a întâmplat la Brașov, în primul an după ce s-a mutat în România # BizBrasov.ro
Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la liderul din SuperLiga, Universitatea Craiova, a dezvăluit cum a învățat atât de bine limba română. Ce a făcut după ce a ajuns în țara noastră, în urmă cu mai mulți ani. Majoritatea străinilor din fotbalul românesc preferă să se exprime în engleză la interviuri și la conferințele de [...]
12:50
O familie de turiști acuză că a fost atacată de ploșnițe într-o vilă din Predeal, în acest weekend # BizBrasov.ro
O familie de turiști acuză că a fost atacată de ploșnițe într-o vilă din Predeal, în acest weekend. Pe un grup de socializare din Predeal este zarvă mare începând de ieri. Într-o postare, însoțită de poze și urmată de foarte multe cometarii, este prezentată pățania unei familii cazată în week-end într-o unitate turistică din Predeal. [...]
12:30
ANAF controlează 62 de firme de protecție şi pază. Suspiciuni de neplată a taxelor și a contribuțiilor către Stat # BizBrasov.ro
ANAF a anunţat că demarează controale ample, la nivel național, în rândul firmelor cu activități de protecție şi pază, iar 62 de societăți sunt vizate. Inspectorii au identificat risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat. „Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.