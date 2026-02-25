Schimbarea titularului la utilitățile locuinței: Lista actelor necesare și pașii care trebuie urmați

13:20

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, un bărbat ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin, de pe Calea București. „Imediat după sesizare, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat persoana bănuită, ca fiind un bărbat, de 32 de ani, din municipiul Brașov, care [...]