Zodia care va primi o veste neașteptată în prima săptămână din luna martie. Ce nativi vor fi favoriții horoscopului și se vor bucura din plin de surprize
SpyNews, 24 februarie 2026 21:20
Prima săptămână din luna martie vine cu surprize pentru una dintre zodii. Astrele anunță o veste neașteptată care poate schimba planuri, relații sau chiar direcția profesională. Nativii favorizați de horoscop vor simți că lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze în favoarea lor.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
22:00
O fetiță de numai 5 ani a devenit eroină după ce și-a salvat mama dintr-o situație limită. Deși este atât de mică, micuța a avut o reacție rapidă și a făcut exact gestul care i-a salvat viața femeii care a adus-o pe lume.
Acum 15 minute
21:50
Dana Roba, imaginea cu care și-a pus pe jar urmăritorii. Cu cine a petrecut make-up artista de Dragobete # SpyNews
Dana Roba și fostul iubit s-au despărțit, după ce au petrecut împreună Ziua Îndrăgostiților. Make-up artista și-a pus pe jar urmăritorii, după ce a postat o imagine în care pare că este alături de cineva, o persoană căreia nu i-a dezvăluit identitatea.
Acum 30 minute
21:40
Surpriză de proporții la Power Couple! Pe lângă Adda și Cătălin, un alt cuplu eliminat a reintrat în competiție # SpyNews
Surpriză de zile mari la Power Couple! După ce Adda și Cătălin Rizea s-au calificat în semifinala competiției, un alt cuplu a reintrat în concurs. Totul, datorită unei superputeri, câștigate de familia Rizea. Iată mai multe detalii!
Acum o oră
21:20
Zodia care va primi o veste neașteptată în prima săptămână din luna martie. Ce nativi vor fi favoriții horoscopului și se vor bucura din plin de surprize # SpyNews
Prima săptămână din luna martie vine cu surprize pentru una dintre zodii. Astrele anunță o veste neașteptată care poate schimba planuri, relații sau chiar direcția profesională. Nativii favorizați de horoscop vor simți că lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze în favoarea lor.
21:10
Mara Bănică și-a ieșit din minți! Mesajul dur transmis de prezentatoarea TV: „Cine ne despăgubește?” # SpyNews
Mara Bănică a fost enervată la culme! Prezentatoarea TV și-a ieșit din minți, după ce a trecut printr-un moment neplăcut. Mai exact, vedeta de la Antena Stars s-a ales cu cauciucul tăiat la mașină, din cauza craterelor din străzi. Iată ce mesaj a transmis!
21:10
Familia și apropiații îl susțin pe Aris Eram, concurent la Survivor, în echipa Faimoșilor. Pe conturile lui de pe rețelele de socializare, au apărut imagini de colecție cu concurentul din copilărie, imagini în care apare alături de sora lui mai mare, Alexia Eram.
Acum 2 ore
20:50
Taylor Swift și-a surprins recent fanii cu imagini în care apare complet naturală, fără pic de machiaj. Vedeta și-a arătat frumusețea autentică, fără niciun filtru.
20:50
Cum l-a pus la punct Roxana de la Mireasa pe Sebastian, după ce s-a apropiat de o altă fată. Nici nu vrea să mai audă de o relație cu el # SpyNews
Roxana și Sebastian de la Mireasa au pus punct cunoașterii, iar mai apoi el s-a arătat interesat de Amalia, tânăra care i-a atras atenția și în trecut. Roxana s-a arătat extrem de deranjată și a spus că nici nu vrea să mai audă de o relație cu el.
20:50
Ce cuplu eliminat a revenit în competiția Power Couple. Cine sunt concurenții care s-au propulsat în semifinală # SpyNews
Surpriză în Power Couple! Un cuplu eliminat a revenit în competiție, reușind să se propulseze direct în semifinală și să își continue drumul spre marele premiu. Cine sunt concurenții care au reintrat în cursă.
20:40
Minodora, detalii neștiute despre momentul în care a aflat că este însărcinată! Un lăutar celebru i-a cumpărat testul de sarcină # SpyNews
Minodora a făcut declarații impresionante! Artista a vorbit despre momentul în care a aflat că este însărcinată, iar detalii neștiute au ieșit la iveală. Vedeta se afla în turneu cu niște maneliști extrem de cunoscuți, iar unul dintre ei i-a achiziționat testul de sarcină. Iată ce a povestit!
20:20
O prezentatoare TV oferă 1 milion de dolari în schimbul mamei sale! Femeia de 84 de ani a dispărut în urmă cu trei săptămâni # SpyNews
O prezentatoare TV trece prin momente de coșmar după ce mama ei, în vârstă de 84 de ani, a dispărut cu trei săptămâni în urmă. Potrivit autorităților, femeia ar fi fost luată împotriva voinței sale. Pentru a o găsi cât mai repede, fiica disperată a anunțat o recompensă de 1 milion de dolari.
20:10
Bella Santiago, prima imagine cu burtica de gravidă! Ce mesaj i-a transmis soțului ei, Nicu Grigore, aflat la Survivor # SpyNews
Bella Santiago a șocat Internetul! Artista s-a afișat pentru prima dată cu burtica de gravidă, iar postarea sa a fost însoțită de un mesaj de-a dreptul emoționant. Nicu Grigore, soțul ei, se află la Survivor, însă cântăreața este în permanență cu gândul la el. Iată ce i-a transmis!
20:10
Claudia de la Mireasa a izbucnit în lacrimi, în direct. Ce s-a întâmplat între ea și Daniel # SpyNews
Claudia și Daniel de la Mireasa s-au declarat un cuplu în urmă cu două zile, însă au deja probleme. Concurenta a izbucnit în lacrimi, la Mireasa - Capriciile iubirii, deranjată fiind de o replică a iubitului ei.
Acum 4 ore
19:40
Atenție, frige! Diana Munteanu s-a afișat în ipostaze cel puțin incendiare, în timp ce făcea sport! Vedeta de la Neatza arată impecabil la cei 47 de ani ai săi, iar cele mai recente imagini pe care le-a postat i-au lăsat pe internauți cu gura căscată.
19:30
Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan au avut recent un schimb de replici amuzant, care i-a făcut pe fani să zâmbească. În timp ce Andrei îi reproșa, mai în glumă mai în serios un lucru, iubita lui a ținut să îi explice cum stă treaba, de fapt.
19:20
Mihai Onilă trece prin momente grele. Fostul membru al trupei AXXA și-a pierdut astăzi tatăl. Bărbatul a murit la 85 de ani și a lăsat multă durere în urma lui.
19:00
Cine ar fi crezut că fetița zâmbitoare din imaginea de mai jos va ajunge să cucerească milioane de oameni prin piesele ei? Azi, o mulțime de persoane o admiră și îi fredonează melodiile. Tu o recunoști?
19:00
Postul Paștelui a început deja pe 23 februarie și durează până pe 11 aprilie. Este considerat cel mai aspru post din an și există doar două zile cu dezlegare la pește, în zile de sărbătoare.
19:00
Ramona Olaru este din ce în ce mai fericită! Asistenta de la Neatza iubește din nou, iar informația a fost făcut publică de ea însăși, pe conturile sale de socializare. Partenerul său pre-se să se topească după ea, astfel încât, astăzi, de Dragobete, i-a pregătit o surpriză frumoasă vedetei. Iată despre ce este vorba!
18:40
Vanessa și Bogdan de la Ploiești, tot mai apropiați! Indiciul care arată că relația lor este din ce în ce mai serioasă # SpyNews
Vanessa și Bogdan de la Ploiești nu se mai ascund! Lucrurile sunt din ce în ce mai serioase între ei, iar asta nu o spunem noi, ci faptele lor. Există un indiciu clar, care indică faptul că manelistul și iubita lui au planuri mari împreună. Iată despre ce este vorba!
18:40
Un elicopter s-a prăbușit peste o piață de fructe! Patru persoane au murit. Imagini de la fața locului # SpyNews
Un elicopter s-a prăbușit peste o piață aglomerată de fructe, provocând moartea a patru persoane. Martorii spun că scena a fost de-a dreptul șocantă. Imaginile de la fața locului arată haosul instalat imediat după tragedie.
18:30
Laura Giurcanu, însărcinată pentru prima dată? Influencerița a răspuns la una dintre cele mai frecvente întrebări # SpyNews
Laura Giurcanu a reacționat, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată. Influencerița a mărturisit că este una dintre întrebările care i se adresează des, inclusiv în realitate, nu doar în mediul online. Urmăritorii ei au crezut că va deveni mamă, după ce șatena s-a afișat cu o burtică suspectă.
18:20
Șoferul implicat în accidentul mortal din Brăila, unde o fetiță a rămas fără părinți, nu era la prima abatere. Pentru ce mai fusese condamnat # SpyNews
Șoferul care a provocat accidentul mortal din Brăila, în urma căruia o fetiță a rămas fără părinți, nu era la prima abatere. Potrivit informațiilor, bărbatul fusese anterior condamnat pentru conducere sub influența alcoolului.
Acum 6 ore
18:00
Corina Dănilă și soțul cu 12 ani mai tânăr, ipostaze rare! Actrița iubește ca la 20 de ani # SpyNews
Corina Dănilă iubește ca la 20 de ani! Actrița trăiește clipe de poveste cu cel cu care s-a căsătorit în urmă cu aproximativ șase ani, în mare secret. Deși Dorin Enache este mai tânăr decât ea cu peste 10 ani, acest lucru pare să nu conteze. Iată în ce ipostaze de colecție s-au afișat! Spynews.ro are informațiile de care aveți nevoie!
17:50
Oana Roman a depus plângere la poliție. De ce s-a văzut nevoită să apeleze la oamenii legii # SpyNews
Oana Roman a decis să acționeze împotriva celor care îi lasă comentarii în care o denigrează, pe rețelele de socializare. Vedeta a depus plângere la poliție, după ce s-a trezit că un bărbat a lăsat mai multe mesaje la adresa ei, a fiicei sale și a Mioarei Roman, decedată în urmă cu doi ani.
17:40
Noi informații în cazul bebelușului român care a murit în Italia. Ar fi înghițit cocaină. Ce declarații șocante a făcut mama lui # SpyNews
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul bebelușului român care a murit în Italia. Ultimele informații arată că micuțul ar fi înghițit cocaină. Ce declarații șocante a făcut mama lui.
17:30
Soțul Larisei Udilă a dat jos kilograme bune! Ambii parteneri se află în proces de slăbire, iar influencerița a oferit detalii despre situația în care se află. Potrivit spuselor sale, Alexandru Ogică, tatăl copiilor ei, s-a pus serios pe treabă, iar rezultatele se văd.
17:20
Raluca de la Mireasa, mesaj subtil la adresa lui Ion Șaulescu, după ce a anunțat despărțirea. Tânăra știe exact ce vrea de la viitorul iubit # SpyNews
Ion Șaulescu de la Mireasa a anunțat recent despărțirea de Raluca, după ce în trecut au fost separați de mai multe ori. Cei doi au ajuns anul trecut inclusiv în pragul divorțului, iar acum pare că este vorba de o separare definitivă. Raluca însă, crede că își va găsi bărbatul potrivit.
17:10
A murit fiica unei influencerițe celebre. Tânăra avea 23 de ani: "Copilaşul meu drag, de ce" # SpyNews
Durere fără margini pentru o cunoscută influenceriță de fitness, după ce fiica sa s-a stins din viață la vârsta de 23 de ani. Vestea tragică a fost anunțată chiar de femeie, printr-un mesaj sfâșietor publicat în mediul online.
17:00
Sorin Copilul de Aur trăiește zile fericite! Acesta este sărbătorit astăzi, iar soția sa, Alina, l-a surprins într-un mod inedit. Manelistul a împlinit 36 de ani, iar femeia care îi este alături nu l-a neglijat nicio secundă. Iată mai multe detalii!
16:50
Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, atac la adresa Andreei Bostănică: „Poate îl vrei tu pe Bogdan”. Ce i-a transmis Iasmina # SpyNews
Iasmina și-a surprins urmăritorii, după ce a atacat-o pe Andreea Bostănică. Bruneta a apărut într-un live, pe TikTok, alături de mama ei, în care a povestit că influencerița s-ar fi luat de ea. Ca orice părinte, și mama Iasminei i-a sărit în apărare, crezând că, într-adevăr, cineva a comentat la adresa fiicei sale.
16:30
Elev de 13 ani, căzut de la etajul școlii unde învață, în Bistrița-Năsăud. Cum s-ar fi petrecut totul # SpyNews
Un incident grav a avut loc într-o unitate de învățământ din Bistrița-Năsăud, unde un elev în vârstă de 13 ani a căzut de la etajul școlii în timpul programului. Cum s-ar fi petrecut totul și ce spune directoarea.
16:30
El Mencho, cel mai căutat om din Mexic, a fost capturat și ucis în urmă cu două zile. Membrii cartelului Jalisco, condus de acesta, au provocat răscoală în mai multe state. Interesant este și modul în care forțele de securitate au reușit să ajungă pe urmele liderului.
16:30
Mihai Bendeac, urare emoționantă de ziua mamei sale! Ce i-a transmis actorul femeii care l-a adus pe lume # SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Mihai Bendeac! Actorul își sărbătorește astăzi mama, iar urarea pe care i-a făcut-o este de-a dreptul emoționantă. Emilia Bendeac a fost surprinsă, adesea, în ipostaze inedite de către fiul său și, nici de această dată, vedeta nu a dat greș. Juratul The Ticket a postat imagini impresionante cu femeia care l-a adus pe lume.
16:20
Dan Bălan a susținut, de curând, un concert la Chișinău. Artistul a cântat o parte din piesele lui celebre, iar fanii au fost în extaz. Totuși, cei care îl apreciază au fost îngrijorați, după ce a apărut că nu se simte bine. Imaginile cu el au stârnit rapid reacții pe rețelele de socializare.
Acum 8 ore
15:50
Celebrul actor din filmul ”Revenge of the Nerds” a fost găsit mort! Se confrunta cu o afecțiune gravă # SpyNews
Robert Carradine a murit la vârsta de 71 de ani! Celebrul actor din filmul ”Revenge of the Nerds” a fost găsit fără suflare recent, de familia lui. Robert Carradine s-a confruntat în ultimii 20 de ani cu o afecțiune.
15:50
Una dintre fetele implicate în accident, alături de Iuliana Beregoi, vorbește: ”Asta e grav”. A fost acuzată că a consumat alcool # SpyNews
Iuliana Beregoi a fost acuzată că a consumat alcool în accidentul în care ea și alți prieteni au fost implicați. În urma reacției Andreei Bostănică, una dintre fetele care au fost pe atunci la fața locului a reacționat. Iată ce a avut de spus!
15:20
Ioana Grama se pierde în ochii iubitului ei, Gabriel! Amorezii sărbătoresc împreună Dragobetele # SpyNews
Ioana Grama petrece Dragobetele alături de iubitul ei, Gabriel. Influencerița i-a fotografiat acestuia unul dintre ochii care au cucerit-o. Ca de obicei, bruneta a fost surprinsă cu un buchet superb de trandafiri albi.
15:10
Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică # SpyNews
Laura Crișan a primit o nouă lovitură! Femeia acuzată că și-a ucis tatăl, pe celebrul afacerist Ioan Crișan din Arad, a fost dată în judecată de propria fiică! I se cer daune de jumătate de milion de euro!
14:40
Carmen de la Sălciua a fost pusă la zid, după ce a luat proporții. Cântăreața trece printr-o transformare fizică vizibilă, iar internauții au sărit rapid la atac. Iată cum a reacționat artista la vorbele negative despre ea!
14:40
S-a declanșat stare de urgență din cauza ninsorilor puternice! Restricții pentru populație # SpyNews
Este stare de urgență în cinci state din SUA din cauza furtunii puternice de zăpadă. Peste 60 de milioane de locuitori sunt afectați de ninsorile abundente din ultimele zile. Au fost instituite restricții pentru păstrarea siguranței oamenilor.
Acum 12 ore
14:00
Băiețelul Claudiei Puican se confruntă cu probleme de sănătate! Cântăreața a fost nevoită să cheme medicii acasă, după ce micuțul Amir a început să se simtă rău. Soția lui Armin Nicoară a făcut declarații despre problemele cu care fiul ei se confruntă.
14:00
Scandal între o influenceriță cunoscută din România și soțul ei! Alina susține că a fost bătută de Ionuț # SpyNews
O influenceriță din România duce o luptă grea cu soțul ei! Alina și Ionuț au împreună o fiică, pe Maya, însă, drumurile lor s-au despărțit de ceva timp. Tot ce a rămas între cei doi sunt multe acuzații pe care și le aduc reciproc. Tiktokerița s-a certat cu tatăl fiicei sale în timp ce era live, cu ochii în lacrimi!
13:30
Tatăl lui Mario Berinde, băiatul ucis de doi adolescenți în Cenei, a primit o veste proastă din spatele gratiilor! Judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara au respins cererea lui Viorel Berinde.
13:10
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC # SpyNews
Eliza Natanticu a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde și-a deschis sufletul față de Geanina Ilieș. Soția lui Cosmin Natanticu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă grea și a suferit un AVC.
12:40
A murit sosia lui Kim Kardashian! Bărbatul care a investit peste 100.000 de lire pentru a arăta la fel ca vedeta s-a stins fulgerător din viață. Sora acestuia a făcut declarații dureorase după vestea tragică.
12:30
Europa, lovită de un fenomen extrem de rar întâlnit! Picurii de ploaie vor avea culoarea sângelui, iar cerul va fi purpuriu # SpyNews
Europa va fi cuprinsă de un fenomen la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Atât culoarea picurilor de ploaie, cât și a cerului se va schimba! Haideți să aflăm în următoarele rânduri despre ce este vorba mai exact!
12:30
În penultima ediție din sezonul 3 Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă! Show-ul, lider de audiență! # SpyNews
Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro. Într-o vilă în care starea de bine guvernase atmosfera, totul s-a schimbat la aflarea veștilor. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Power Couple, iar Dani Oțil se pregătește să le ofere concurenților vești care vor surprinde pe toată lumea!
12:00
Accident aviatic grav! Un avion medical s-a prăbușit cu mai multe persoane la bord. Conform informațiilor transmise de autorități, au fost găsiți mai mulți pasageri morți la locul tragediei.
11:50
Tzancă Uraganu s-a filmat cu trei dintre copiii săi. A transmis un mesaj ironic: "Vă dați seama..." # SpyNews
Tzancă Uraganu are trei copii împreună cu Lambada, iar cu Alina Marymar are o fiică. Manelistul s-a fotografiat cu trei dintre aceștia, Yamal Andrei fiind singurul care lipsea din peisaj. Cântărețul a transmis un mesaj plin de ironie!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.