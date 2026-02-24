Laura Cosoi, mesaj emoționat la aproape șase ani de la moartea tatălui. Vedeta și-a pierdut și mama în urmă cu doi ani

16:20

Dan Bălan a susținut, de curând, un concert la Chișinău. Artistul a cântat o parte din piesele lui celebre, iar fanii au fost în extaz. Totuși, cei care îl apreciază au fost îngrijorați, după ce a apărut că nu se simte bine. Imaginile cu el au stârnit rapid reacții pe rețelele de socializare.