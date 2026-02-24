O fetiță de 5 ani și-a salvat mama de la moarte. Ce gest a făcut micuța

18:00

Corina Dănilă iubește ca la 20 de ani! Actrița trăiește clipe de poveste cu cel cu care s-a căsătorit în urmă cu aproximativ șase ani, în mare secret. Deși Dorin Enache este mai tânăr decât ea cu peste 10 ani, acest lucru pare să nu conteze. Iată în ce ipostaze de colecție s-au afișat! Spynews.ro are informațiile de care aveți nevoie!