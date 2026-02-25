România a atras 200 de milioane de euro din PNRR pe componenta de turism şi cultură. Cei mai mulţi bani au mers pe proiectele din Bucureşti, Cluj, Covasna şi Suceava
Ziarul Financiar, 25 februarie 2026 16:30
România a atras 200 de milioane de euro din PNRR pentru proiectele din zona de turism şi cultură, potrivit tabloului de bord PNRR pus la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Componenta de turism şi cultură din PNRR este una dintre cele care beneficiază de cea mai mică finanţare, dar cu toate acestea 273 de proiecte au fost finanţate din bani europeni.
