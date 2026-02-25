Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR: Este clar că Liberty Galaţi nu a avut capital de lucru, nu a avut capacitatea şi susţinerea financiară necesară pentru a trece prin momentele dificile şi a-şi menţine activitatea

Ziarul Financiar, 25 februarie 2026 14:30

Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR: Este clar că Liberty Galaţi nu a avut capital de lucru, nu a avut capacitatea şi susţinerea financiară necesară pentru a trece prin momentele dificile şi a-şi menţine activitatea

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
14:30
Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR: Este clar că Liberty Galaţi nu a avut capital de lucru, nu a avut capacitatea şi susţinerea financiară necesară pentru a trece prin momentele dificile şi a-şi menţine activitatea Ziarul Financiar
Acum o oră
14:15
Vlad Bodea, Bento: Lipsa predictibilităţii şi înarmarea AI cu componentă geopolitică duc la decizii mai puţin strategice şi la duplicarea locală a funcţionalităţilor, departe de scopuri utile Ziarul Financiar
14:15
Mihaela Mihailescu, BERD: Aceste CfD-uri pe nuclear sunt menţionate deja în legislaţie. Când am pregătit schema de suport pe regenerabile, la solicitarea Minsiterului Energiei, am inclus ca legislaţie pregătirea pentru contracte pentru diferenţă nucleară. Mă aştept ca acestea să fie implementabile uşor. Ziarul Financiar
14:15
Lucian Măţăoanu, CEO Hyperfy & Security4Energy: Zona de cybersecurity reprezintă doar 1,5% din cheltuielile unui site de energie regenerabilă, un procent foarte mic Ziarul Financiar
14:15
Aristotel Marius Jude, Romgaz: Liberalizarea totală a preţului la gaze ar fi putut crea probleme; perioada de tranziţie trebuie să asigure un preţ sustenabil până la intrarea gazelor din Neptun Deep Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:45
Mihai Manole, Tema Energy: Observăm efervescenţă în sectorul centrelor de date din România, cu 100 MW în centre private şi 100 MW în centre publice. Vor fi mişcări mari în Europa în anii următori, implicit şi pe piaţa locală Ziarul Financiar
13:30
Rompetrol ar putea închide trei benzinării din Constanţa după ce primăria oraşului nu a prelungit contractele de asociere Ziarul Financiar
13:00
Lucian Enaru, Country General Manager, Schneider Electric Romania: Tehnologia pentru data centere este disponibilă în România, dar nimeni nu stă după noi să facem investiţiile. Aceste proiecte se planifică cu ani înainte Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:30
Ce impact au restaurantele McDonald’s în economia României: contribuţie totală de 1,79 miliarde lei la PIB şi taxe de 481 milioane de lei Ziarul Financiar
12:15
BREAKING România iese pe pieţele internaţionale cu obligaţiuni în euro la 7 ani, redeschiderea unei emisiuni de bonduri în euro cu scadenţă in 2044 şi o emisiune în dolari pe termen lung, 10 ani Ziarul Financiar
12:15
Mădălina Rachieru-Postolache, Clifford Chance: Piaţa finanţărilor din energie s-a maturizat; România începe să îşi definească propria practică Ziarul Financiar
12:00
Dragoş Pătroi: Gap-ul de TVA : între indicator statistic şi fascinaţia mediatică Ziarul Financiar
12:00
Plata facturilor nu a fost nicicând mai plăcută, ce ai zice să vă adunaţi în sufrageria unui prieten şi să plătiţi facturile simultan? „Admin night” este un nou trend care te stimulează să nu mai amâni sarcinile importante şi să le faci cu prietenii Ziarul Financiar
12:00
De la o simplă platformă de entertainment şi socializare, la un job real. Cum se transformă tinerii în creatori de conţinut şi câţi bani fac din TikTok? „Un video se plăteşte cu până la 600 de euro şi am undeva la 3-4 campanii plătite pe lună” Ziarul Financiar
11:45
Gabriela Trânbiţaş, Romgaz: Paradoxal, un preţ mai mare pe piaţa liberă poate aduce un profit mai mic decât cel reglementat, o dovadă a necesităţii alinierii fiscale înainte de dereglementare Ziarul Financiar
11:45
Primarii ca actori ai competitivităţii europene Ziarul Financiar
11:30
România rămâne cea mai mare piaţă a grupului NEPI Rockcastle, cu proprietăţi imobiliare de aproape 3 mld. euro şi venituri operaţionale de 217,3 milioane de euro în 2025 Ziarul Financiar
11:00
Antreprenorul Raul Ţărnaru preia 80% din compania de construcţii Novarion DMX Construction din Sibiu pe care intenţionează să o listeze la BVB în acest an Ziarul Financiar
11:00
Suleiman Arabiat, Elevator Ventures: Vedem un progres în business în Europa Centrală şi de Est, în special în domenii precum tehnologia din energie şi zona energetică cu suprapuneri în fintech Ziarul Financiar
11:00
CE FACI CU BANII TĂI? Educaţia digitală a devenit parte a educaţiei financiare. Când AI-ul vine cu scam-uri greu de contracarat, ce soluţii ai să-ţi păstrezi banii în siguranţă? Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
FNGCIMM permite refinanţarea creditelor din IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS, cu garanţii de până la 4 mil. lei Ziarul Financiar
10:45
Ella Chilea, Forvis Mazars: România nu suferă de un dezavantaj structural, dar percepţia de risc, instabilitatea legislativă şi durata autorizărilor cântăresc decisiv în alocarea capitalului, în competiţia cu Polonia şi pieţele din Vest Ziarul Financiar
10:45
NEPI Rockcastle a înregistrat cifre financiare record în 2025, cu un profit distribuibil de 411 mil.euro, în creştere cu 6,7%. Primul parc fotovoltaic din România, în jud. Arad, este estimat să înceapă operaţiunile comerciale în T1 2026 Ziarul Financiar
10:30
Marius Cara, head of EIB Group Office Romania: EIB Group a acordat anul trecut finanţări de peste 1,1 miliarde euro în mari proiecte de infrastructură, dar în 2026 sunt câteva dealuri promiţătoare în energie Ziarul Financiar
10:30
Urmăriţi CE FACI CU BANII TĂI, ora 11:00. Educaţia digitală a devenit parte a educaţiei financiare. Când AI-ul vine cu scam-uri greu de contracarat, ce soluţii ai să-ţi păstrezi banii în siguranţă? Ziarul Financiar
10:30
Regatul Unit introduce de astăzi obligativitatea autorizaţiei electronice de călătorie. Cine are nevoie de „viza" ETA şi cum se obţine Ziarul Financiar
10:30
Filip & Company a asistat BT Property în achiziţia Record Park din Cluj-Napoca Ziarul Financiar
10:15
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 25 februarie, cu Alexandru Angelo, investitor pe piaţa de capital. Indicele BET, la prima scădere după şase maxime la rând. Cum arată piaţa? Ziarul Financiar
10:00
Ipotecare.ro: Românii achită printre cele mai mici taxe şi costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuinţă prin credit, de 1,6% din preţ, faţă de 5,6% la Budapesta sau 11% la Viena Ziarul Financiar
09:45
Discurs-maraton de 2 ore despre starea naţiunii: În cel mai lung discurs din istoria modernă a SUA, preşedintele Trump a criticat dur ambiţiile nucleare „sinistre” ale Teheranului şi a prezentat justificarea Washingtonului pentru o posibilă acţiune militară americană împotriva republicii islamice Ziarul Financiar
09:45
Analiză: Românii achită printre cele mai mici taxe şi costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuinţă prin credit, de 1,6% din preţ, faţă de 5,6% la Budapesta sau 11% la Viena Ziarul Financiar
09:30
Casa îi uneşte, banii îi testează. Haine, vacanţe şi pariuri, plăcerile personale care rămân personale şi în viaţa de cuplu Ziarul Financiar
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Indicele de referinţă BET întrerupe seria de maxime. Urmăriţi o discuţie cu ALEXANDRU ANGELO, investitor şi analist Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:15
ZF IT Generation. David Achim, Make IT in Oradea: Operăm cu un buget de 350.000 de euro pentru 2026. Organizăm primul hackathon deep tech direct în aeroport şi schimbăm structura programului de accelerare Bright Labs Ziarul Financiar
Asociaţia Make IT in Oradea, care susţine ecosistemul de start-up-uri tech aflate la început de drum, operează cu un buget cuprins între 300.000 şi 350.000 de euro pentru anul 2026, concentrându-şi resursele pe un nou format al incubatorului Bright Labs şi pe organizarea unor hackathoane deep tech inedite. Cu un istoric de cinci ani în care a direcţionat peste jumătate de milion de euro către fondatori de start-up-uri tech, asociaţia vizează anul acesta atragerea şi dezvoltarea unor soluţii tehnologice complexe, capabile să rezolve provocări reale din domenii strategice de infrastructură, primul vizat fiind sectorul aeroportuar.
08:15
Valentin Truţă, McDonald’s: investim peste 80 milioane euro în extinderea reţelei şi dezvoltarea restaurantelor în următorii trei ani şi vom crea peste 1.400 de noi locuri de muncă Ziarul Financiar
Premier Restaurants România, operatorul McDonald’s în România, accelerează dezvoltarea în condiţiile în care reţeaua de restaurante are deja o prezenţă solidă pe plan local, având 114 restaurante în 34 de oraşe şi peste 7.000 de angajaţi.
08:15
Bursă. Digi ia în calcul o IPO pentru afacerea din Spania. Conducerea spune că listarea nu este exclusă, iar operaţiunile locale ar putea fi separate pe bursă pentru a valorifica creşterea puternică din ultimii ani Ziarul Financiar
Amsterdam/Bucureşti – Digi Communications NV, operatorul european de telecomunicaţii cu pre­zenţă în România, Spania, Portugalia, Italia şi Belgia, a confirmat în cadrul prezentării rezultatelor preliminare pentru 2025 că o ofertă publică iniţială (IPO) a filialei spaniole rămâne „o posibilitate“, deşi nu există un calendar concret pentru aceasta, potrivit declaraţiilor conducerii.
07:15
Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai UiPath, pariază pe TenderingOS, o platformă AI pentru licitaţii publice dezvoltată de românii de la Neo Vision Group Ziarul Financiar
Neo Vision Group, dezvoltator de soluţii AI format pe structura fostei agenţii de software Neo Vision Dev, a lansat comercial TenderingOS, o platformă destinată automatizării proceselor de licitaţie publică. Proiectul îl are ca prim investitor strategic pe Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai companiei UiPath, care a sprijinit extinderea unicornului românesc până la listarea la Bursa din New York. Platforma îşi propune să rezolve ineficienţele din procesul de ofertare, vizând iniţial companiile mijlocii din sectorul construcţiilor, prin automatizarea generării documentaţiei.
Acum 24 ore
00:15
Pagina verde. EcoNews ZF Ziarul Financiar
00:15
ZF Agropower. Vlad Mara, producător de legume din Bihor, a investit într-un depozit şi acum se gândeşte la procesare: „Lumea nu mai vrea să coacă vânăta sau să toace varza, le vrea direct salată. Iar marfa procesată este mai rentabilă decât cea proaspătă“ Ziarul Financiar
Vlad Mara, producător de legume şi seminţe din judeţul Bihor, îşi extinde afacerea de la producţia primară la procesare. După ce a investit într-un depozit modern pentru a-şi eficientiza activi­tatea şi a reduce pierderile, antrepre­norul priveşte acum spre procesarea legumelor, pe fondul schimbării comportamentului de consum, tot mai orientat către produse semi-gătite sau chiar gata pregătite de mâncat.
00:15
De ce tarifele lui Trump nu reduc deficitul comercial al Americii? Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump îşi creşte pariul pe tarife, deşi până acum acestea nu au reuşit să atingă unul din ţelurile declarate ale acestora: să reechilibreze comerţul global. Dimpotrivă, date recente arată că tarifele pe care Curtea Supremă le-a invalidat la finalul săptămânii trecute şi pe care Trump a promis că le va reimpune sub un statut diferit cimentează dezechili­bre­le din comerţul global, notează The Wall Street Journal.
00:15
Nusco vinde cu peste 3,6 mil. euro un teren de 3 hectare din Pipera către City Nord Group, care va construi peste 400 de apartamente Ziarul Financiar
Nusco, unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari din România, a vândut un teren de circa 3 hec­tare din zona Pipera către City Nord Group, dezvoltator cu peste 15 ani de experienţă pe piaţă, fondat de Rareş Mincinescu şi Cristinel Deliu.
00:15
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Mit: microplasticul care ajunge în natură este generat doar de sticlele de plastic Ziarul Financiar
Microplasticul este generat doar de sticlele de plastic – este unul dintre cele mai întâlnite mituri ce ţin de acest tip de material. Însă un studiu al unui laborator al ANSES, Agenţia pentru Siguranţa Alimentară din Franţa, arată că băuturile din ambalaje de sticlă conţin mai multe particule de microplastic decât cele din sticle de plastic, cutii de carton sau doze.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Maria Georgescu, fondatoarea brandului de bijuterii Magic Charms: Privesc această perioadă ca pe un filtru: cine reuşeşte să reziste acum, în următorii doi-trei ani va fi mult mai stabil Ziarul Financiar
Maria Georgescu a pornit, acum circa un deceniu, proiectul Magic Charms, un mic atelier din Ploieşti, care s-a relocat ceva mai târziu lângă Bucureşti, în Bragadiru, şi în care sunt create bijuterii handmade din argint.
00:15
Ce şi-a asumat proprietarul Lidl şi Kaufland pentru a putea să preia reţeaua românească La Cocoş? Ziarul Financiar
Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, a primit acordul condiţionat al Consiliului Concurenţei pentru a putea prelua 70% din businessul românesc de retail La Cocoş. Restul de 30% din acţiuni rămân în proprietatea fondatorului afacerii – antreprenorul Iulian Nica. El şi-a vândut către germani o parte din titluri, în timp ce BERD şi fondurile de private equity Morphosis Capital şi CEECAT au făcut exit total după doar un an de la intrarea în acţionariatul reţelei de hiperdiscount.
00:15
Bursă. Costin Brumă, broker la Swiss Capital, liderul pieţei de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti, vine pe 16 martie 2026 la ZF Capital Markets Summit pentru a discuta cum să creştem listările şi lichiditatea pieţei Ziarul Financiar
Costin Brumă, broker la Swiss Capital, cel mai mare intermediar de pe Bursa de Valori Bucureşti, va fi prezent pe 16 martie 2026 la ZF Capital Markets Summit, cel mai important eveniment anual dedicat pieţei de capital din România.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Peter De Boer, CEO, DN Agrar: Ne aşteptăm la stabilizarea preţurilor la lapte în a doua parte a anului, investiţiile în biometan şi compost vor susţine EBITDA de 40% şi creşterea profitabilă până în 2030 Ziarul Financiar
DN Agrar (DN) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 52,3 mi­lioane de lei, peste estimările revizuite, şi o cifră de afaceri de 230 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de anul precedent.
00:15
Proiectele din turism şi cultură au atras 200 de milioane de euro din PNRR. Peste 270 de proiecte vor lua bani europeni Ziarul Financiar
Peste 270 de proiecte au atras 200 milioane de euro din PNRR pe componenta de turism şi cultură, potrivit tabloului de bord PNRR pus la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
00:15
Guvernul Bolojan face paşi înapoi în privinţa reducerilor de personal din administraţie şi a cuantumului taxelor locale Ziarul Financiar
Guvernul s-a reunit aseară în şedinţă extraordinară pentru a aproba două ordonanţe de urgenţă, disputate şi amânate de luni de zile, care privesc „reforma administraţiei“ şi un aşa numit pachet de „relansare economică“.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Bursa de Valori Bucureşti, pe primul loc în UE la câştiguri de la începutul lui 2026. O investiţie de 10.000 de lei a adus 2.000 de lei profit, de cinci ori peste Franţa şi de zece ori peste Germania Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România a devenit la începutul lui 2026 cea mai performantă din Uniunea Europeană după randa­mentele obţi­nute de investitori, într-un context în care bursele mari ale Europei Occiden­tale, cât şi SUA au rămas mult în urmă.
00:15
ZF Power Summit 2026. România urcă pe harta energetică a Europei cu regenerabile, gaze din Marea Neagră şi interconectări regionale, dar testul decisiv rămâne creşterea capacităţii de producţie şi modernizarea reţelelor. Consumatorii vin sigur după (II) Ziarul Financiar
Piaţa de energie din Româ­nia traversează una dintre cele mai importante trans­formări din ultimele decenii. Investiţiile în re­generabile, creşterea utilizării electri­ci­tăţii în industrie şi transport şi inte­grarea regională promit energie mai ieftină şi securitate energetică sporită, dar infrastructura, legislaţia şi capaci­tatea industrială locală rămân provocări majore.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.