Se mişcă Bucureştiul: Planul pentru dezvoltarea Transportului până în 2030: Metroul ar putea ajunge până în Militari, prin extensia M3

Ziarul Financiar, 25 februarie 2026 17:45

Ce semnale transmite creditarea firmelor şi a populaţiei la început de an? Cât de mult mai pot să economisească românii şi firmele? Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei rămâne modest la început de 2026. Compa­niile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere a creditelor corporate în valută ajungând în prima lună din 2026 la peste 17%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, rămânând în teritoriu negativ, la -5,5%, după cum reiese din datele BNR.
FWF, parte a grupului AROBS, a devenit partener oficial Databricks, platforma de date şi AI cofondată de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia Ziarul Financiar
Future WorkForce (FWF), companie parte a grupului clujean AROBS, a devenit partener oficial Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private de tehnologie din lume, specializată în procesarea volumelor mari de date şi inteligenţă artificială.
George Dragne, WTW | Willis România: „Rolul asigurărilor şi al pieţei de asigurări este de a diminua incertitudinea şi de a transforma proiectele din nişte idei de investiţii în investiţii predictibile” Ziarul Financiar
Războaiele mută banii mai repede decât dobânzile. Noua regulă a pieţelor: spune-mi ce conflict ai, ca să-ţi spun ce randament vei avea Ziarul Financiar
ZF Live. Andrei Goşu, managing partner, Ascendis: Sper că vom avea un an bun, fondurile europene care vor intra în economie vor echilibra bugetul. Companiile caută acum programe de training de utilizare a tehnologiei şi programe de vânzări. Ziarul Financiar
Anul 2026 poate fi unul bun pentru mediul de business local, în ciuda unui început abrupt din punct de vedere economic, crede Andrei Goşu, managing partner al companiei de consultanţă şi training Ascendis. El vede investiţiile publice susţinute din fonduri europene drept principalul motor de echilibrare a bugetului şi de stimulare a economiei.
Ce carte îţi recomandă Mihai Tecău, CEO al Omniasig, a treia cea mai mare companie de asigurări din România Ziarul Financiar
Cristian Buşoi, Ministerul Energiei: Importurile scumpe din orele de vârf ţin sus preţul electricităţii; în a doua parte a anului estimăm o scădere sensibilă a preţului electricităţii. Dar, pentru asta, trebuie să terminăm Mintia şi să implementăm bateriile Ziarul Financiar
Planul pentru dezvoltarea Transportului până în 2030: Metroul ar putea ajunge până în Militari, prin extensia M3 Ziarul Financiar
Cătălin Stancu, Horváth: România va rămâne printre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa fără o strategie energetică stabilă şi predictibilă Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 26 februarie 2026, ora 09.30 cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti Ziarul Financiar Ziarul Financiar
Alexandru Teodorescu, development manager, OPM E-CHARGE: Dezvoltarea infratructurii şi parcul auto sunt legate. Dacă nu există predictibilitate pe un număr de vehicule electrice ce urmează să fie înmatriculate în următorii ani, stau să mă gândesc cât de repede accelerez implementarea proiectelor de infrastructură. Ziarul Financiar
Andreea Dana Popescu, General Manager, PPC Blue: Începem, cel puţin noi, să ne confruntăm din ce în ce mai mult cu disponibilitatea de putere, lucru care creşte nivelul investiţiilor Ziarul Financiar
Studiile în străinătate nu mai sunt un „escape plan”, ci o normalitate a generaţiei tale. Care sunt cele mai populare destinaţii de studii de peste hotare? Ziarul Financiar
Electroalfa intră la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti pe 3 martie, după una dintre cele mai dinamice oferte de listare din ultimii ani Ziarul Financiar
România revine pe pieţele externe cu obligaţiuni în euro şi dolari după reformele fiscale: subscrieri de 7 mld. euro şi 4 mld. dolari în primele ore Ziarul Financiar
Finanţările corporate în lei sunt tot în teritoriu negativ, ritmul anual scăzând în ianuarie cu circa 5%, în timp ce creditele firmelor în valută cresc cu 17%. Pe retail, creditele în lei sunt locomotiva: plus 10%. La depozite, şi românii, şi firmele preferă să economisească în valută Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei rămâne modest la început de 2026. Compa­niile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere a creditelor corporate în valută ajungând în prima lună din 2026 la peste 17%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, rămânând în teritoriu negativ, la -5,5%, după cum reiese din datele BNR.
Daniel Apostol, general manager, FPE: Cea mai bună utilizare a gazului natural nu este flacăra de la aragaz, ci să dăm valoare adăugată. Fiecare producător, fie că produce farfurii din porţelan, textile sau energie, îşi doreşte să vândă la un preţ cât mai bun la poarta fabricii Ziarul Financiar
România a atras 200 de milioane de euro din PNRR pe componenta de turism şi cultură. Cei mai mulţi bani au mers pe proiectele din Bucureşti, Cluj, Covasna şi Suceava Ziarul Financiar
România a atras 200 de mili­oane de euro din PNRR pentru proiectele din zona de turism şi cultură, potrivit tabloului de bord PNRR pus la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Componenta de turism şi cultură din PNRR este una dintre cele care beneficiază de cea mai mică finan­ţare, dar cu toate acestea 273 de proiecte au fost finanţate din bani europeni.
Aeroportul din Timişoara a renunţat la o investiţie de 3 mil. euro într-o nouă parcare. „Nu a fost găsită sursa de finanţare necesară“ Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Traian Vuia“ a renunţat la proiectul de investiţii prin care era construită o parcare nouă din cauza lipsei fondurilor necesare. Aeroportul a aprobat investiţia în valoare de aproape 3 mil. euro în urmă cu aproape jumătate de an.
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la Bucureşti pe 30 martie Ziarul Financiar
Lucian Măţăoanu, CEO Hyperfy & Security4Energy: Securitatea reprezintă doar 1,5% din cheltuielile unui site de energie regenerabilă, un procent foarte mic Ziarul Financiar
Ştefan Frangulea, CFO-ul Electrica: Investitorii sau finanţatorii nu finanţează numai un cash-flow sau o tehnologie, ci vor şi predictibilitate. Şi aici, toată partea legată de reglementare, de volatilitatea legislativă, este o provocare Ziarul Financiar
Ionuţ-Sorin Banciu, ANRMPSG: România are o strategie industrială incompletă, fără plan de clar şi fără selecţia tehnologiilor pentru decarbonizare. Obiectivele climatice europene impun ajustări pentru următorii 10–30 de ani Ziarul Financiar
HAGAG ENERGY are un buget estimat de investiţii, pe termen mediu şi lung, de aproximativ 400 mil.euro, din care aproximativ 100 mil.euro pe zona de gaze, pentru activitatea de distribuţie şi furnizare Ziarul Financiar
Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR: Este clar că Liberty Galaţi nu a avut capital de lucru, nu a avut capacitatea şi susţinerea financiară necesară pentru a trece prin momentele dificile şi a-şi menţine activitatea Ziarul Financiar
Vlad Bodea, Bento: Lipsa predictibilităţii şi înarmarea AI cu componentă geopolitică duc la decizii mai puţin strategice şi la duplicarea locală a funcţionalităţilor, departe de scopuri utile Ziarul Financiar
Mihaela Mihailescu, BERD: Aceste CfD-uri pe nuclear sunt menţionate deja în legislaţie. Când am pregătit schema de suport pe regenerabile, la solicitarea Minsiterului Energiei, am inclus ca legislaţie pregătirea pentru contracte pentru diferenţă nucleară. Mă aştept ca acestea să fie implementabile uşor. Ziarul Financiar
Lucian Măţăoanu, CEO Hyperfy & Security4Energy: Zona de cybersecurity reprezintă doar 1,5% din cheltuielile unui site de energie regenerabilă, un procent foarte mic Ziarul Financiar
Aristotel Marius Jude, Romgaz: Liberalizarea totală a preţului la gaze ar fi putut crea probleme; perioada de tranziţie trebuie să asigure un preţ sustenabil până la intrarea gazelor din Neptun Deep Ziarul Financiar
Mihai Manole, Tema Energy: Observăm efervescenţă în sectorul centrelor de date din România, cu 100 MW în centre private şi 100 MW în centre publice. Vor fi mişcări mari în Europa în anii următori, implicit şi pe piaţa locală Ziarul Financiar
Rompetrol ar putea închide trei benzinării din Constanţa după ce primăria oraşului nu a prelungit contractele de asociere Ziarul Financiar
Lucian Enaru, Country General Manager, Schneider Electric Romania: Tehnologia pentru data centere este disponibilă în România, dar nimeni nu stă după noi să facem investiţiile. Aceste proiecte se planifică cu ani înainte Ziarul Financiar
Ce impact au restaurantele McDonald’s în economia României: contribuţie totală de 1,79 miliarde lei la PIB şi taxe de 481 milioane de lei Ziarul Financiar
BREAKING România iese pe pieţele internaţionale cu obligaţiuni în euro la 7 ani, redeschiderea unei emisiuni de bonduri în euro cu scadenţă in 2044 şi o emisiune în dolari pe termen lung, 10 ani Ziarul Financiar
Mădălina Rachieru-Postolache, Clifford Chance: Piaţa finanţărilor din energie s-a maturizat; România începe să îşi definească propria practică Ziarul Financiar
Dragoş Pătroi: Gap-ul de TVA : între indicator statistic şi fascinaţia mediatică Ziarul Financiar
Plata facturilor nu a fost nicicând mai plăcută, ce ai zice să vă adunaţi în sufrageria unui prieten şi să plătiţi facturile simultan? „Admin night” este un nou trend care te stimulează să nu mai amâni sarcinile importante şi să le faci cu prietenii Ziarul Financiar
De la o simplă platformă de entertainment şi socializare, la un job real. Cum se transformă tinerii în creatori de conţinut şi câţi bani fac din TikTok? „Un video se plăteşte cu până la 600 de euro şi am undeva la 3-4 campanii plătite pe lună” Ziarul Financiar
Gabriela Trânbiţaş, Romgaz: Paradoxal, un preţ mai mare pe piaţa liberă poate aduce un profit mai mic decât cel reglementat, o dovadă a necesităţii alinierii fiscale înainte de dereglementare Ziarul Financiar
Primarii ca actori ai competitivităţii europene Ziarul Financiar
România rămâne cea mai mare piaţă a grupului NEPI Rockcastle, cu proprietăţi imobiliare de aproape 3 mld. euro şi venituri operaţionale de 217,3 milioane de euro în 2025 Ziarul Financiar
Antreprenorul Raul Ţărnaru preia 80% din compania de construcţii Novarion DMX Construction din Sibiu pe care intenţionează să o listeze la BVB în acest an Ziarul Financiar
Suleiman Arabiat, Elevator Ventures: Vedem un progres în business în Europa Centrală şi de Est, în special în domenii precum tehnologia din energie şi zona energetică cu suprapuneri în fintech Ziarul Financiar
CE FACI CU BANII TĂI? Educaţia digitală a devenit parte a educaţiei financiare. Când AI-ul vine cu scam-uri greu de contracarat, ce soluţii ai să-ţi păstrezi banii în siguranţă? Ziarul Financiar
FNGCIMM permite refinanţarea creditelor din IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS, cu garanţii de până la 4 mil. lei Ziarul Financiar
Ella Chilea, Forvis Mazars: România nu suferă de un dezavantaj structural, dar percepţia de risc, instabilitatea legislativă şi durata autorizărilor cântăresc decisiv în alocarea capitalului, în competiţia cu Polonia şi pieţele din Vest Ziarul Financiar
NEPI Rockcastle a înregistrat cifre financiare record în 2025, cu un profit distribuibil de 411 mil.euro, în creştere cu 6,7%. Primul parc fotovoltaic din România, în jud. Arad, este estimat să înceapă operaţiunile comerciale în T1 2026 Ziarul Financiar
Marius Cara, head of EIB Group Office Romania: EIB Group a acordat anul trecut finanţări de peste 1,1 miliarde euro în mari proiecte de infrastructură, dar în 2026 sunt câteva dealuri promiţătoare în energie Ziarul Financiar
Urmăriţi CE FACI CU BANII TĂI, ora 11:00. Educaţia digitală a devenit parte a educaţiei financiare. Când AI-ul vine cu scam-uri greu de contracarat, ce soluţii ai să-ţi păstrezi banii în siguranţă? Ziarul Financiar
