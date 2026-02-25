Se mişcă Bucureştiul: Planul pentru dezvoltarea Transportului până în 2030: Metroul ar putea ajunge până în Militari, prin extensia M3

16:30

România a atras 200 de mili­oane de euro din PNRR pentru proiectele din zona de turism şi cultură, potrivit tabloului de bord PNRR pus la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Componenta de turism şi cultură din PNRR este una dintre cele care beneficiază de cea mai mică finan­ţare, dar cu toate acestea 273 de proiecte au fost finanţate din bani europeni.