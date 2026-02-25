HAGAG ENERGY are un buget estimat de investiţii, pe termen mediu şi lung, de aproximativ 400 mil.euro, din care aproximativ 100 mil.euro pe zona de gaze, pentru activitatea de distribuţie şi furnizare
Mihaela Mihailescu, BERD: Aceste CfD-uri pe nuclear sunt menţionate deja în legislaţie. Când am pregătit schema de suport pe regenerabile, la solicitarea Minsiterului Energiei, am inclus ca legislaţie pregătirea pentru contracte pentru diferenţă nucleară. Mă aştept ca acestea să fie implementabile uşor. # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. David Achim, Make IT in Oradea: Operăm cu un buget de 350.000 de euro pentru 2026. Organizăm primul hackathon deep tech direct în aeroport şi schimbăm structura programului de accelerare Bright Labs # Ziarul Financiar
Asociaţia Make IT in Oradea, care susţine ecosistemul de start-up-uri tech aflate la început de drum, operează cu un buget cuprins între 300.000 şi 350.000 de euro pentru anul 2026, concentrându-şi resursele pe un nou format al incubatorului Bright Labs şi pe organizarea unor hackathoane deep tech inedite. Cu un istoric de cinci ani în care a direcţionat peste jumătate de milion de euro către fondatori de start-up-uri tech, asociaţia vizează anul acesta atragerea şi dezvoltarea unor soluţii tehnologice complexe, capabile să rezolve provocări reale din domenii strategice de infrastructură, primul vizat fiind sectorul aeroportuar.
Valentin Truţă, McDonald’s: investim peste 80 milioane euro în extinderea reţelei şi dezvoltarea restaurantelor în următorii trei ani şi vom crea peste 1.400 de noi locuri de muncă # Ziarul Financiar
Premier Restaurants România, operatorul McDonald’s în România, accelerează dezvoltarea în condiţiile în care reţeaua de restaurante are deja o prezenţă solidă pe plan local, având 114 restaurante în 34 de oraşe şi peste 7.000 de angajaţi.
Bursă. Digi ia în calcul o IPO pentru afacerea din Spania. Conducerea spune că listarea nu este exclusă, iar operaţiunile locale ar putea fi separate pe bursă pentru a valorifica creşterea puternică din ultimii ani # Ziarul Financiar
Amsterdam/Bucureşti – Digi Communications NV, operatorul european de telecomunicaţii cu prezenţă în România, Spania, Portugalia, Italia şi Belgia, a confirmat în cadrul prezentării rezultatelor preliminare pentru 2025 că o ofertă publică iniţială (IPO) a filialei spaniole rămâne „o posibilitate“, deşi nu există un calendar concret pentru aceasta, potrivit declaraţiilor conducerii.
Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai UiPath, pariază pe TenderingOS, o platformă AI pentru licitaţii publice dezvoltată de românii de la Neo Vision Group # Ziarul Financiar
Neo Vision Group, dezvoltator de soluţii AI format pe structura fostei agenţii de software Neo Vision Dev, a lansat comercial TenderingOS, o platformă destinată automatizării proceselor de licitaţie publică. Proiectul îl are ca prim investitor strategic pe Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai companiei UiPath, care a sprijinit extinderea unicornului românesc până la listarea la Bursa din New York. Platforma îşi propune să rezolve ineficienţele din procesul de ofertare, vizând iniţial companiile mijlocii din sectorul construcţiilor, prin automatizarea generării documentaţiei.
ZF Agropower. Vlad Mara, producător de legume din Bihor, a investit într-un depozit şi acum se gândeşte la procesare: „Lumea nu mai vrea să coacă vânăta sau să toace varza, le vrea direct salată. Iar marfa procesată este mai rentabilă decât cea proaspătă“ # Ziarul Financiar
Vlad Mara, producător de legume şi seminţe din judeţul Bihor, îşi extinde afacerea de la producţia primară la procesare. După ce a investit într-un depozit modern pentru a-şi eficientiza activitatea şi a reduce pierderile, antreprenorul priveşte acum spre procesarea legumelor, pe fondul schimbării comportamentului de consum, tot mai orientat către produse semi-gătite sau chiar gata pregătite de mâncat.
Preşedintele american Donald Trump îşi creşte pariul pe tarife, deşi până acum acestea nu au reuşit să atingă unul din ţelurile declarate ale acestora: să reechilibreze comerţul global. Dimpotrivă, date recente arată că tarifele pe care Curtea Supremă le-a invalidat la finalul săptămânii trecute şi pe care Trump a promis că le va reimpune sub un statut diferit cimentează dezechilibrele din comerţul global, notează The Wall Street Journal.
Nusco vinde cu peste 3,6 mil. euro un teren de 3 hectare din Pipera către City Nord Group, care va construi peste 400 de apartamente # Ziarul Financiar
Nusco, unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari din România, a vândut un teren de circa 3 hectare din zona Pipera către City Nord Group, dezvoltator cu peste 15 ani de experienţă pe piaţă, fondat de Rareş Mincinescu şi Cristinel Deliu.
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Mit: microplasticul care ajunge în natură este generat doar de sticlele de plastic # Ziarul Financiar
Microplasticul este generat doar de sticlele de plastic – este unul dintre cele mai întâlnite mituri ce ţin de acest tip de material. Însă un studiu al unui laborator al ANSES, Agenţia pentru Siguranţa Alimentară din Franţa, arată că băuturile din ambalaje de sticlă conţin mai multe particule de microplastic decât cele din sticle de plastic, cutii de carton sau doze.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Maria Georgescu, fondatoarea brandului de bijuterii Magic Charms: Privesc această perioadă ca pe un filtru: cine reuşeşte să reziste acum, în următorii doi-trei ani va fi mult mai stabil # Ziarul Financiar
Maria Georgescu a pornit, acum circa un deceniu, proiectul Magic Charms, un mic atelier din Ploieşti, care s-a relocat ceva mai târziu lângă Bucureşti, în Bragadiru, şi în care sunt create bijuterii handmade din argint.
Ce şi-a asumat proprietarul Lidl şi Kaufland pentru a putea să preia reţeaua românească La Cocoş? # Ziarul Financiar
Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland, a primit acordul condiţionat al Consiliului Concurenţei pentru a putea prelua 70% din businessul românesc de retail La Cocoş. Restul de 30% din acţiuni rămân în proprietatea fondatorului afacerii – antreprenorul Iulian Nica. El şi-a vândut către germani o parte din titluri, în timp ce BERD şi fondurile de private equity Morphosis Capital şi CEECAT au făcut exit total după doar un an de la intrarea în acţionariatul reţelei de hiperdiscount.
Bursă. Costin Brumă, broker la Swiss Capital, liderul pieţei de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti, vine pe 16 martie 2026 la ZF Capital Markets Summit pentru a discuta cum să creştem listările şi lichiditatea pieţei # Ziarul Financiar
Costin Brumă, broker la Swiss Capital, cel mai mare intermediar de pe Bursa de Valori Bucureşti, va fi prezent pe 16 martie 2026 la ZF Capital Markets Summit, cel mai important eveniment anual dedicat pieţei de capital din România.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Peter De Boer, CEO, DN Agrar: Ne aşteptăm la stabilizarea preţurilor la lapte în a doua parte a anului, investiţiile în biometan şi compost vor susţine EBITDA de 40% şi creşterea profitabilă până în 2030 # Ziarul Financiar
DN Agrar (DN) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 52,3 milioane de lei, peste estimările revizuite, şi o cifră de afaceri de 230 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de anul precedent.
Proiectele din turism şi cultură au atras 200 de milioane de euro din PNRR. Peste 270 de proiecte vor lua bani europeni # Ziarul Financiar
Peste 270 de proiecte au atras 200 milioane de euro din PNRR pe componenta de turism şi cultură, potrivit tabloului de bord PNRR pus la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
Guvernul Bolojan face paşi înapoi în privinţa reducerilor de personal din administraţie şi a cuantumului taxelor locale # Ziarul Financiar
Guvernul s-a reunit aseară în şedinţă extraordinară pentru a aproba două ordonanţe de urgenţă, disputate şi amânate de luni de zile, care privesc „reforma administraţiei“ şi un aşa numit pachet de „relansare economică“.
