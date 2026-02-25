MAI atrage atenția asupra unui fake-news: „Au apărut documente despre modificarea duratei studiilor la școlile de poliție”

12:50

Mîine, începând cu ora 10:00, la Râșnov va avea loc un exercițiu de alarmare publică, pentru testarea sistemului de înștiințare și alarmare a populației. „În cadrul exercițiului va fi acționat semnalul „Alarmă aeriană”, compus din 15 impulsuri sonore, fiecare cu durata de 4 secunde, cu pauză de 4 secunde între ele. Precizăm că este doar [...]