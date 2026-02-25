Germania a recepționat o dronă subacvatică Blue Whale fabricată în Israel. Aparatul a fost testat în Marea Baltică

16:10

Un agent al Poliției de Frontieră, în vârstă de 24 de ani, este acuzat de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi exploatat sexual mai multe victime, printre care și o adolescentă de 17 ani. Potrivit anchetatorilor, acesta nu ar fi acționat singur, în dosar fiind vizat și un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, suspectat că a recrutat victime în același scop.