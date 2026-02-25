Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite, accesibile persoanelor cu dizabilități, cu mai puține șezlonguri

Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, că litoralul românesc va deveni mai aerisit, mai accesibil persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”, astfel încât cine dorește să vină cu prosopul și să stea la plajă să aibă loc să dacă acest lucru. La Năvodari, autoritățile au lansat o licitație transparente pentru terenurile de pe plajă, stabilind clar unde și ce poate fi construit, de la beach-baruri la spații pentru activități culturale și recreative și urmează să fie lansată o licitație și pentru Mamaia Nord.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Digi24.ro