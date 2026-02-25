Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite, accesibile persoanelor cu dizabilități, cu mai puține șezlonguri
Digi24.ro, 26 februarie 2026 01:00
Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, că litoralul românesc va deveni mai aerisit, mai accesibil persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”, astfel încât cine dorește să vină cu prosopul și să stea la plajă să aibă loc să dacă acest lucru. La Năvodari, autoritățile au lansat o licitație transparente pentru terenurile de pe plajă, stabilind clar unde și ce poate fi construit, de la beach-baruri la spații pentru activități culturale și recreative și urmează să fie lansată o licitație și pentru Mamaia Nord.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
01:00
Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite, accesibile persoanelor cu dizabilități, cu mai puține șezlonguri # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, că litoralul românesc va deveni mai aerisit, mai accesibil persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”, astfel încât cine dorește să vină cu prosopul și să stea la plajă să aibă loc să dacă acest lucru. La Năvodari, autoritățile au lansat o licitație transparente pentru terenurile de pe plajă, stabilind clar unde și ce poate fi construit, de la beach-baruri la spații pentru activități culturale și recreative și urmează să fie lansată o licitație și pentru Mamaia Nord.
Acum 2 ore
00:10
Un judecător federal a anulat politica lui Trump de expulzare a imigranților fără acte către ţări terţe # Digi24.ro
Un judecător federal din Boston a declarat miercuri ilegală politica adoptată de administraţia Trump în vederea expulzării imigranţilor fără acte către ţări terţe.
00:10
Doi foști șefi ai serviciilor de securitate poloneze, puși sub acuzare pentru folosirea ilegală a programului Pegasus # Digi24.ro
Doi foști înalți oficiali ai serviciilor de securitate din Polonia au fost puși sub acuzare pentru autorizarea ilegală a utilizării controversatului program de spionaj Pegasus, despre care coaliția aflată la guvernare susține că a fost folosit de fostul guvern de dreapta pentru a spiona adversari politici.
25 februarie 2026
23:50
Germania a recepționat o dronă subacvatică Blue Whale fabricată în Israel. Aparatul a fost testat în Marea Baltică # Digi24.ro
Germania a anunţat miercuri că a recepţionat o dronă subacvatică Blue Whale de fabricaţie israeliană, destinată recunoaşterii şi detectării ameninţărilor hibride pe mare, notează AFP.
Acum 4 ore
23:20
Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau din uzină” # Digi24.ro
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, a explicat numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu. Actualul ministru USR al Apărării a afirmat că acesta a arestat 17 oameni care furau de la Sadu și a fost premiat de două ori „Polițistul Anului”.
22:50
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente # Digi24.ro
Canada a anunţat miercuri că va oferi „imediat” Cubei opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente. Într-un comunicat, guvernul canadian a precizat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la alimente şi nutriţie” pentru cubanezii aflaţi în situaţii vulnerabile.
22:50
Reacția Dianei Buzoianu, după numirea controversată făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, despre numirea lui Viorel Salvador Caragea de către ministrul Economiei, Irineu Darău, ca administrator special al fabricii de armament UM Sadu, din județul Gorj, că este vorba despre o poziție cu atribuții limitate și că are încredere că evaluarea a fost făcută pe baza experienței profesionale a acestuia. Numirea a stârnit controverse, în contextul trecutului politic al lui Caragea, membru în USR pentru o zi, ulterior trecut la AUR, formațiune din care a spus în 2024 că a plecat pentru că nu l-a plăcut pe George Simion.
22:40
Florin Manole, ministrul Muncii: În PSD există nemulţumiri cu privire la măsurile luate. Ce spune despre schimbarea premierului # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut „din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate”. Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare a social-democraţilor sau susţinerea altui premier şi eventuala excludere a USR din coaliţie.
22:30
Discuţie telefonică Trump - Zelenski înaintea unei noi runde de negocieri la Geneva. Ce au discutat cei doi lideri # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe. Convorbirea a fost confirmată de Zelenski, care a dezvăluit care au fost subiectele discutate.
22:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Venezuela va avea nevoie de alegeri libere și democratice pentru a putea intra „în etapa următoare” după capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. Declarația a fost făcută miercuri în cadrul Summitului Comunității Caraibelor (CARICOM), unde oficialul american a subliniat că prioritatea imediată a fost menținerea stabilității și evitarea unui val de violențe sau migrație în masă.
22:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu europarlamentarii coaliției la Bruxelles. Pe agendă: PNRR, deficitul bugetar și programul SAFE # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri seară, o întâlnire la sediul Reprezentanței României la Uniunea Europeană cu europarlamentarii partidelor din coaliția de guvernare.
Acum 6 ore
21:40
Reformă la Romsilva. Ministrul Mediului: Suntem la un pas de a adopta reorganizarea. Trecem de la 41, la 19 direcții în toată țara # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Digi24 că Guvernul este „la un pas” de a adopta hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care va reduce numărul direcțiilor regionale, de la 41, la 19. De asemenea, vor fi introduse contracte de mandat și criterii de performanță, a precizat Diana Buzoianu.
21:40
Kremlinul a transmis miercuri că, în actualul context, o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski nu are sens, invocând poziția Kievului privind intensificarea presiunii economice și militare asupra Moscovei.
21:30
„Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București” # Digi24.ro
Diana Buzoianu a vorbit la Digi24 despre zăpada care nu a fost adunată din București și care acum este neagră. „Este imaginea-simbol a poluării pe care noi o avem în București”, a spus ministra Mediului. „Această poluare ajunge în plămânii noștri, în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în fiecare zi”, a subliniat Buzoianu.
21:30
Mii de persoane au fost găsite trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol din Siria, spun autorităţile # Digi24.ro
Autorităţile siriene au declarat miercuri că au găsit mii de oameni trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol, în provincia al-Hassakeh (nord-est), după ce forţele guvernamentale au preluat controlul acestuia, transmite dpa.
21:10
Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe Bolojan: „Protocolul poate să rămână cu un alt prim-ministru dat de PNL” # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.
20:40
Avertismentul consilierului lui Mugur Isărescu: Cum devin pensiile speciale o problemă socială # Digi24.ro
După reforma pensiilor speciale ale magistraților, premierul Ilie Bolojan a anunțat că vrea să schimbe regulile și pentru alte categorii care au dreptul acum să se pensioneze înainte de 65 de ani, cum sunt polițiștii sau militarii. Întrebat despre dacă pensiile speciale afectează bugetul și mersul economiei, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a spus, în direct la Digi24, că acestea însumează acum 1% din PIB. Însă, dacă numărul pensionarilor speciali tot crește, s-ar putea să ne confruntăm cu o problemă.
20:20
Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la conducerea fabricii de armament Sadu. Explicațiile ministrului Economiei # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și un simpatizant al AUR. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.
20:20
Islanda va organiza în acest an un referendum pentru aderarea la UE, spune şefa guvernului # Digi24.ro
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir, cu prilejul unei conferinţe de presă în Polonia.
20:10
Datoria globală a atins un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari la sfârşitul anului 2025, după ce aproape 29.000 de miliarde de dolari au fost adăugate pe parcursul anului trecut, cea mai rapidă acumulare anuală de după pandemie, a anunţat miercuri Institutul Internaţional pentru Finanţe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, informează Reuters.
19:50
Acțiune rapidă în Piatra-Neamț: un pompier a reușit să scoată o femeie dintr-o casă în flăcări # Digi24.ro
Un pompier din Piatra-Neamț, plt. adj. șef Paul Crăciun, a scos rapid o femeie dintr-o casă cuprinsă de flăcări din oraș, după ce a observat fumul negru ridicându-se în apropiere. „A intrat imediat în casă și a găsit o femeie speriată… a ales să o evacueze pe cel mai scurt traseu, prin fereastră, reușind să o pună în siguranță”, a transmis IGSU.
19:50
Femeie accidentată de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Trupul femeii a fost prins între vehicul şi zidul unei clădiri # Digi24.ro
O femeie de 48 de ani din localitatea Şelimbăr, Sibiu, a fost rănită, miercuri seară, de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Copilul, rămas nesupravegheat pentru scurt timp, s-a urcat la volan şi a pornit motorul, moment în care maşina s-a mişcat în faţă, iar femeia a fost prinsă între vehicul şi zidul unui imobil. A suferit un traumatism de bazin şi a fost transportată la spital.
Acum 8 ore
19:40
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat miercuri că preşedintele Donald Trump încă preferă o soluţie diplomatică cu Iranul şi speră ca iranienii să ia în serios aceasta la discuţiile de joi.
19:30
Scandal în Austria, după ce un bărbat a fost amendat pentru că a filmat fotbaliste, în secret, în vestiar: „Este o pedeapsă adecvată?” # Digi24.ro
Un bărbat a fost condamnat la şapte luni de închisoare cu suspendare şi amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat de filmarea şi fotografierea în secret a vestiarului, sălii de sport şi duşurilor echipei feminine de fotbal Altach. De asemenea, i s-a cerut să plătească victimelor câte 625 de euro despăgubiri, informează The Guardian.
19:20
Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că va trimite trupe și echipamente pentru protejarea infrastructurii energetice a Ungariei, invocând o posibilă amenințare din partea Ucrainei. Decizia vine pe fondul întreruperii livrărilor de petrol prin conducta Drujba și al tensiunilor tot mai mari dintre Budapesta și Kiev privind tranzitul țițeiului rusesc.
19:20
România ajunge la 58 de centre pentru boli rare. Ministrul Rogobete anunță șapte noi unități de expertiză # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, aprobarea certificării a șapte noi centre de expertiză în boli rare, ceea ce ridică numărul total al centrelor recunoscute oficial la nivel național la 58.
19:10
Scandal în UE: Germania şi Belgia cer Ungariei să deblocheze ajutorul de 90 de miliarde pentru Ucraina # Digi24.ro
Germania şi Belgia au cerut miercuri Ungariei să respecte promisiunea făcută anul trecut de a nu bloca ajutorul financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Budapesta a folosit săptămâna aceasta veto-ul ca represalii faţă de Ucraina, în contextul opririi fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Totodată, cele două state au exclus reluarea discuţiilor privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate în UE pentru finanţarea asistenţei către Ucraina.
18:50
Interviul pentru șefia DIICOT. Codrin Horațiu Miron promite o „ofensivă totală” împotriva drogurilor # Digi24.ro
Codrin Horațiu Miron, șeful Serviciului Teritorial Timișoara din cadrul DIICOT, a susținut miercuri interviul pentru funcția de procuror-șef al parchetului. „Am fost izolați instituțional, nu am comunicat foarte bine, am fost departe de cetățean”, sunt câteva dintre aprecierile pe care procurorul le-a făcut cu privire la activitatea recentă a DIICOT. El a propus o „ofensivă totală” în ceea ce privește drogurile, menționând că „o prioritate absolută” va fi prevenirea traficului și consumului de droguri la festivaluri.
18:50
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi # Digi24.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.
18:40
Decret semnat de Maia Sandu: 9 membri ai regimului separatist de la Tiraspol rămân fără cetățenia Republicii Moldova # Digi24.ro
Nouă persoane care au deținut sau dețin funcții în cadrul regimului separatist din Transnistria, inclusiv fostul așa-zis ministru de interne Ruslan Mova, au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președintele Maia Sandu. Măsura a fost inițiată la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în contextul unor fapte considerate grave și îndreptate împotriva suveranității și integrității teritoriale a statului.
18:40
Avertisment de la Ministerul de Interne: Site-ul Digi24.ro a fost clonat. „Nu depuneți bani în conturi furnizate de necunoscuți” # Digi24.ro
Site-ul Digi24.ro a fost clonat, a avertizat miercuri Ministerul de Interne, prezentând imagini de pe site-ul-clonă cu o „o așa-zisă emisiune în care a fost dezvăluită publicului o aplicație prin care oamenii se pot îmbogăți făcând investiții minime”. Poliţiştii avertizează că este un atac de tip doppelganger şi cer utilizatorilor de internet să nu depună bani în contunile unor persoane necunoscute.
18:30
Ucraina va acoperi 4.000 de kilometri de drumuri cu plase anti-dronă până la sfârşitul anului # Digi24.ro
Ucraina va accelera instalarea de plase anti-dronă deasupra drumurilor din zonele din apropierea liniei frontului, cu scopul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârşitul acestui an, a declarat miercuri ministrul apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, citat de Reuters. Rusia a vizat rutele de aprovizionare ale armatei ucrainene şi baze ale acesteia din spatele frontului din ce în ce mai adânc pe teritoriul Ucrainei cu drone dirijate de la distanţă.
18:10
Unul dintre marile bulevarde din București va fi extins la patru benzi pe o secțiune importantă. Anunțul făcut de primărie # Digi24.ro
Studiul de fezabilitate la Drumul Radial 1 a fost finalizat, iar Primăria Sectorului 6 extinde bulevardul Timişoara, între Valea Cascadelor şi CET Vest, la patru benzi, pentru a putea face legătura cu Drumul Radial, a anunţat primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan.
18:10
Amenzi de 760.000 de lei pentru operatorii de salubrizare din București din cauza deszăpezirii. Sectorul cu cele mai multe sancțiuni # Digi24.ro
Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunță că operatorii de salubrizare de la nivelul sectoarelor au fost amendaţi cu 760.000 de lei pe parcursul ultimei săptămâni, pentru felul „defectuos” în care au gestionat operaţiunile de deszăpezire.
18:00
AUR a depus în Parlament un proiect pentru alegerea primarilor și șefilor de CJ în 2 tururi: „Actualul sistem limitează legitimitatea” # Digi24.ro
AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru revenirea la alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi, readucând în prim-plan o temă care a generat tensiuni politice majore în ultimii ani. În 2020, Guvernul condus de Ludovic Orban și-a asumat răspunderea pe un proiect similar, însă a fost demis ulterior prin moțiune de cenzură. Inițiativa este susținută și de actualul edil general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care a pledat public pentru revenirea la două tururi, invocând nevoia unei legitimități și autorități sporite pentru primari.
17:40
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă # Digi24.ro
Peste 2.500 de hectare de pădure din județul Covasna au revenit în proprietatea publică a statului în urma unor procese inițiate în 2018 de Ministerul Finanțelor, la care s-au alăturat și juriștii Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. Decizia instanței este definitivă și pune capăt unui litigiu care a început în urmă cu mai bine de șapte ani, potrivit unui comunicat de presă.
17:40
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba # Digi24.ro
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmaţiile privind existenţa unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina care a dus la un veto împotriva unor noi măsuri majore de sprijin pentru Kiev, relatează dpa.
17:40
Despăgubiri pentru victimele incendiului din Crans-Montana: Câți bani va primi fiecare persoană afectată de la guvernul elvețian # Digi24.ro
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100, relatează Reuters.
17:40
Elveţia se pregăteşte să includă utilizarea numerarului în Constituţie, cu prilejul unui referendum care va fi organizat luna viitoare. Opinia publică din ţara cantoanelor sprijină existenţa în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă la plăţile digitale.
17:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins miercuri afirmaţiile făcute săptămâna aceasta de către Kremlin cu privire la presupusele planuri ale Marii Britanii şi Franţei de a livra arme nucleare Ucrainei, atribuind această acuzaţie unei încercări a Moscovei de a distrage atenţia de la situaţia de pe front.
Acum 12 ore
17:20
Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni # Digi24.ro
Poliţiştii din Buzău au făcut, miercuri, zece percheziţii într-un dosar penal care vizează suspiciuni de obţinere ilegală de fonduri, tentativă la înşelăciune şi fals în declaraţii, într-un dosar vizând decontarea cazării şi hranei pentru 180 de refugiaţi ucraineni, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.
17:20
Marea Britanie suspendă procesul de ratificare a acordului prin care cedează suveranitatea arhipelagului Chagos către Insula Mauritius, anunţă miercuri BBC, potrivit News.ro. Arhipelagul Chagos include, în special, o insulă ce găzduieşte o importantă bază militară americano-britanică, iar Donald Trump a criticat aspru acest acord în ultima vreme.
17:10
Alertă de inundații după valul de ninsori: Debitul Dunării a crescut alarmant, iar autoritățile locale au fost avertizate să ia măsuri # Digi24.ro
Este alertă de inundații în mai multe localități din județul Dolj. Debitul Dunării a ajuns la aproape 7.000 de metri cubi pe secundă, cu peste 2.500 peste media multianuală. Mai multe terenuri și pășuni sunt deja sub ape după ploile abundente și topirea zăpezilor, iar apa a ajuns aproape de casele oamenilor. Autoritățile locale au fost avertizate să evacueze mai multe zone.
16:50
Carnea de porc congelată nu va mai putea fi vândută ca proaspătă în România. Anunțul ministrului Florin Barbu # Digi24.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va modifica legislaţia astfel încât toată carnea de porc congelată care ajunge în România din Uniunea Europeană să nu mai poate fi comercializată drept proaspătă, a anunţat, miercuri, ministrul de resort, Florin Barbu, după întâlnirea cu crescătorii de porci.
16:50
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare. Ilie Bolojan a trimis cele două ordonanțe la Monitorul Oficial # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că a trimis Ordonanţa privind reforma în administraţie la Monitorul Oficial pentru publicare, înainte să plece la Bruxelles pentru întâlnirea cu oficialii europeni.
16:40
Rusia continuă reabilitarea lui Stalin cu un film despre viaţa dictatorului: „El a fost cel care a construit ţara noastră” # Digi24.ro
Casa de producţie rusă Triix Media a început miercuri filmările pentru o peliculă despre dictatorul sovietic Iosif Stalin, a cărui imagine Kremlinul încearcă să o reabiliteze de mai mulţi ani.
16:40
Polonia alocă 4,8% din PIB pentru Apărare, dar modernizarea armatei întârzie. General: „Nu compensăm 30 de ani de subfinanțare” # Digi24.ro
Șeful Statului Major al Forțelor Armate poloneze a avertizat, miercuri, asupra „amenințării existențiale” pe care o reprezintă Rusia pentru Polonia, subliniind întârzierile în modernizarea armatei, în pofida unor cheltuieli record pentru apărare.
16:20
Alexandru Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: „Punem bazele unei creşteri economice bazate pe investiţii” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, după adoptarea pachetului de relansare economică, că acesta reprezintă un instrument strategic de 5 miliarde de euro, aplicabil până în 2032, menit să orienteze economia românească de la consum către investiţii, inovare şi producţie autohtonă. Într-o postare pe Facebook, acesta le-a recomandat antreprenorilor să urmărească ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanţelor şi ANAF pentru accesarea schemelor de sprijin.
16:20
Interviul pentru șefia DIICOT. Antonia Diaconu: „Să ne întoarcem către esență, către dosarele de impact care pot să ia mai mult timp” # Digi24.ro
Antonia Diaconu a vorbit, în interviul pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism (DIICOT), despre necesitatea ca parchetul să se concentreze asupra dosarelor de impact și despre modul în care ar putea atrage procurori care să își dorească să lucreze în DIICOT.
16:20
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu 8,5% în ianuarie 2026, de peste patru ori față de media europeană # Digi24.ro
România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cu un avans anual al prețurilor de 8,5% în luna ianuarie 2026, în timp ce inflația la nivelul Uniunii Europene a coborât la 2%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.