Samsung lansează seria Galaxy S26 cu un model care include primul ecran cu filtru de confidenţialitate integrat din lume. „AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi". Seris S26 vine cu mai mulţi agenţi AI: Gemini, Perplexity şi Bixby în acelaşi ecosistem

Piaţa smartphone-urilor premium s-a aglomerat în ultimii doi ani în jurul aceleiaşi promisiuni: AI care „înţelege" utilizatorul. Samsung intră în 2026 cu a treia generaţie de telefoane construite explicit în jurul inteligenţei artificiale, susţinând de această dată că a pus accent nu pe numărul de funcţii, ci pe reducerea paşilor pe care utilizatorul trebuie să-i parcurgă pentru a ajunge la un rezultat. „Credem că AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi, conceput pentru a funcţiona în mod constant pentru toată lumea şi fără a fi nevoie de cunoştinţe specializate", a declarat TM Roh, preşedinte şi director al diviziei Device eXperience la Samsung Electronics.

