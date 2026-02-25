Ultima oră: Ministerul Finanţelor a împrumutat de pe pieţele externe 3 mld. euro şi 2 mld. dolari. La bondurile pe 7 ani statul a atras 2,25 mld. euro, la redeschiderea obligaţiunilor în euro cu scadenţa în 2044 a împrumutat 750 mil. euro, iar prin emisiunea benchmark în dolari a luat 2 mld. dolari
Ziarul Financiar, 25 februarie 2026 20:30
Samsung lansează seria Galaxy S26 cu un model care include primul ecran cu filtru de confidenţialitate integrat din lume. „AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi". Seris S26 vine cu mai mulţi agenţi AI: Gemini, Perplexity şi Bixby în acelaşi ecosistem # Ziarul Financiar
Piaţa smartphone-urilor premium s-a aglomerat în ultimii doi ani în jurul aceleiaşi promisiuni: AI care „înţelege" utilizatorul. Samsung intră în 2026 cu a treia generaţie de telefoane construite explicit în jurul inteligenţei artificiale, susţinând de această dată că a pus accent nu pe numărul de funcţii, ci pe reducerea paşilor pe care utilizatorul trebuie să-i parcurgă pentru a ajunge la un rezultat. „Credem că AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi, conceput pentru a funcţiona în mod constant pentru toată lumea şi fără a fi nevoie de cunoştinţe specializate", a declarat TM Roh, preşedinte şi director al diviziei Device eXperience la Samsung Electronics.
Ce fac cuplurile tinere cu banii. Studiu BCR: economisirea pentru avansul pentru o casă este prioritatea principală pentru 40% dintre cuplurile tinere # Ziarul Financiar
Tot mai multe cupluri tinere privesc economisirea ca pe un pas firesc în construirea viitorului, iar pentru 40% dintre tinerii între 18 şi 30 de ani care formează un cuplu economisirea pentru avansul pentru o casă este prioritatea principală, arată un studiu realizat de BCR cu sprijinul firmei de cercetare Cult Market Research.
Anthropic, compania din spatele chatbot-ului Claude, îşi relaxează politica de siguranţă AI în aceeaşi săptămână în care refuză ultimatumul Pentagonului privind armele autonome şi supravegherea în masă # Ziarul Financiar
Anthropic, compania americană de inteligenţă artificială care dezvoltă chatbot-ul Claude, şi-a înlocuit politica de siguranţă cu un cadru mai flexibil, renunţând la angajamentul ferm de a opri antrenarea modelelor AI dacă acestea depăşesc capacitatea companiei de a le controla. Schimbarea vine în aceeaşi săptămână în care Anthropic se află într-un conflict deschis cu Pentagonul, care ameninţă compania cu pierderea unui contract de 200 de milioane de dolari şi cu includerea pe o listă neagră guvernamentală.
Cătălin Drăguleanu, Ariston Group: Pompa de căldură este potrivită pentru locuinţa potrivită, deci nu putem spune că este soluţia universală valabilă. Însă, în momentul de faţă, este singura tehnologie disponibilă ce poate ajuta la electrificarea acestui consum în încălzire şi răcire # Ziarul Financiar
Ce semnale transmite creditarea firmelor şi a populaţiei la început de an? Cât de mult mai pot să economisească românii şi firmele? # Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei rămâne modest la început de 2026. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere a creditelor corporate în valută ajungând în prima lună din 2026 la peste 17%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, rămânând în teritoriu negativ, la -5,5%, după cum reiese din datele BNR.
FWF, parte a grupului AROBS, a devenit partener oficial Databricks, platforma de date şi AI cofondată de românii Ion Stoica şi Matei Zaharia # Ziarul Financiar
Future WorkForce (FWF), companie parte a grupului clujean AROBS, a devenit partener oficial Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private de tehnologie din lume, specializată în procesarea volumelor mari de date şi inteligenţă artificială.
ZF Live. Andrei Goşu, managing partner, Ascendis: Sper că vom avea un an bun, fondurile europene care vor intra în economie vor echilibra bugetul. Companiile caută acum programe de training de utilizare a tehnologiei şi programe de vânzări. # Ziarul Financiar
Anul 2026 poate fi unul bun pentru mediul de business local, în ciuda unui început abrupt din punct de vedere economic, crede Andrei Goşu, managing partner al companiei de consultanţă şi training Ascendis. El vede investiţiile publice susţinute din fonduri europene drept principalul motor de echilibrare a bugetului şi de stimulare a economiei.
Alexandru Teodorescu, development manager, OPM E-CHARGE: Dezvoltarea infratructurii şi parcul auto sunt legate. Dacă nu există predictibilitate pe un număr de vehicule electrice ce urmează să fie înmatriculate în următorii ani, stau să mă gândesc cât de repede accelerez implementarea proiectelor de infrastructură. # Ziarul Financiar
Finanţările corporate în lei sunt tot în teritoriu negativ, ritmul anual scăzând în ianuarie cu circa 5%, în timp ce creditele firmelor în valută cresc cu 17%. Pe retail, creditele în lei sunt locomotiva: plus 10%. La depozite, şi românii, şi firmele preferă să economisească în valută # Ziarul Financiar
Apetitul firmelor pentru finanţările în lei rămâne modest la început de 2026. Companiile continuă să prefere tot mai mult împrumuturile în valută, cu dobânzi mai mici, în contextul menţinerii dobânzilor mari la finanţările în lei, ritmul anual de creştere a creditelor corporate în valută ajungând în prima lună din 2026 la peste 17%, în timp ce viteza creditelor corporate în lei a frânat puternic, rămânând în teritoriu negativ, la -5,5%, după cum reiese din datele BNR.
România a atras 200 de milioane de euro din PNRR pe componenta de turism şi cultură. Cei mai mulţi bani au mers pe proiectele din Bucureşti, Cluj, Covasna şi Suceava # Ziarul Financiar
România a atras 200 de milioane de euro din PNRR pentru proiectele din zona de turism şi cultură, potrivit tabloului de bord PNRR pus la dispoziţie de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Componenta de turism şi cultură din PNRR este una dintre cele care beneficiază de cea mai mică finanţare, dar cu toate acestea 273 de proiecte au fost finanţate din bani europeni.
Aeroportul din Timişoara a renunţat la o investiţie de 3 mil. euro într-o nouă parcare. „Nu a fost găsită sursa de finanţare necesară“ # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Traian Vuia“ a renunţat la proiectul de investiţii prin care era construită o parcare nouă din cauza lipsei fondurilor necesare. Aeroportul a aprobat investiţia în valoare de aproape 3 mil. euro în urmă cu aproape jumătate de an.
Mihaela Mihailescu, BERD: Aceste CfD-uri pe nuclear sunt menţionate deja în legislaţie. Când am pregătit schema de suport pe regenerabile, la solicitarea Minsiterului Energiei, am inclus ca legislaţie pregătirea pentru contracte pentru diferenţă nucleară. Mă aştept ca acestea să fie implementabile uşor. # Ziarul Financiar
