Ultima oră: Ministerul Finanţelor a împrumutat de pe pieţele externe 3 mld. euro şi 2 mld. dolari. La bondurile pe 7 ani statul a atras 2,25 mld. euro, la redeschiderea obligaţiunilor în euro cu scadenţa în 2044 a împrumutat 750 mil. euro, iar prin emisiunea benchmark în dolari a luat 2 mld. dolari

Piaţa smartphone-urilor premium s-a aglomerat în ultimii doi ani în jurul aceleiaşi promisiuni: AI care „înţelege" utilizatorul. Samsung intră în 2026 cu a treia generaţie de telefoane construite explicit în jurul inteligenţei artificiale, susţinând de această dată că a pus accent nu pe numărul de funcţii, ci pe reducerea paşilor pe care utilizatorul trebuie să-i parcurgă pentru a ajunge la un rezultat. „Credem că AI ar trebui să fie ceva pe care oamenii să se poată baza în fiecare zi, conceput pentru a funcţiona în mod constant pentru toată lumea şi fără a fi nevoie de cunoştinţe specializate", a declarat TM Roh, preşedinte şi director al diviziei Device eXperience la Samsung Electronics.