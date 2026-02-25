Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor

15:50

Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a "dublei" cu […]